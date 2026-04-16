Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Kangana Ranaut: ‘আমি কোনওদিন ভুলবো না…’, কঙ্গনাকে প্রথম দেখেই কী বলেছিলেন মুগ্ধ সলমন?

    Kangana Ranaut: কঙ্গনা রানাওয়াত জানিয়েছেন যে তিনি তাঁর কেরিয়ারের শুরুতে সলমনের সাথে দেখা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বা ১৭ বছর। কঙ্গনা বলেছেন যে সলমন সেই সময় এমন কিছু বলেছিলেন যা তিনি আজও ভোলেননি।

    Apr 16, 2026, 22:32:51 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Kangana Ranaut: কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর কেরিয়ারে অনেক হিট ছবি দিয়েছেন। বক্স অফিসেও তাঁর অনেক সিনেমা রেকর্ড গড়েছে। কঙ্গনা সাধারণত সেলিব্রিটি এবং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে খুব বেশি ইতিবাচক কথা বলেন না, কিন্তু এবার তিনি সলমন খান সম্পর্কে এমন কিছু বলেছেন যা শুনে ভক্তরাও অবাক হবেন।

    কঙ্গনাকে প্রথম দেখেই কী বলেছিলেন মুগ্ধ সলমন?
    কঙ্গনা জানিয়েছেন যে তাঁর কেরিয়ারের শুরুতে সলমন খান এমন কিছু বলেছিলেন যা তিনি আজও ভোলেননি। শুধু তাই নয়, সঞ্জয় লীলা বনশালিও আজও তাঁর সাথে কাজ না করার জন্য আফসোস করেন।

    সলমন তাঁর কাছ থেকে কী বলেছিলেন?

    এএনআই-এর সাথে কথা বলার সময় সলমন খানের কাছ থেকে পাওয়া বড় প্রশংসা সম্পর্কে কঙ্গনা বলেন, ‘আমি সলমনের সাথে একজনের মাধ্যমে দেখা করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৬-১৭ বছর। তখন গ্যাংস্টার ছবিও মুক্তি পায়নি। সলমন আমাকে দেখে বলেছিলেন যে এ তো সঞ্জয় লীলা বনশালির নায়িকা। এই কথা আমি কোনওদিন ভুলবো না।’

    বনশালি সাইন করেননি কঙ্গনাকে

    কঙ্গনা জানিয়েছেন যে তারপর তিনি সঞ্জয় লীলা বনশালির সাথে দেখা করেন। তিনি বলেন, ‘আমি সঞ্জয় স্যারের কাছে আমার পোর্টফোলিও নিয়ে গিয়েছিলাম। ওনার মা-ও সেখানে ছিলেন এবং আমি বলেছিলাম সলমন স্যার আমাকে পাঠিয়েছেন। বনশালি স্যার আমাকে সাইন করেননি। কিন্তু এখন যখনই সঞ্জয় স্যার আমার সাথে দেখা করেন, তিনি সবসময় বলেন যে ইশ, যদি তিনি সলমনের কথা শুনতেন।’

    কঙ্গনা আরও বলেছেন যে সঞ্জয় তাঁকে গোলিও কি রাসলীলা-রামলীলা ছবিতে একটি গানের অফার দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি আইটেম সং করতে চাননি।

    পেশাগত জীবন কঙ্গনার পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তাঁকে শেষবার এমার্জেন্সি ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই ছবিটি তিনি নিজেই পরিচালনা করেছিলেন। ছবিতে কঙ্গনা ছাড়াও অনুপম খের, সতীশ कौशिक, মহিমা চৌধুরী, শ্রেয়স তালপড়ে সহ অনেক অভিনেতা ছিলেন। যদিও ছবিটি তেমন চলেনি।

    আসন্ন ছবি

    কঙ্গনাকে আর মাধবনের সাথে সার্কাস ছবিতে দেখা যাবে। তাঁরা তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস-এর পর আবার একসাথে কাজ করতে চলেছেন। ভক্তরা তাঁদের দুজনকে আবার একসাথে দেখার জন্য খুবই উত্তেজিত।

    হলিউডে অভিষেক করবেন কঙ্গনা

    এছাড়াও কঙ্গনা হলিউডের একটি ছবিতেও দেখা যেতে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, একটি হরর ছবির মাধ্যমে কঙ্গনা হলিউডে অভিষেক করতে চলেছেন। যদিও এই বিষয়ে বেশি আপডেট নেই।

    Home/Entertainment/Kangana Ranaut: ‘আমি কোনওদিন ভুলবো না…’, কঙ্গনাকে প্রথম দেখেই কী বলেছিলেন মুগ্ধ সলমন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes