Kangana vs Diljit: বক্স অফিসে দিলজিৎ-কঙ্গনার টক্কর! ভারত ভাগ্য বিধাতা-র মুখোমুখি ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা

Kangana vs Diljit: বক্স অফিসে দিলজিৎ-কঙ্গনার টক্কর! ভারত ভাগ্য বিধাতা-র মুখোমুখি ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা
কঙ্গনা রানাওয়াত তার নতুন ছবির কথা ঘোষণা করেছেন। দিলজিৎ দোসাঞ্জের আসন্ন ছবি 'ম্যায় বাকা আংগা'র সঙ্গে তার নতুন ছবির সংঘর্ষ হবে। দুটি ছবিই 12 জুন মুক্তি পাবে।
অভিনেত্রী ও সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর নতুন ছবির ঘোষণা করে দিলেন। কঙ্গনার নতুন ছবির নাম ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’। শুধু ছবির নামই নয়, মুক্তির তারিখও ঘোষণা করেছেন অভিনেত্রী। আগামী ১২ জুন মুক্তি পাবে কঙ্গনা রানাওয়াতের এই নতুন ছবি। একই দিনে মুক্তি পাবে দিলজিৎ দোসাঞ্জ অভিনীত আসন্ন ছবি ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইমতিয়াজ আলি।
১২ জুন মুক্তি পাবে কঙ্গনার নতুন ছবি
নিজের প্রযোজনা সংস্থা Manikarnika Films-এর ইনস্টাগ্রাম পেজে পোস্ট করে ছবির ঘোষণা করেছেন কঙ্গনা। পোস্টের সঙ্গে তিনি একটি ক্যাপশনও লিখেছেন। সেখানে বলা হয়েছে— ‘সাধারণ মানুষের অসাধারণ গল্প। সেই রাতের কাহিনি, যখন মানবতা ভয়কে হারিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভারতের প্রকৃত হিরোদের না-বলা গল্প। ১২ জুন প্রেক্ষাগৃহে।’
ছবির নাম ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’
কঙ্গনা রানাওয়াতের ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’ বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি ছবি। ২০০৮ সালের মুম্বই জঙ্গি হামলার সময় প্রায় ৪০০ জন মানুষের প্রাণ বাঁচানো একদল হাসপাতাল কর্মীদের গল্প উঠে আসবে এই ছবিতে।
ছবির পোস্টারে ‘ভারত’ শব্দটি হিন্দিতে লেখা হয়েছে। অন্যদিকে ‘ভাগ্য বিধাতা’ ইংরেজিতে লেখা রয়েছে। পোস্টারে ‘ভারত’ শব্দের উপর লেখা রয়েছে— ‘Mumbai Under Attack’।
একই দিনে মুক্তি পাবে দিলজিৎ দোসাঞ্জের ছবিও
কঙ্গনার ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’-র সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পাবে দিলজিৎ দোসাঞ্জ অভিনীত ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইমতিয়াজ আলি।
এই ছবিতে দিলজিৎ দোসাঞ্জ ছাড়াও অভিনয় করতে দেখা যাবে বেদাং রায়না, নাসিরুদ্দিন শাহ, শর্বরী, সায়ানী গুপ্তা এবং রজত কাপুর-এর মতো শিল্পীদের। ছবিটিও ১২ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
ওয়ার্ল্ড ট্যুর নিয়ে ব্যস্ত দিলজিৎ
বর্তমানে নিজের ওয়ার্ল্ড ট্যুর নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ। এই বছরই মুক্তি পেয়েছিল তাঁর ছবি বর্ডার ২। ছবিতে দিলজিৎ দোসাঞ্জ ছাড়াও অভিনয় করেছিলেন বরুণ ধাওয়ান, সানি দেওল, মোনা সিং এবং আহান শেট্টি। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অনুরাগ সিং।
গত বছর মুক্তি পেয়েছিল ‘ইমার্জেন্সি’
উল্লেখ্য, এর আগে কঙ্গনা রানাওয়াতকে দেখা গিয়েছিল ইমার্জেন্সি ছবিতে। এই ছবিতে তিনি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।তবে ছবিটি বক্স অফিসে সফল হতে পারেনি এবং ফ্লপ হিসেবে বিবেচিত হয়। ছবিটি পরিচালনাও করেছিলেন কঙ্গনা নিজেই। বর্তমানে ছবিটি নেটফ্লিক্সে দেখা যাচ্ছে। আইএমডিবিতে ছবিটির রেটিং ৫.২।
এই ছবিতে কঙ্গনা ছাড়াও অভিনয় করেছেন অনুপম খের, মহিমা চৌধুরী, মিলিন্দ সোমন, শ্রেয়স তলপাড়ে, সতীশ কৌশিক এবং সানি সিং।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।