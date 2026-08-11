নাসিরুদ্দিনকে শিয়াল কটাক্ষ কঙ্গনার, 'আমি যে দেশের খাই, তার হয়েই লড়াই করি'

নাসিরুদ্দিনকে শিয়াল কটাক্ষ কঙ্গনার, 'আমি যে দেশের খাই, তার হয়েই লড়াই করি'
কঙ্গনা রানাওয়াত বলেছেন, প্রত্যেকেই কারও কুকুর, কিন্তু তিনি গর্বিত যে তিনি দেশের জন্য কথা বলছেন। সঙ্গে নাসিরুদ্দিন শাহকে ‘শিয়াল’ বলেও কটাক্ষ করেছেন।
কিংবদন্তি অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ ছাত্র বিক্ষোভের সময় ছাত্রদের সমর্থনে মুখ না খোলা নিয়ে বলিউড অভিনেতাদের সমালোচনা করেছিলেন। এরপরেই অভিনেতা-গায়ক পীযূষ মিশ্র পালটা জবাব দেন। শাহ চলচ্চিত্র শিল্পকে এমন একটি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, যে মুখে হাড় নিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে পারে না। এরপর মিশ্র ঝাড়খণ্ডের ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে নাসিরুদ্দিনের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এখন অভিনেত্রী-সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত পীযূষ মিশ্রর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে 'শেয়াল' বলে অভিহিত করেছেন।
‘সবাই কারও না কারও কুকুর’
নাসিরুদ্দিন শাহকে নিয়ে পীযূষ মিশ্রের মন্তব্যের পর কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, ‘সত্যিটা হল সবাই কারও না কারও কুকুর, কিন্তু আমি গর্বিত যে আমি যে দেশে খাই, সেই দেশের জন্য লড়াই করি এবং তাকে রক্ষা করি। নাসিরুদ্দিন শাহ হয়তো এই দেশ থেকে খান, কিন্তু লড়াই করেন প্রতিবেশী দেশের জন্য।’ কঙ্গনা রানাওয়াত কিংবদন্তী বলিউড অভিনেতা সম্পর্কে বলেন যে আজকাল কাউকে কুকুর বলাটা একটা প্রশংসা, কারণ কুকুররা তাদের আনুগত্য এবং সরলতার জন্য পরিচিত।
নাসিরুদ্দিন শাহকে ‘শিয়াল’ কটাক্ষ
কঙ্গনা রানাওয়ত লিখেছেন যে এই গুণগুলো খুব কমই লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। কঙ্গনা রানাওয়াত বলেন, ‘নাসিরুদ্দিন শাহের মতো শিয়াল হওয়ার চেয়ে আমি বরং কুকুর হতে পছন্দ করব।’ কঙ্গনা রানাওয়াত যখন নাসিরুদ্দিন শাহকে নিশানা করেন, তখন পীযূষ মিশ্রও তাঁকে নিয়ে বেশ কিছু কড়া মন্তব্য করেন। এই বর্ষীয়ান অভিনেতা জয়পাল সিং মুন্ডা স্টেডিয়ামে বলেন, ‘নাসির শাহ, আপনি সিজেপি বিক্ষোভের সময় বলেছিলেন যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কিছু লোক যন্তর মন্তরে বিক্ষোভকারী ছাত্রদের সমর্থনে আওয়াজ তুলছেন না। আপনি বলেছিলেন যে যাদের মুখে হাড় থাকে তারা কথা বলে না। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এখন সেই অন্য কুকুরগুলো কোথায় যারা কথা বলতে পারে না?’
পীযূষ মিশ্র আরও অভিযোগ করেছেন যে, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে দিল্লি ও মুম্বইতে প্রতিবাদরত ছাত্রছাত্রীরা ঝাড়খণ্ডের পরিশ্রমী ছাত্রছাত্রীদের মতো নয়, বরং পিৎজা ও বার্গার খাওয়াতেই তাঁদের বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এই ধরনের বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষাই কি তাঁদের এই নীরবতার পেছনের কারণ?
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