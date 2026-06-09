Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    প্রেম নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন কঙ্গনা! 'আমার গল্পটা…', যা বললেন নায়িকা

    কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর আসন্ন ছবি ভারত ভাগ্য বিধাতা'-র প্রচারে ব্যস্ত। বিভিন্ন প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর ছবি-সহ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছেন। সম্প্রতি তিনি প্রেম, সম্পর্ক এবং বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন। কঙ্গনা বলেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানো প্রেম থেকে মানুষের দূরে থাকা উচিত।

    Jun 9, 2026, 11:56:38 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কঙ্গনা রানাওয়াত তাঁর আসন্ন ছবি ভারত ভাগ্য বিধাতা'-র প্রচারে ব্যস্ত। বিভিন্ন প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর ছবি-সহ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছেন। সম্প্রতি তিনি প্রেম, সম্পর্ক এবং বিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন। কঙ্গনা বলেছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানো প্রেম থেকে মানুষের দূরে থাকা উচিত।

    প্রেম নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন কঙ্গনা! 'আমার গল্পটা…', যা বললেন নায়িকা
    প্রেম নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন কঙ্গনা! 'আমার গল্পটা…', যা বললেন নায়িকা

    ফিভার এফএমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, ‘একটা বিষয় আমি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালোবাসা দেখানো যেমন- হাঁটু গেড়ে বসে প্রস্তাব দেওয়া, আংটি, বেড়াতে যাওয়ার ছবি এই সব শেয়ার করার থেকে দূরে থাকা উচিত। বর্তমান দিনের সম্পর্কগুলোতে সমস্যা দেখা দেয়, কারণ মানুষ ক্রমাগত অনলাইনে যা দেখে তার সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করে এবং ভাবে যে তাঁদের জীবনটা কেন সেরকম নয়।’

    কঙ্গনা প্রথম দর্শনে প্রেম নিয়েও কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমার গল্পটা প্রথম দর্শনে প্রেম ছিল না, সম্ভবত প্রথম দর্শনে অপছন্দের ছিল। তারপর তা প্রেমে পরিণত হয়। এই সব গতানুগতিক ধারণাগুলো অর্থহীন।’

    কঙ্গনা জানান যে প্রতিটি সম্পর্কই অনন্য, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসেন এবং তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন। তিনি বলেন, ‘প্রতিটা পরিবারই খুব ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মা আলাদা, প্রত্যেক বাবাও আলাদা। কোনও দু’জন মানুষের বেড়ে ওঠা, কর্মজীবন বা বন্ধু এক হয় না। সম্পর্ক ব্যক্তিগত, এটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত। ঠিক যেমন পোশাক শুধু আপনার শরীরেই ফিট হয়, তেমনি আপনার সম্পর্কগুলোও অনন্য।'

    কঙ্গনা সম্পর্ক বিষয়ে পরামর্শও দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যদি আপনি সেই মানুষটিকে খুঁজে পান, তার মধ্যে শত শত ভুলত্রুটি থাকলেও যদি আপনি মনেপ্রাণে জানেন যে সে আপনার জন্যই তৈরি, তবে আপনার সঙ্গে তিনি এবং তাঁর সঙ্গে আপনি থেকে যাবেন । তাঁকে মূল্য দিন, ইনস্টাগ্রাম রিলের সঙ্গে তুলনা করবেন না। আমি অনেককে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে কষ্ট পেতে দেখি। তাঁরা তাঁদের জীবনে যা কিছু ভালো আছে সেদিকে না তাকিয়ে, যা নেই তার উপরই বেশি মনোযোগ দেয়।’

    কঙ্গনা রানাওয়াতের ছবি 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' ২০২৬ সালের ১২ জুন মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে কঙ্গনাকে একজন নার্সের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। মুম্বইতে সন্ত্রাসবাদী হামলার সময় জীবন বাঁচানো নার্স অঞ্জলি কুলথে-র জীবন থেকে তাঁর এই ছবি অনুপ্রাণিত।

    Home/Entertainment/প্রেম নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন কঙ্গনা! 'আমার গল্পটা…', যা বললেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes