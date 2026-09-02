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বক্স অফিসে মাত দিচ্ছে ‘টক্সিক’কে! ‘হনুমান অংশ’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা

কঙ্গনা রানাওয়াত: কঙ্গনা রানাওয়াত এই ছবির প্রশংসা করে লিখেছেন এবং নিম কারাউলি বাবার একটি পোস্টার লাগিয়ে বলেছেন যে লোকদের তাদের থেরাপি ছেড়ে এই সিনেমাটি দেখতে যাওয়া উচিত।

Published on: Sep 2, 2026, 19:48:45 IST
By Tulika Samadder
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মুক্তির দিন মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আয় দিয়ে বক্স অফিস যাত্রা শুরু করেছিল ‘হনুমান অংশ’। কিন্তু দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া এবং মুখে মুখে প্রচারের জেরে ধীরে ধীরে ছবির আয় বাড়তে থাকে। এবার এই সিনেমার প্রশংসায় মুখ খুললেন অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ কঙ্গনা রানাওয়াত। নিজের ইনস্টা স্টোরিতে ছবিটিকে ‘সত্সঙ্গ’-এর সঙ্গে তুলনা করে দর্শকদের সিনেমাটি দেখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

হনুমান অংশ সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা রানাওয়াত।
হনুমান অংশ সিনেমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা রানাওয়াত।

‘নিজের থেরাপি ছেড়ে এই সিনেমা দেখুন’

‘হনুমান অংশ’-এর প্রশংসা করে নিজের ইনস্টা স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। সেখানে তিনি লেখেন, ‘এটি কোনও সিনেমা নয়, এটি একটি সৎসঙ্গ।’ কঙ্গনার মতে, নিম করোলি বাবাকে নিয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাগুলিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একসূত্রে গেঁথে উপস্থাপন করা হয়েছে সিনেমাটিতে।

নিম করোলি বাবার একটি ছবিও ইনস্টা স্টোরিতে শেয়ার করেন কঙ্গনা। সেই পোস্টের সঙ্গে তিনি দর্শকদের উদ্দেশে লেখেন, ‘নিজের থেরাপি ছেড়ে এই সিনেমা দেখে আসুন।’ কঙ্গনার মতো পরিচিত তারকার এই প্রশংসা ছবিটির প্রচারে বাড়তি সুবিধা দিতে পারে। যদিও তার আগেই দর্শকদের মুখে মুখে প্রশংসার কারণে বক্স অফিসে ছবিটির আয় বাড়তে শুরু করেছে।

মুখে মুখে প্রচারেই বাড়ল আয়

মুক্তির দিন ‘হনুমান অংশ’ মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আয় করেছিল। তবে ছবিটির গল্প এবং সরল উপস্থাপনা দর্শকদের পছন্দ হওয়ায় পরবর্তী দিনগুলিতে আয় বাড়তে থাকে। স্যাকনিল্কের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির ২৬তম দিনে ছবিটি ভারতীয় বক্স অফিসে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। এর ফলে ২৬ দিন শেষে ছবিটির নেট বক্স অফিস কালেকশন দাঁড়িয়েছে ৫৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, একই সময়ে ছবিটির গ্রস কালেকশন হয়েছে ৬৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

‘টক্সিক’-এর সঙ্গে তুলনায় ‘হনুমান অংশ’ কতটা সফল?

‘হনুমান অংশ’-এর সাফল্য সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে ছবিটির বাজেটের সঙ্গে বক্স অফিস আয়ের তুলনা করলে। ছবিটি তৈরি করতে আনুমানিক ১.৫ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই তুলনায় ২৬ দিনেই ছবিটির নেট আয় ৫৪.১৩ কোটি টাকা—যা নিঃসন্দেহে ছবিটির জন্য বড় সাফল্য।

অন্যদিকে, যশ অভিনীত ‘টক্সিক’-এর বাজেট প্রায় ৫০০-৬০০ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে। ২ আগস্ট পর্যন্ত ছবিটির মোট আয় প্রায় ২২৯ কোটি টাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, মোট আয়ের নিরিখে ‘টক্সিক’ এগিয়ে থাকলেও বাজেটের তুলনায় ‘হনুমান অংশ’-এর পারফরম্যান্স অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। একদিকে বড় বাজেটের ছবি ‘টক্সিক’-এর আয় ধীরে ধীরে কমেছে, অন্যদিকে কম বাজেটের ‘হনুমান অংশ’ দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জেরে ক্রমশ গতি পেয়েছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/বক্স অফিসে মাত দিচ্ছে ‘টক্সিক’কে! ‘হনুমান অংশ’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কঙ্গনা
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