'আবার বাবাকে হারালাম…', ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কপিল, মন খারাপ অক্ষয়ের

প্রবীণ বলিউড তারকা ধর্মেন্দ্র সোমবার ২৪ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দুই সপ্তাহ পর তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। তাঁর প্রয়ানে বলিউডের অনেক তারকা এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানিয়েছেন।
কপিল শর্মার আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি অভিনেতা-কমেডিয়ান কপিল শর্মা তাঁর এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘আলবিদা ধর্ম পা জি। আপনার চলে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক, মনে হচ্ছে যেন বাবাকে আবার হারালাম। আপনি যে ভালোবাসা ও আশীর্বাদ দিয়েছেন তা চিরকাল আমার হৃদয় ও স্মৃতিতে থাকবে। কীভাবে এক মুহূর্তে কারও মনে জায়গা করে নিতে হয়, তা আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ জানত না। আপনি সবসময় আমাদের হৃদয়ে থাকবেন। ঈশ্বর আপনাকে তাঁর চরণে স্থান দিন।’
অক্ষয় কুমার প্রবীণ তারকার সঙ্গে একটি পুরনো ছবি শেয়ার করে তাঁর এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘বড় হওয়ার সময়, ধর্মেন্দ্র জি ছিলেন সেই হিরো যা প্রত্যেক ছেলে হতে চাইত… আমাদের ইন্ডাস্ট্রির অরিজিনাল হি-ম্যান। প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ধন্যবাদ। আপনি আপনার সিনেমার মাধ্যমে এবং আপনার ছড়িয়ে দেওয়া ভালোবাসার মাধ্যমে বেঁচে থাকবেন। ওম শান্তি।’
ছয় দশকেরও বেশি সময়ের কেরিয়ারে, ধর্মেন্দ্র 'আই মিলান কি বেলা', 'ফুল অউর পাথর', 'আয়ে দিন বাহার কে', 'সীতা অউর গীতা', 'রাজা জানি', 'ইয়াদোঁ কি বারাত', 'দোস্ত', 'শোলে', 'প্রতিজ্ঞা', 'চারাস', 'ধর্ম বীর'-এর মতো অনেক স্মরণীয় চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। আগস্ত্য নন্দা অভিনীত যুদ্ধভিত্তিক ড্রামা 'ইক্কিস'-এ তাঁকে শেষবারের মতো পর্দায় দেখা যাবে।