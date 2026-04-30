Kareena Kapoor: আদালতের রায়ে স্বস্তিতে করিশ্মার সন্তানরা, শুনে যা বললেন করিনা

Kareena Kapoor: আদালতের রায়ে স্বস্তিতে করিশ্মার সন্তানরা, শুনে যা বললেন করিনা
Kareena Kapoor: করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তি নিয়ে আইনি বিবাদ। এই প্রসঙ্গে বোন করিনা কাপুর বলেছেন যে ন্যায়বিচারই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়।
Kareena Kapoor: করিশ্মা কাপুরের প্রাক্তন স্বামী সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এবং উইল নিয়ে আইনি বিবাদ চলছে। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্ট সঞ্জয় কাপুরের সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে করিনা কী বললেন সোশ্যাল মিডিয়ায়?
করিনা ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করে লেখেন, 'এই হল আলো। ন্যায় ও সত্যের সবসময়ই জয় হয়।' উল্লেখ্য, করিনা তাঁর বোন করিশ্মাকে সবরকমভাবে সমর্থন করেন।
আদালতের রায়
আদালত জানিয়েছে যে সম্পত্তির সংরক্ষণের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত, কারণ এই মামলা দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং এই সময়ে সম্পত্তি রক্ষা করা জরুরি। এর পাশাপাশি, আদালত করিশ্মা কাপুরের সন্তানদের স্বস্তি দিয়েছে। আদালত বলেছে যে কিয়ান এবং সামাইরা কাপুর প্রথম দৃষ্টিতেই একটি মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যদি পরে উইলটি জাল প্রমাণিত হয়, তবে ব্যবস্থা না নিলে অবিচার হতে পারে।
করিনা-সঞ্জয়ের বিয়ে ও বিবাহবিচ্ছেদ:
করিশ্মা ও সঞ্জয় ২০০০ সালে বিয়ে করেছিলেন। তবে তাঁদের বিবাহিত জীবন বেশিদিন টেকেনি। তাঁদের মধ্যে অনেক বিবাদ শুরু হয়। এরপর ২০১৬ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়।
সঞ্জয়ের মৃত্যু কখন ও কোথায়:
সঞ্জয় এরপর প্রিয়া সচদেবকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সাথেই থাকতে শুরু করেন। অন্যদিকে, করিশ্মা তাঁর কাজ এবং সন্তানদের উপর মনোযোগ দিতে শুরু করেন। একদিন আবার খবর আসে যে সঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়া, করিশ্মার সন্তান এবং সঞ্জয়ের মায়ের মধ্যে বিবাদ চলতে থাকে। উল্লেখ্য, ১২ জুন ইংল্যান্ডে পোলো ম্যাচ খেলতে গিয়ে মারা যান সঞ্জয়। পরে জানা যায় যে হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
করিশ্মার পেশাগত জীবন:
করিশ্মা এখন বড় পর্দায় তেমন সক্রিয় নন। তাঁর শেষ সিনেমা যা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল, তা হল 'ডেঞ্জারাস ইশক', যা ২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এরপর তাঁকে 'মার্ডার মুবারক'-এ দেখা গিয়েছিল, যা নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং হয়েছিল।
করিনার পেশাগত জীবন:
করিনা কাপুরের পেশাগত জীবনের কথা বললে, তাঁকে শেষবার 'সিঙ্ঘম এগেইন' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এই ছবিটি রোহিত শেট্টি পরিচালনা করেছিলেন, যা ২০২৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল। তবে এরপরে তাঁকে আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি। এখন করিনাকে 'দায়রা' ছবিতে দেখা যাবে। এই ছবিতে করিনার পাশাপাশি পৃথ্বীরাজ সুকুমারন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। মেঘনা গুলজার ছবিটি পরিচালনা করছেন।