বুড়ি দেখালে ক্ষতি কী! ‘বোটক্সের সুঁচ নয়, স্বাস্থ্য ধরে রাখাই আসল!’ বয়স লুকানোয় বিশ্বাসী নন করিনা কাপুর

বুড়ি দেখালে ক্ষতি কী! ‘বোটক্সের সুঁচ নয়, স্বাস্থ্য ধরে রাখাই আসল!’ বয়স লুকানোয় বিশ্বাসী নন করিনা কাপুর
বলিউড নায়িকাদের মধ্যে যেখানে বোটক্স আর সার্জারির ঢল, সেখানে উলটো পথের পথিক করিনা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই বিশ্বাসী বোবো, বুড়ি দেখালে ক্ষতি নেই।
বলিপাড়ায় বয়স ধরে রাখতে কসমেটিক অস্ত্রোপচারের আশ্রয় নেওয়া যেখানে নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্পষ্ট অবস্থান প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী করিনা কাপুর খান। সাংবাদিক বরখা দত্তের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি বোটক্স ও কৃত্রিমভাবে মুখমণ্ডল পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে নিজের সুস্থতা বজায় রাখার পক্ষে।
করিনার মতে, বয়স ধরে রাখার চেষ্টা করার চেয়ে নিজের শরীর, মন ও অভিনয় প্রতিভাকে আগলে রাখাই আসল ‘সেলফ-প্রিজারভেশন’ ।
‘বোটক্স ও সার্জারি নয়, ন্যাচারাল থেরাপিতে বিশ্বাসী’:
বোটক্স এবং কৃত্রিম চিকিৎসা প্রসঙ্গে করিনা স্পষ্ট ভাষায় নিজের মতামত শেয়ার করেন,'আমি বোটক্সের চরম বিরুদ্ধে এবং এ বিষয়ে সবসময়ই খুব সৎ কথা বলেছি। আমি সঠিক অর্থে নিজের শরীর ও মন রক্ষা করার পক্ষে। এর অর্থ হল সুস্থ থাকা, মানসিকভাবে ভালো বোধ করা এবং প্রাকৃতিক থেরাপির ওপর ভরসা রাখা।'
তিনি যোগ করেন যে সুঁচ ফোটানো বা ছুরি-কাঁচির নিচে যাওয়ার বদলে পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটানো, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মানসিক রিফ্রেশমেন্ট নেওয়াও এক ধরণের স্বাস্থ্যকর আত্মরক্ষা।
‘৪০-এর কোঠায় আমি আমার সেরা সময় কাটাচ্ছি’:
কমবয়সী মেয়েদের মধ্যে বয়স ধরে রাখার অতিরিক্ত তাগিদ দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বেবো। করিনার আক্ষেপ, ‘আজকাল ১৮-২০ বছরের মেয়েরাও নিজেদের বয়স তার বেশি দেখাতে চায় না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।’ তিনি জানান, ‘আমি আমার ৪০-এর কোঠায় সবথেকে আনন্দদায়ক সময় কাটাচ্ছি। আমি এর আগে কখনও এত ভালো বোধ করিনি বা এত ভালো অভিনয়ও করিনি।’
আসল হাতিয়ার নিজের প্রতিভা:
অভিনেত্রীর কথায়, শরীরে ইনজেকশন নেওয়ার চেয়ে শরীর ও মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া এবং নিজের ভেতরের প্রতিভাকে টিকিয়ে রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় ও পারফর্ম করার ক্ষমতাই হলো তাঁর আসল হাতিয়ার।
বয়স ধরে রাখার কৃত্রিম প্রচেষ্টাকে দূরে সরিয়ে করিনা কাপুরের এই স্বাবলম্বী ও বাস্তবমুখী বক্তব্য নেটিজেন মহলে দারুণ প্রশংসা কুড়োচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More