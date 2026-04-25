Karan Johar: দিওয়ালিতে আসছে 'কফি উইথ করণ'! বড় ঘোষণা পরিচালকের

Karan Johar: দিওয়ালিতে আসছে 'কফি উইথ করণ'! বড় ঘোষণা পরিচালকের
Karan Johar: করণ জোহর ঘোষণা করেছেন যে বিতর্কিত অষ্টম সিজনের পর, 'কফি উইথ করণ' এই দিওয়ালিতে নবম সিজন নিয়ে ফিরছে।
Karan Johar: চলচ্চিত্র নির্মাতা করণ জোহর অবশেষে তাঁর হিট টক শো 'কফি উইথ করণ'-এর সম্প্রচারিত হওয়ার তারিখ ঘোষণা করেছেন। শোটি শেষবার ২০২৪ সালে সম্প্রচারিত হয়েছিল। 'দ্য উইক'-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকারে, দর্শকদের একজন করণকে 'কফি উইথ করণ'-এর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। হেসে করণ উত্তর দেন, “দিওয়ালি। সিজন ৯।”
সিজন ৮-এ কারা ছিলেন? '
কফি উইথ করণ' সিজন ৮-এ রণবীর সিং এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে কেন্দ্র করে বেশ বিতর্কিত ছিল। সম্পর্ক নিয়ে তাঁদের মন্তব্য নিয়ে দম্পতিকে ব্যাপকভাবে ট্রোল করা হয়েছিল। এই সিজনের অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, সাইফ আলি খান, করিনা কাপুর, আলিয়া ভাট, জাহ্নবী কাপুর, খুশি কাপুর, রানি, কাজল, অজয় দেবগন, রোহিত শেঠি, বরুণ ধাওয়ান এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, সারা আলি খান এবং অনন্যা পান্ডে, নীতু কাপুর এবং জিনাত আমান, সানি দেওল এবং ববি দেওল, অর্জুন কাপুর এবং আদিত্য রয় কাপুর, ভিকি কৌশল এবং কিয়ারা আদভানি।
'কফি উইথ করণ' প্রসঙ্গে
'কফি উইথ করণ' ২০০৪ সাল থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে এবং করণ ৮টি সিজনই হোস্ট করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তারকাদের করা মন্তব্য ঘিরে একাধিকবার তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সোনম কাপুর এবং দীপিকা-রণবীর কাপুরকে নিয়ে যা বলেছিলেন, কিংবা ইমরান হাশমির ঐশ্বরিয়া রাইকে নিয়ে করা অভদ্র মন্তব্য। হার্দিক পান্ডিয়াও শোতে তার ডেটিং জীবন নিয়ে করা মন্তব্যের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন এবং আলিয়া একটি ভুল করা র্যাপিড ফায়ার প্রশ্নের জন্য বছরের পর বছর ট্রোলড হয়েছিলেন।
'কফি উইথ করণ'-এর সবচেয়ে বড় বিতর্কটি ছিল করণের নিজের সাথে, যখন কঙ্গনা রানাউত শোতে তাকে 'স্বজনপোষণের ধ্বজাধারী' বলে অভিহিত করেছিলেন, এই ট্যাগটি তিনি এত বছর পরেও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ২০১৪ সালের একটি পর্বে, কঙ্গনা জোহরকে 'মুভি মাফিয়া' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তার পেশাগত যাত্রায় তাকে 'গতানুগতিক ভিলেন' বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারটি বলিউডে ইনসাইডার বনাম আউটসাইডারদের নিয়ে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয়।
গত সপ্তাহে, কঙ্গনা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেছেন যে তিনি করণ জোহরকে নেতিবাচকভাবে দেখেন না। তিনি তাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যিনি স্পষ্টভাবে একটি চাকচিক্যময়, হালকা মেজাজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলেন এবং যার রসবোধ প্রবল।
কঙ্গনা বলেন, ‘আমার মনে হয় না করণ জোহর খারাপ মানুষ। আপনি জানেন, আমার মনে হয় তিনি খুবই গর্বিতভাবে কেবল উপরিভাগের, চটপটে, চাকচিক্যময়। তিনি এটা পছন্দ করেন। তিনি এটা নিয়ে গর্বিত, এবং আমার মনে হয় তাঁর রসবোধ অসাধারণ। তাই আমার মনে হয় না করণ জোহরের সাথে আমার কোনও সমস্যা আছে।’