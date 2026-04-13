Kareena Kapoor Khan: লাইনে না দাঁড়িয়ে, ভিড় ঠেলে গটগটিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকল করিনা! প্রতিবাদ নেটিজেনদের

Kareena Kapoor Khan: লাইনে না দাঁড়িয়ে, ভিড় ঠেলে গটগটিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকল করিনা! প্রতিবাদ নেটিজেনদের
বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর খানকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল করা হয়েছে। অভিনেত্রীর একটি ভিডিয়ো প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তাকে বিমানবন্দরে লাইন ভেঙে প্রবেশ করতে দেখা যায়। ব্যবহারকারীরা এই ভিআইপি ট্রিটনমেন্টের বিরুদ্ধে চড়িয়েছেন গলা।
Kareena Kapoor Khan getting trolled: বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান প্রায়ই খবরের শিরোনামে থাকেন। এবার একটি ভিডিয়োর কারণে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা বিমানবন্দরে নিয়ম ভাঙার অভিযোগে তাঁকে ট্রোল করছেন। সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, যেখানে বেবো-কে এয়ারপোর্ট চেকিংয়ের সময় দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর বদলে সরাসরি এন্ট্রেন্সে ঢুকে যেতে দেখা যায়। চেকিং বুথে পৌঁছনোর পর, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যদের পরোয়া না করেই তিনি ভিতরে চলে যান। ভিডিয়োটি প্রকাশ্যে আসতেই সেলিব্রিটিদের পাওয়া বিশেষ সুবিধা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
ট্রোলড হলেন করিনা কাপুর খান
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে করিনাকে পিচ রঙের স্যুট-সালওয়ার পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। এই সময় তিনি মোটা ফ্রেমের চশমা পরেছিলেন। তিনি এয়ারপোর্টে পৌঁছে লাইনে দাঁড়ানোর পরিবর্তে সরাসরি গেটের দিকে চলে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকা একজন ব্যক্তি, এয়ারপোর্টের এক কর্মকর্তাকে অভিনেত্রীর পাসপোর্ট এবং আইডি দেখান, এরপর এন্ট্রি নিয়ে সরাসরি ভেতরে চলে যান। ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এয়ারপোর্টে ঢোকার মুখে লেগেছে দীর্ঘ লাইন, যেখানে সাধারণ যাত্রীরা তাদের পালার জন্য অপেক্ষা করছেন।
এই ঘটনা সামনে আসতেই নেটিজেনরা করিনা কাপুরকে নিয়ম ভাঙার জন্য ট্রোল করতে শুরু করেন। ভিডিয়োটি শেয়ার করা এক ব্যক্তি লিখেছেন, ‘করিনা কাপুর এয়ারপোর্টে লাইন ভেঙে সরাসরি গেটে চলে গেলেন। সেলিব্রিটিরা কেন এমন করেন? তাদের এই অধিকার কে দিয়েছে? অন্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পালার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাদেরও জরুরি ফ্লাইট ধরতে হয়। এটা ঠিক নয়।’
করিনার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এক ইউজার লিখেছেন, ‘একটি সাধারণ লাইন আমাদের সভ্য সমাজ এবং দেশের মধ্যে থাকা গভীর বৈষম্যকে তুলে ধরছে, যেখানে মানুষ এখনও জাতি, শ্রেণি, উচ্চ-নীচ বিভাজনে আবদ্ধ।’
আরেকজন প্রশ্ন তুলেছেন, ‘ভারতে এখনো এই ভিআইপি সংস্কৃতি কেন চলছে, যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন।’ তবে এই পুরো ঘটনা নিয়ে এখনো পর্যন্ত করিনা কাপুর খানের কোনো প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি।
করিনার আসন্ন ছবি
কাজের দিক থেকে, করিনা কাপুর খান শীঘ্রই পরিচালক Meghna Gulzar-এর পরিচালনায় নির্মিত ‘দায়রা’ ছবিতে দেখা যাবে। এছাড়াও তার হাতে একটি প্যান-ইন্ডিয়া সিনেমাও রয়েছে, যার নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
