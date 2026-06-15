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    Sonu Mishra: ‘সলমনের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলা হয়’, ‘কালা হিরণ’ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সোনু মিশ্র

    ‘কালা হিরণ’ সিনেমার বিতর্কের পর অভিনেতারা সিনেমা ছাড়ছেন। এখন প্রধান চরিত্র সোনু জানিয়েছেন যে, তাদের চুক্তিতে মিডিয়ায় সলমনের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল।

    Jun 15, 2026, 22:01:09 IST
    By Swati Das Banerjee
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    সম্প্রতি ‘কালা হিরণ’ আলোচনায় রয়েছে। এই সিনেমার গল্প ১৯৯৮ সালের কৃষ্ণসার হরিণ কেসের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু এই ছবিতে সলমন খানের পক্ষ থেকে প্রযোজককে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এখন এই সিনেমার অভিনেতারা সিনেমা ছাড়তে শুরু করেছেন। কিছুদিন আগে গোবিন্দ নামদেব সিনেমা থেকে সরে গিয়েছেন, এবার প্রধান অভিনেতা তথা সলমন খানের চরিত্রে অভিনয়কারী সোনু মিশ্রা জানিয়েছেন যে তিনি সিনেমা ছেড়ে দিয়েছেন।

    ‘কালা হিরণ’ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সোনু মিশ্র
    ‘কালা হিরণ’ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সোনু মিশ্র

    সোনু ইউটিউব চ্যানেল বোলিভুড ক্রেজি-র সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'আমি কালা হিরণের জন্য খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলাম। আমাকে সুপারস্টার সলমন খানের চরিত্র করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। আমি শুটিংও শুরু করেছিলাম। যখন শুটিং শুরু হল, তখন বুঝতে পারলাম সিনেমা তৈরির পিছনের উদ্দেশ্য কি। ১৫-১৬ বছর ধরে আমি অভিনয়ে আছি। আমি এমন সিনেমার অংশ হতে চাই না। এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে তাদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্তু যদি আপনি সুপারস্টার সলমন খানকে নেতিবাচকভাবে দেখাতে চান তবে আমি অন্য প্রকল্পে কাজ করব।'

    সোনু আরও বলেন, 'দুই দিন শুট করার পরে, আমি স্ক্রিপ্ট চেয়েছিলাম। প্রধান অভিনেতা হিসেবে আমি স্ক্রিপ্ট এবং চুক্তির অনুচ্ছেদ চেয়েছিলাম। নির্মাতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। এরপর আমায় চুক্তি দেখানো হল। তাতে লেখা ছিল যে মিডিয়ায় আমাকে সলমন খানের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। তাই এই বিষয়গুলি আমার নৈতিকতার বিরুদ্ধে ছিল।'

    সোনু জানিয়েছেন যে নির্মাতারা বলেছেন যে সিনেমাটি সলমন খানের বিরুদ্ধে। আইনি নোটিশটি তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছায়নি। সবই খবর শোরগোল তৈরি করার জন্য। এর ফলে নির্মাতারা মিডিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে আইনি নোটিশ এপ্রিলে পাঠানো হয়েছিল এবং জুনে এটি প্রচারিত হয়েছিল।

    Home/Entertainment/Sonu Mishra: ‘সলমনের বিরুদ্ধে কথা বলতে বলা হয়’, ‘কালা হিরণ’ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সোনু মিশ্র
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