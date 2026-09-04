করণের হাত ধরে বড় পর্দায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি! থাকছে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ

করণের হাত ধরে বড় পর্দায় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি! থাকছে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ
ফ্যামিলি ড্রামা ও ক্লাসিক রোম্যান্সের জন্য পরিচিত করণ জোহর এবার কি দর্শকদের জন্য আনতে চলেছেন এক ভক্তিমূলক প্রেমের গল্প? শোনা যাচ্ছে, ধর্মা প্রোডাকশন্সের ব্যানারে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিয়ে তৈরি হতে চলেছে একটি বড় বাজেটের ছবি। ছবিটি পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের দায়িত্বে থাকতে পারেন পরিচালক সচিন রবি।
ফ্যামিলি ড্রামা থেকে ক্লাসিক রোম্যান্স—বিভিন্ন ঘরানার ছবি উপহার দিয়েছেন করণ জোহর। এবার তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ধর্মা প্রোডাকশন্সের হাত ধরে বড় পর্দায় আসতে পারে এক ভক্তিমূলক প্রেমের গল্প। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিয়ে ছবি তৈরির পরিকল্পনা করছেন করণ জোহর। পিঙ্কভিলার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ছবির নাম আপাতত ‘রাধা কৃষ্ণ’ রাখা হয়েছে এবং প্রজেক্টটি বর্তমানে ডেভেলপমেন্টের পর্যায়ে রয়েছে।
ছবিটি পরিচালনা ও লিখতে পারেন সচিন রবি
রিপোর্ট অনুযায়ী, এই ছবির পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কন্নড় পরিচালক সচিন রবিকে। তবে ছবিতে কারা অভিনয় করবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।
ছবির সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্রের দাবি, রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ছবি তৈরি করার ইচ্ছে ছিল করণ জোহরের। অবশেষে এমন একটি চিত্রনাট্য তাঁর হাতে এসেছে, যা ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের অন্যতম জনপ্রিয় ও বহুলচর্চিত প্রেমকাহিনির প্রতি সুবিচার করতে পারবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
বড় স্কেলে তৈরি হবে ছবি?
শুধু প্রেমের গল্প নয়, ছবিটিকে বড় পরিসরে তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে খবর। রোম্যান্স, আবেগ, ড্রামা ও ট্র্যাজেডির পাশাপাশি ছবিতে কৃষ্ণের জন্ম থেকে কংসবধ পর্যন্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হতে পারে। তবে গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম। যদিও এই প্রজেক্ট নিয়ে এখনও পর্যন্ত ধর্মা প্রোডাকশন্সের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
কে এই সচিন রবি?
কন্নড় সিনেমার পরিচিত নাম সচিন রবি। ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ছবি ‘অবনে শ্রীমন্নারায়ণ’-এর পরিচালক হিসেবে তিনি বিশেষ পরিচিতি পান। তবে পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করার আগে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল এডিটর হিসেবে। ‘কিরিক পার্টি’, ‘উলিদাভারু কান্দান্থে’ এবং ‘সিম্পল আগি ওন্ধ লাভ স্টোরি’-র মতো কন্নড় ছবির এডিটিংয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি।
ধর্মা প্রোডাকশন্সের সর্বশেষ ছবি কোনটি?
ধর্মা প্রোডাকশন্সের সাম্প্রতিক থিয়েটার রিলিজের কথা বললে, ‘চাঁদ মেরা দিল’ ছবিটি সংস্থার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। ২০২৬ সালের ২২ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ছবিটি। বিবেক সোনি পরিচালিত এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনন্যা পাণ্ডে ও লক্ষ্য লালওয়ানি। তবে রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে প্রস্তাবিত ছবিটির কাস্টিং, শ্যুটিং বা মুক্তির তারিখ সম্পর্কে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য সামনে আসেনি।
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