    Karan Johar: নিজের সিনেমার গানের শ্যুটিং চলাকালীন আচমকা অজ্ঞান হয়ে যান করণ, তারপর?

    Karan Johar: অনেক ছবিতে এমন গান থাকে যেগুলো তৈরি করতে কয়েক টাকা খরচ হয়ে যায়। শুটিংয়ের সময় কারও কারও অনেক দুর্ঘটনা ঘটলেও পড়ে দেখা যায় সেই গানগুলো হিট হয়েছে। সম্প্রতি চলচ্চিত্র নির্মাতা নিখিল আদভানি জানান এমন একটি গানের কথা, যেটা আজও হিট। তবে এই গানের সেটেই ঘটেছিল একটি দুর্ঘটনা।

    Apr 17, 2026, 09:35:40 IST
    By Swati Das Banerjee
    অনেক ছবিতে এমন গান থাকে যেগুলো তৈরি করতে কয়েক টাকা খরচ হয়ে যায়। শুটিংয়ের সময় কারও কারও অনেক দুর্ঘটনা ঘটলেও পড়ে দেখা যায় সেই গানগুলো হিট হয়েছে। সম্প্রতি চলচ্চিত্র নির্মাতা নিখিল আদভানি জানান এমন একটি গানের কথা, যেটা আজও হিট। তবে এই গানের সেটেই ঘটেছিল একটি দুর্ঘটনা।

    নিজের সিনেমার গানের শ্যুটিং চলাকালীন আচমকা অজ্ঞান হয়ে যান করণ
    নিজের সিনেমার গানের শ্যুটিং চলাকালীন আচমকা অজ্ঞান হয়ে যান করণ

    নিখিল বলেন, 'আমাদের প্রথম সেট ছিল বোলে চুড়িয়ানের জন্য, যেখানে করণ জোহর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। কাজল তার লেহেঙ্গা নিয়ে সমস্যায় পড়ছিলেন কারণ তিনি এতে নাচতে পারছিলেন না। সেখানে ২০০ জন নৃত্যশিল্পী এবং ৩০০ জন জুনিয়র শিল্পী ছিলেন। আমরা সেটে ঝাড়বাতিও তৈরি করেছি কারণ করণ চেহারাটি দুর্দান্ত চেয়েছিলেন।

    নিখিল আরও বলেন যে যশ জোহর একদিন তাঁকে অফিসে ডেকে একটি কাগজে ছবির বাজেট লিখতে বলেছিলেন। তিনি ৩ কোটি লিখেছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন যশ স্যার সবাইকে ডেকে বলেছিলেন যে বাজেট পার হয়ে গিয়েছে এবং তারপরে তিনি বাজেট লেখা কাগজটি ছিঁড়ে ফেলেন।

    কভি খুশি কভি গাম সম্পর্কে কথা বললে

    এই ছবিটি ২০০১ সালে মুক্তি পেয়েছিল এবং সেই বছরের বড় চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি ছিল। ছবিতে অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন, জয়া বচ্চন, শাহরুখ খান, কাজল, হৃতিক রোশন ও করিনা কাপুর খান। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১১৯.২৯ কোটি আয় করেছে।

    শোনা যায়, এই ছবির সময় ব্যক্তিগত জীবনে অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন কাজল। তার গর্ভপাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ছবিটি সুপারহিট হয়েছিল। কাজল অনেক পুরষ্কার জিতেছিলেন, কিন্তু কাজল সেইসময় মানসিক অবসাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন।

    প্রসঙ্গত, সিনেমায় রাহুলের ছোটবেলায় অভিনয় করেছিলেন শাহরুখের ছেলে আরিয়ান খান। একই সঙ্গে জনি লিভার ও তার ছেলে জেসি লিভারকেও প্রথমবারের মতো একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল এই সিনেমায়। জনি হলদিরামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং জেসি তার ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

