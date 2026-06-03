‘চলচ্চিত্র জগৎ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা আমার জন্য জরুরি ছিল…’, কেন এমন বললেন কঙ্গনা?

‘চলচ্চিত্র জগৎ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা আমার জন্য জরুরি ছিল…’, কেন এমন বললেন কঙ্গনা?
কঙ্গনা রানাওয়াত বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'ভারত ভাগ্য বিধাতা'-র প্রচারে ব্যস্ত। সম্প্রতি ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, যখন তিনি চরিত্রটির মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে নিজেকে দূরে রাখাটা তাঁর জন্য কতটা জরুরি ছিল।
কঙ্গনা রানাওয়াত বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'ভারত ভাগ্য বিধাতা'-র প্রচারে ব্যস্ত। সম্প্রতি ছবিটির ট্রেলার মুক্তি পেয়েছে। ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে কঙ্গনা জানান, কীভাবে বলিউড ও রাজনীতি থেকে তাঁর দূরত্ব তাঁকে একজন নার্সের ভূমিকায় অভিনয় করতে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, যখন তিনি চরিত্রটির মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি উপলব্ধি করেন যে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে নিজেকে দূরে রাখাটা তাঁর জন্য কতটা জরুরি ছিল।
ছবিটির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে কঙ্গনা বলেন, ‘আমরা একটা বুদবুদের মধ্যে বাস করি এবং বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে থাকি। তাই যখন আমি এই চরিত্রটির মধ্যে প্রবেশ করলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা আমার জন্য কতটা জরুরি ছিল।’
কঙ্গনা আরও বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি নিজেকে একজন বড় মাপের অভিনেতা ভাবতেই পারি, কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে এই ভূমিকায় আমি পুরোপুরি ব্যর্থ হব।”
কঙ্গনা রানাওয়াত বলেছেন, ‘আপনি প্রোটিন শেক পান করে এবং প্রতিদিন সকালে জিমে গিয়ে একটি বুদবুদের মধ্যে থাকতে পারেন, কিন্তু বাস্তব জীবন কেমন তা আপনি জানতে পারবেন না। আমি একটি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছি, কিন্তু চলচ্চিত্র জগতে আমার প্রবেশের পর অনেক সময় কেটে গিয়েছে। এই চরিত্রটি করার মাধ্যমে আমি এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলাম।’
কঙ্গনা রানাওয়াতের ভারত ভাগ্য বিধাতা' আগামী ১২ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। এই ছবিতে কঙ্গনাকে একজন নার্সের ভূমিকায় দেখা যাবে। ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার সময় নার্স এবং চিকিৎসা কর্মীদের ভূমিকা এই ছবিতে তুলে ধরা হবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মনোজ তাপদিয়া।
ট্রেলারটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই ছবিটি নিয়ে ভক্তদের উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছে। কঙ্গনার এই ছবির ট্রেলারটি দর্শকদের দারুণ লেগেছে। একজন লিখেছেন, ‘বলিউডের রানি ফিরে এসেছেন।’ আর একজন লিখেছেন, ‘নিজের ছবি হিট করার জন্য কঙ্গনার ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন নেই, তিনি আমাদের কাছে সব সময়ই হিট ছিলেন এবং থাকবেন।’ আর একজন লিখেছেন, ‘ট্রেলারটি দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল।’
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