স্বামীর বাঁধন আলগা করে ঘর ছাড়লো ঝিনুক, কালীপুজোয় মায়ের কাছে ফিরতে পারবে সে?
কমলার জীবন এখন বিভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে। কিছুদিন আগেই কমলা জানতে পেরেছে তার স্বামীর চাকরি আর নেই। সে এখন নিজেও কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে পল্লবী আর আদিত্য জীবন নিয়েও কমলা ভীষণ চিন্তিত। তবে সব থেকে বেশি যাকে নিয়ে চিন্তা সে হলো ঝিনুক।
কমলার জীবন এখন বিভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে। কিছুদিন আগেই কমলা জানতে পেরেছে তার স্বামীর চাকরি আর নেই। সে এখন নিজেও কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে পল্লবী আর আদিত্যর জীবন নিয়েও কমলা ভীষণ চিন্তিত। তবে সব থেকে বেশি যাকে নিয়ে চিন্তা সে হলো ঝিনুক।
সম্রাট সকলের কাছে খুব ভালো তাই সম্রাটের আসল রূপ কিছুতেই সামনে উঠে আসে না। কমলা তাই কখনো জানতে পারে না তার মেয়ে কতটা কষ্ট রয়েছে। এদিকে ঝিনুক নিজের শ্বশুর বাড়িতে আটকে থাকতে থাকতে এবার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সম্রাটের বেড়াজাল ছেড়ে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কিন্তু এবার তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে।
কালীপুজো উপলক্ষে কমলা নিবাস ধারাবাহিকের নতুন প্রময় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঝিনুকের বাপের বাড়িতে ধুমধাম করে পুজো হয়, কিন্তু সে শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুতেই আসতে পারছে না। সম্রাট সিকিউরিটি আরো বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে যাতে ঝিনুক বাড়ি থেকে না বেরোতে পারে। কিন্তু ঝিনুক হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়। সে ঠিক করল সে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হবেই।
শ্বশুরবাড়ি থেকে পালানোর জন্য কি নিজেও সিকিউরিটি গার্ডের পোশাক পরে নিল। সম্রাট যাতে চিনতে না পারে তাকে। অন্যদের মতো সেও সিকিউরিটি গার্ডের ভূমিকা করতে শুরু করল যাতে সে বাড়ি থেকে বেরোতে পারে। কিন্তু সে কি পারবে সম্রাটের সমস্ত নজর এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে? সম্রাট যদি জানতে পারে তাহলে ঝিনুককে সে কি শাস্তি দেবে?
সবটাই জানা যাবে ‘কমলা নিবাস’ ধারাবাহিকের আগামী পর্বে। ‘কমলা নিবাস’ ধারাবাহিকের এই স্পেশাল এপিসোড দেখার জন্য আপনাকে চোখ রাখতে হবে জি বাংলায় আগামী ১০ নভেম্বর। ধারাবাহিক সম্প্রচারিত হয় সন্ধ্যে ৬:৩০ মিনিট থেকে।
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