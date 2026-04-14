    সইফের উপর মেজাজ হারিয়ে চোটপাট করিনার! সামনে সৎ পুত্র ইব্রাহিম, কী হয়েছিল?

    ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পরিবারসহ ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন করিনা কাপুর খান। সেখানেই মেজাজ হারাতে দেখা যায়। এমনকী, সইফের উপরেও হালকা চোটপাট করেন। পুরো মুহূর্তটাই ক্যামেরা বন্দি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে। 

    Apr 14, 2026, 18:00:08 IST
    By Tulika Samadder
    মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম-এ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর-এর আইপিএল ম্যাচ উপভোগ করতে গিয়ে পরিবার-সহ উপস্থিত হয়েছিলেন করিনা কাপুর। অর্থাৎ করিনার সঙ্গে ছিলেন সইফ আলি খান, তাদের সন্তান তৈমুর ও জেহ, এবং ইব্রাহিম আলি খান, যিনি সইফ আলি খানের আগের পক্ষের সন্তান। সবাই মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি পরে গ্যালারি থেকে দলকে সমর্থন করছিলেন। একাধিক ভিডিয়োতে পরিবারকে বেশ আনন্দ ও মজা নিয়ে খেলা উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে।

    সইফ ও করিনা। (PTI)
    মেজাজ হারালেন করিনা:

    তবে এসবেরই মাঝে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল। যা পরিবারের বিব্রতকর একটি মুহূর্ত তুলে ধরেছে। ভাইরাল হওয়া ফুটেজে দেখা যায়, স্টেডিয়ামের ভেতরে একটি লিফটের কাছে পরিবারটি অপেক্ষা করছে, এমন সময় সেখানে বিশাল ভিড় জমে যায় এবং ভক্তরা ছবি তোলার চেষ্টা করতে থাকে। এই ব্যস্ত মুহূর্তে কারিনাকে বেশ অস্বস্তিতে দেখা যায় এবং তিনি কাছের একজনের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন—যদিও এর কারণ স্পষ্ট নয়। এক পর্যায়ে, সকলে মিলে যখন লিফটে গিয়ে উঠছেন, তখন সইফের উপরেও হালকা মেজাজ দেখিয়ে ফেলেন করিনা। তিনি সইফের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, ‘কী হচ্ছে?’

    যদিও ঘটনাটি সাময়িক উত্তেজনা তৈরি করেছিল, পরবর্তীতে কারিনাকে আবার স্বাভাবিকভাবেই গ্যালারিতে ফিরে পরিবারের সঙ্গে খেলা উপভোগ করতে দেখা যায়। তার হাসিমুখ এবং স্বচ্ছন্দ আচরণই ইঙ্গিত দেয় যে সমস্যা দ্রুত মিটে গিয়েছিল। অভিনেত্রীও নিজেকে সামলে নেন। ম্যাচের ফলাফলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ১৮ রানে জয় পায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-এর বিরুদ্ধে।

    করিনা-সইফের সংসার:

    প্রসঙ্গত, সইফ আলি খান ও অমৃতা সিং ১৯৯১ সালে বিয়ে করেন। অমৃতা সইফের থেকে বেশ অনেকটাই বড় ছিল। বিয়ের পরপর প্রথমে সারা (১৯৯৫) ও পরে ইব্রাহিম আলি খানের (২০০১) জন্ম হয়। ২০০৪ সালে তাঁদের ডিভোর্স হয়। এরপর সইফের জীবনে আসেন করিনা কাপুর খান। দীর্ঘ পাঁচ বছর লিভ ইন করার পর, ২০১২ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। সইফ ও করিনার প্রথম সন্তান তৈমুর আলি খান জন্মগ্রহণ করে ২০১৬ সালে। দ্বিতীয় সন্তান জেহ (জাহাঙ্গীর আলি খান) জন্মায় ২০২১ সালে। তবে সইফের আগের পক্ষের দুই সন্তান, ইহ্রাহিম ও সারা-র সঙ্গেও বেশ সুন্দর সম্পর্ক করিনার।

    করিনার কাজের আপডেট

    করিনা সম্প্রতি পরিচালক মেঘনা গুলজার-এর ক্রাইম ড্রামা ‘দায়রা’-র শুটিং শেষ করেছেন। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন পৃথ্বীরাজ সুকুমারন। সিনেমাটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা এবং এটি ন্যায়বিচার, নৈতিকতা ও সত্যের জটিল সম্পর্ক নিয়ে তৈরি। এর আগে করিনাকে ‘ক্রু’ (২০২৪) ছবিতে টাবু ও কৃতি স্যানন-এর সঙ্গে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও ‘দ্য বাকিংহাম মার্ডারস’ ছবিতেও তার অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

