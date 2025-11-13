Edit Profile
    Kuch Kuch Hota Hai Remake: কুছ কুছ হোতা হ্যায়ের রিমেক বানাচ্ছেন করণ! শাহরুখ-কাজলের জায়গায় কাদের বাছলেন?

    করণের কেরিয়ার শুরু হয়েছিল কুছ কুছ হোতা হ্যায়ের সঙ্গে। আজ যদি এই কালজয়ী ছবির রিমেক বানান, তাহলে শাহরুখের জুতোয় পা গলাবেন কে?

    Published on: Nov 13, 2025 12:42 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    কুছ কুছ হোতা হ্যায় শুধু একটা সিনেমা নয়। হিন্দি সিনেপ্রেমীদের কাছে একটা আবেগের নাম কুছ কুছ হোতা হ্যায়। ছবির প্রতিটি গান, সংলাপ আজও ফেরে ফ্য়ানেদের মুখে মুখে। ২৬ বছর পরও একইরকমভাবে জনপ্রিয় শাহরুখ-কাজল জুটির এই ছবি।

    কুছ কুছ হোতা হ্যায়ের রিমেক বানাচ্ছেন করণ! শাহরুখ-কাজলের জায়গায় কাদের বাছলেন?
    কুছ কুছ হোতা হ্যায়ের রিমেক বানাচ্ছেন করণ! শাহরুখ-কাজলের জায়গায় কাদের বাছলেন?

    করণ জোহর প্রকাশ করেছেন যে তিনি যদি আজ এই আইকনিক রোম্যান্সটি পুনরায় কল্পনা করেন তবে তিনি কোন অভিনেতাদের কাস্ট করবেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, রণবীর কাপুর, দীপিকা পাড়ুকোন এবং কিয়ারা আদাবণীর মতো শীর্ষ তারকারা সেই তালিকায় নেই। করণ জোহর কোন অভিনেতাদের KKHH-র রিমেকে কাস্ট করবেন? মিন্ত্রার গ্ল্যাম স্ট্রিমের জন্য সানিয়া মির্জার সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনে, করণ আধুনিক অঞ্জলি হিসাবে আলিয়া ভাট, রাহুলের চরিত্রে রণবীর সিং এবং টিনার চরিত্রে অনন্যা পান্ডেকে বেছে নিয়েছেন।

    তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে টিনার ভূমিকাটি (রানি অভিনীত চরিত্র) জাহ্নবী কাপুর বা সারা আলি খানের কাছে যেতে পারে। চ্যাট চলাকালীন, করণ স্বজনপোষণ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে তিনি কখনও তারকা বাবা-মায়ের অনুরোধে কোনও স্টারকিডকে সুযোগ দেননি। করণ বলেন, ‘আমি জানি তারা নেপো কিড। আমি তাদের আমার সামনে বড় হতে দেখেছি। কিন্তু তাদের বাবা-মা কেউই আমাকে ফোন করেননি। আমি সর্বদা ফোন করেছি’।

    বাবা যশ জোহরের স্বপ্নের প্রযোজনা সংস্থাকে শীর্ষ নিয়ে গিয়েছেন করণ জোহর। ধর্মা আজ বলিউডের অন্যতম চর্চিত নাম। অভিনয় দিয়ে বলিউডে হাতেখড়ি হয়েছিল করণের। মামাতো দাদা আদিত্য চোপড়ার ছবি দিলওয়ালে দুলহানিয়া লেযায়েঙ্গে-তে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে করণের পরিচালনায় কুছ কুছ হোতা হ্যায় তৈরি হয়। শাহরুখ খান, কাজল এবং রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত এই ছবিটি বক্স অফিসের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল।

    এরপর কভি খুশি কভি গম, মাই নেম ইজ খানের মতো ছবি পরিচালনা করেছেন করণ। পরিচালনার মামলায় একটু বেছে কাজ করেন তিনি। ধর্মা প্রোডাকশন আজ বলিউডের পাওয়ার হাউস হিসাবে গণ্য় করা হয়, যার মূল্য এখন ২০০০ কোটি টাকা।

