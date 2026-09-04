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করণের হাত ধরে বড় পর্দায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি! থাকছে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ

ফ্যামিলি ড্রামা ও ক্লাসিক রোম্যান্সের জন্য পরিচিত করণ জোহর এবার কি দর্শকদের জন্য আনতে চলেছেন এক ভক্তিমূলক প্রেমের গল্প? শোনা যাচ্ছে, ধর্মা প্রোডাকশন্সের ব্যানারে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিয়ে তৈরি হতে চলেছে একটি বড় বাজেটের ছবি। ছবিটি পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের দায়িত্বে থাকতে পারেন পরিচালক সচিন রবি।

Published on: Sep 4, 2026, 10:30:18 IST
By Tulika Samadder
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ফ্যামিলি ড্রামা থেকে ক্লাসিক রোম্যান্স—বিভিন্ন ঘরানার ছবি উপহার দিয়েছেন করণ জোহর। এবার তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ধর্মা প্রোডাকশন্সের হাত ধরে বড় পর্দায় আসতে পারে এক ভক্তিমূলক প্রেমের গল্প। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিয়ে ছবি তৈরির পরিকল্পনা করছেন করণ জোহর। পিঙ্কভিলার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ছবির নাম আপাতত ‘রাধা কৃষ্ণ’ রাখা হয়েছে এবং প্রজেক্টটি বর্তমানে ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে রয়েছে।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিয়ে সিনেমা আনছেন করণ জোহর। (IMDb)
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিয়ে সিনেমা আনছেন করণ জোহর। (IMDb)

ছবিটি পরিচালনা ও লিখতে পারেন সচিন রবি

রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ছবির পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কন্নড় পরিচালক সচিন রবিকে। তবে ছবিতে কারা অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

ছবির সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্রের দাবি, রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ছবি তৈরি করার ইচ্ছে ছিল করণ জোহরের। অবশেষে এমন একটি চিত্রনাট্য তাঁর হাতে এসেছে, যা ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের অন্যতম জনপ্রিয় ও বহুলচর্চিত প্রেমকাহিনির প্রতি সুবিচার করতে পারবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বড় স্কেলে তৈরি হবে ছবি?

শুধু প্রেমের গল্প নয়, ছবিটিকে বড় পরিসরে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। রোম্যান্স, আবেগ, ড্রামা ও ট্র্যাজেডির পাশাপাশি ছবিতে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হতে পারে। তবে গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম। যদিও এই প্রজেক্ট নিয়ে এখনও পর্যন্ত ধর্মা প্রোডাকশন্সের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

কে এই সচিন রবি?

কন্নড় সিনেমার পরিচিত নাম সচিন রবি। ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ছবি ‘অবনে শ্রীমন্নারায়ণ’-এর পরিচালক হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিতি পান। তবে পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করার আগে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল এডিটর হিসেবে। ‘কিরিক পার্টি’, ‘উলিদাভারু কান্দান্থে’ এবং ‘সিম্পল আগি ওন্ধ লাভ স্টোরি’-র মতো কন্নড় ছবির এডিটিংয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

ধর্মা প্রোডাকশন্সের সর্বশেষ ছবি কোনটি?

ধর্মা প্রোডাকশন্সের সাম্প্রতিক থিয়েটার রিলিজের কথা বললে, ‘চাঁদ মেরা দিল’ ছবিটি সংস্থার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। ২০২৬ সালের ২২ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ছবিটি। বিবেক সোনি পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনন্যা পাণ্ডে ও লক্ষ্য লালওয়ানি। তবে রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে প্রস্তাবিত ছবিটির কাস্টিং, শ্যুটিং বা মুক্তির তারিখ সম্পর্কে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য সামনে আসেনি।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/করণের হাত ধরে বড় পর্দায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি! থাকছে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ
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