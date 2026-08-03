Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Krishvi-Krishiv: ভাইকে পেয়ে কতটা আনন্দে শ্রীময়ী-কন্যা কৃষভি, নাকি একটু হিংসে করছে? খোলসা কাঞ্চনের

    মাত্র ২০ মাস বয়সেই বড় দিদি কৃষভি। কাঞ্চন-শ্রীময়ী ছেলের নাম রেখেছেন কৃষিভ। ভাইকে পেয়ে কতটা উত্তেজিত খুদে?

    Published on: Aug 3, 2026, 09:07:09 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জুলাই মাসে দ্বিতীয় সন্তান এসেছে কাঞ্চন মল্লিক ও শ্রীময়ী চট্টোরাজের কোলে। ২০২৫ সালে চার হাত এক হয়েছিল। আর বিয়ের ২ বছরে দুই সন্তানের মা-বাবা! দম্পতির মতোই খুশি তাঁদের ভক্ত-অনুরাগীরা। আবার অনেকের মনেই প্রশ্ন, মাত্র ২০ মাস বয়সে দিদি হয়েছে কৃষভি। সবে তো আধো আধো স্বরে কথা বলতে শিখেছে খুদে, ভাইকে দেখে কী বক্তব্য তার?

    ভাই কৃষিভকে পেয়ে কতটা খুশি কৃষভি?
    ভাই কৃষিভকে পেয়ে কতটা খুশি কৃষভি?

    ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এর ট্রেলার লঞ্চে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাঞ্চন জানালেন, ছেলে এখনো বড্ড ছোট। সারাক্ষণ খাওয়া আর ঘুমেই দিন কাটছে। তবে মেয়ে ভাইকে পেয়ে বেশ উত্তেজিত।

    অভিনেতা বললেন, ‘দিদি ভীষণ উত্তেজিত। কৃষভির কাছে তো ওটা পুতুলের মতো। ভাবছে আমার সঙ্গে খেলছে না কেন! শুয়ে আছে কেন, ও বেশি এক্সাইটেড ভাইকে নিয়ে। মা-ছেলে-মেয়ে তিনজনেই ভালো আছে।’

    শ্রীময়ীর দ্বিতীয় প্রেগন্যান্সির খবর রটে যখন বিধানসভা নির্বাচনের দিন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন ওড়না দিয়ে শরীর ঢেকে। যদিও সেই সময় কর্তা আর গিন্নি দুজনেই হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই গুঞ্জন। তবে আচমকাই ২৬ জুলাই ছেলে হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেন তাঁরা। জানান, কৃষভির সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের নাম রেখেছেন কৃষিভ। আর ডাক নাম গদাই।

    জীবনের বেশ অনেকগুলো বসন্ত পার করে এসে সংসারে থিতু হয়েছেন কাঞ্চন মল্লিক। শ্রীময়ীর সঙ্গে তাঁর তৃতীয় বিয়েষ। এর আগে দু বার বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হলেও, সুখ আসেনি। যদিও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জন্ম দিয়েছিলেন এক পুত্র সন্তানের, নাম ওশ। অভিনেতার বড় ছেলের বয়স এখন ১২ বছর। যদিও বাবার সঙ্গে ওশের দূরত্ব এসেছে অনেকটাই। মা পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই থাকে সে। ডিভোর্সের সময় ছেলে আর দ্বিতীয় স্ত্রীর খোরপোশে ৫৬ লাখ টাকা খোরপোশ দিতে হয়েছিল।

    বিয়ের পর থেকেই একাধিক ট্রোল আঘাত হেনেছে কাঞ্চন ও শ্রীময়ীকে। যার মধ্যে অন্যতম হল বয়সের ফারাক। এখনো ৩০-এর গণ্ডি পেরোননি কৃষভি-কৃষিভের মা! এদিকে কাঞ্চনের বয়স ৫৭। তবে নেতিবাচকতাকে জীবনে ঢুকতে দেননি দুজনের কেউই। বরং বরাবরই কাঞ্চনের সামনে ঢাল ছিলেন তাঁর ‘বাচ্চা বউ’ শ্রীময়ীই। ট্রোলকে কড়া জবাব দিয়েছেন প্রকাশ্যে। স্বামী আর দুই সন্তানকে আগলে রেখেছেন। সঙ্গে চালিয়ে গিয়েছেন কাজও। কাজের সূত্রে, মিলন হবে কতদিনে ধারাবাহিকে শেষ দেখা গিয়েছে শ্রীময়ীকে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Krishvi-Krishiv: ভাইকে পেয়ে কতটা আনন্দে শ্রীময়ী-কন্যা কৃষভি, নাকি একটু হিংসে করছে? খোলসা কাঞ্চনের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes