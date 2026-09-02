বক্স অফিসে মাত দিচ্ছে ‘টক্সিক’কে! ‘হনুমান অংশ’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা

বক্স অফিসে মাত দিচ্ছে ‘টক্সিক’কে! ‘হনুমান অংশ’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা
কঙ্গনা রানাওয়াত: কঙ্গনা রানাওয়াত এই ছবির প্রশংসা করে লিখেছেন এবং নিম কারাউলি বাবার একটি পোস্টার লাগিয়ে বলেছেন যে লোকদের তাদের থেরাপি ছেড়ে এই সিনেমাটি দেখতে যাওয়া উচিত।
মুক্তির দিন মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আয় দিয়ে বক্স অফিস যাত্রা শুরু করেছিল ‘হনুমান অংশ’। কিন্তু দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং মুখে মুখে প্রচারের জেরে ধীরে ধীরে ছবির আয় বাড়তে থাকে। এবার এই সিনেমার প্রশংসায় মুখ খুললেন অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ কঙ্গনা রানাওয়াত। নিজের ইনস্টা স্টোরিতে ছবিটিকে ‘সত্সঙ্গ’-এর সঙ্গে তুলনা করে দর্শকদের সিনেমাটি দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
‘নিজের থেরাপি ছেড়ে এই সিনেমা দেখুন’
‘হনুমান অংশ’-এর প্রশংসা করে নিজের ইনস্টা স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। সেখানে তিনি লেখেন, ‘এটি কোনও সিনেমা নয়, এটি একটি সৎসঙ্গ।’ কঙ্গনার মতে, নিম করোলি বাবাকে নিয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একসূত্রে গেঁথে উপস্থাপন করা হয়েছে সিনেমাটিতে।
নিম করোলি বাবার একটি ছবিও ইনস্টা স্টোরিতে শেয়ার করেন কঙ্গনা। সেই পোস্টের সঙ্গে তিনি দর্শকদের উদ্দেশে লেখেন, ‘নিজের থেরাপি ছেড়ে এই সিনেমা দেখে আসুন।’ কঙ্গনার মতো পরিচিত তারকার এই প্রশংসা ছবিটির প্রচারে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। যদিও তার আগেই দর্শকদের মুখে মুখে প্রশংসার কারণে বক্স অফিসে ছবিটির আয় বাড়তে শুরু করেছে।
মুখে মুখে প্রচারেই বাড়ল আয়
মুক্তির দিন ‘হনুমান অংশ’ মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আয় করেছিল। তবে ছবিটির গল্প এবং সরল উপস্থাপনা দর্শকদের পছন্দ হওয়ায় পরবর্তী দিনগুলিতে আয় বাড়তে থাকে। স্যাকনিল্কের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির ২৬তম দিনে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এর ফলে ২৬ দিন শেষে ছবিটির নেট বক্স অফিস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৫৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, একই সময়ে ছবিটির গ্রস কালেকশন হয়েছে ৬৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।
‘টক্সিক’-এর সঙ্গে তুলনায় ‘হনুমান অংশ’ কতটা সফল?
‘হনুমান অংশ’-এর সাফল্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে ছবিটির বাজেটের সঙ্গে বক্স অফিস আয়ের তুলনা করলে। ছবিটি তৈরি করতে আনুমানিক ১.৫ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তুলনায় ২৬ দিনেই ছবিটির নেট আয় ৫৪.১৩ কোটি টাকা—যা নিঃসন্দেহে ছবিটির জন্য বড় সাফল্য।
অন্যদিকে, যশ অভিনীত ‘টক্সিক’-এর বাজেট প্রায় ৫০০-৬০০ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে। ২ আগস্ট পর্যন্ত ছবিটির মোট আয় প্রায় ২২৯ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
অর্থাৎ, মোট আয়ের নিরিখে ‘টক্সিক’ এগিয়ে থাকলেও বাজেটের তুলনায় ‘হনুমান অংশ’-এর পারফরম্যান্স অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। একদিকে বড় বাজেটের ছবি ‘টক্সিক’-এর আয় ধীরে ধীরে কমেছে, অন্যদিকে কম বাজেটের ‘হনুমান অংশ’ দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জেরে ক্রমশ গতি পেয়েছে।
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