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    বলিউডের পাকিস্তান প্রেম নিয়ে বিস্ফোরক কঙ্গনা! মোদীকে অপমানের জন্য নিন্দা নাসিরুদ্দিনের

    দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনের সময় বলিউড সেলিব্রিটিদের নীরবতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ। এবার নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে কঙ্গনা বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে তার প্রেমের গল্প শেষ করা উচিত।

    Published on: Aug 13, 2026, 10:26:22 IST
    By Tulika Samadder
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    কঙ্গনা রানাওয়াত সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নাসিরুদ্দিন শাহকে 'শেয়াল' বলে অভিহিত করেছেন। ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে বলিউড তারকাদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, যার জবাবে কঙ্গনা বলেন যে, নাসিরুদ্দিন শাহ ভারতে খান আর প্রতিবেশী দেশের হয়ে লড়েন। এবার কঙ্গনা ব্যাখ্যা করেছেন, কেন তিনি তাঁকে 'শেয়াল' বলেছেন। এছাড়াও, তিনি বলিউডের কিছু তারকার পাকিস্তান-প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

    কঙ্গনা রানাওয়াত-নাসিরুদ্দিন শাহ।
    কঙ্গনা রানাওয়াত-নাসিরুদ্দিন শাহ।

    এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, ‘আমি তাঁকে এই কারণে বলেছি, কারণ তিনি এত নোংরা একটি ভিডিয়ো বানিয়েছিলেন, যেখানে এই ধরনের হুমকি দিচ্ছিলেন এবং এমন কথা বলছিলেন, যা গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এমন মানুষদের নিয়ে বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীজি এত বড় বড় পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর উচিত গণতন্ত্রের মর্যাদা বজায় রাখা। তিনি একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের উচিত তাঁর বক্তব্যের মোকাবিলা করা। কিন্তু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য এভাবে কটূক্তি করা কি আদৌ ঠিক?’

    কঙ্গনা ফের সেই প্রসঙ্গই তুলে ধরেছেন, যা তিনি এর আগে একাধিক রাজনৈতিক ও ইন্ডাস্ট্রি-সংক্রান্ত মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন। বলিউডের একটি অংশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল হওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি।

    কঙ্গনা বলেন, ‘তাদের সিনেমা হোক, তাদের কথা হোক বা সাক্ষাৎকার—সব সময়ই পাকিস্তানকে নিয়ে এত আলোচনা কেন? সব সময় পাকিস্তানের প্রেমে মজে থাকে। আমি জানতে চাই, দেশভাগের এত বছর পরেও এই লাভ স্টোরি কেন শেষ হচ্ছে না? পহেলগাম হামলা হোক কিংবা অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে আমরা তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছি—দেশ একদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেনা অন্যদিকে লড়াই করছে, সাধারণ মানুষও নানা সমস্যার মুখোমুখি। প্রতিবেশী দেশকে ঘিরে যখন এত কিছু ঘটছে, তখন বলিউডের পাকিস্তানের সঙ্গে এই লাভ স্টোরি কবে শেষ হবে? এর জবাব তাদের দিতেই হবে।’

    কঙ্গনা রানাওয়াতের সিনেমা

    কঙ্গনা রানাওয়াতকে সর্বশেষ 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এই ছবিতে ২৬/১১ হামলার সময়কার একটি হাসপাতালের গল্প বলা হয়েছে এবং কীভাবে হাসপাতালের কর্মীরা সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রোগীদের বাঁচাতে একসঙ্গে কাজ করেছিল, তা দেখানো হয়েছে।

    তার আসন্ন সিনেমাগুলির মধ্যে কঙ্গনাকে 'কুইন ২' এবং 'তনু ওয়েডস মনু'-এর তৃতীয় কিস্তিতে দেখা যাবে। এই দুটি ছবিই সুপারহিট হয়েছিল।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/বলিউডের পাকিস্তান প্রেম নিয়ে বিস্ফোরক কঙ্গনা! মোদীকে অপমানের জন্য নিন্দা নাসিরুদ্দিনের
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