রিইউনিয়ন করিশ্মা-স্মৃতির! ‘জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ…’ লিখলেন নায়িকা

অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না সম্প্রতি তাঁর 'কিউঙ্কি সাস ভি কভি বহু থি' ধারাবাহিকের সহ-অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে দেখা করে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।তাঁদের সাক্ষাতের ছবি সামনে এসেছে, অন্তঃসত্ত্বা করিশ্মাকে তাঁর পুরনো সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে বেশ খুশিও হন।
অভিনেত্রী করিশ্মা তান্না সম্প্রতি তাঁর 'কিউঙ্কি সাস ভি কভি বহু থি' ধারাবাহিকের সহ-অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানির সঙ্গে দেখা করে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। এই ধারাবাহিকে স্মৃতি প্রধান চরিত্র তুলসীর ভূমিকায় অভিনয় করলেও, করিশ্মা অভিনয় করেছিলেন ইন্দিরার চরিত্রে। তাঁদের সাক্ষাতের ছবি সামনে এসেছে, অন্তঃসত্ত্বা করিশ্মাকে তাঁর পুরনো সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে বেশ খুশিও হন।
ধূসর টপের সাথে কালো ঢিলেঢালা প্যান্টে ধরা দেন তিনি। স্পষ্ট ছিল তাঁর বেবিবাম্প। ছবিতে স্মৃতিকে একটি লাল কুর্তা সেটে দেখা গিয়েছে। তিনি করিশ্মার সঙ্গে ধরা দিয়েহিলেন। ছবিটি পোস্ট করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘ওঁর সঙ্গেই আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘কিউঙ্কি’তে। আর কিছু বছর পর, আমরা এখানে। জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার মতো একটা মুহূর্ত। ধন্যবাদ @smritiiraniofficial। এটা সত্যিই বিশেষ ছিল।’ তার পোস্ট করা অন্যান্য ছবিতে দেখা যায়, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে তাঁর স্বামী বরুণ বাঙ্গেরাও ছিলেন।
করিশ্মা তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন ২০০১ সালে টিভি শো কিয়ঙ্কি সাস ভি কাভি বহু থি দিয়ে। তিনি ২০০৫ সাল পর্যন্ত শোতে ইন্দিরা বিরানী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অভিনেতা কাহি তো মিলেঙ্গে, বিরাসাত, আদালত, এফআইআর, নাগিন ৩ এবং আরও অনেক কিছুতে অভিনয় করেছিলেন। তাকে শেষ দেখা গিয়েছিল হানসাল মেহতার নেটফ্লিক্স সিরিজ, 'স্কুপ'-এ। করিশ্মা ২০০৫ সালে দোস্তি: ফ্রেন্ডস ফরএভারের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ২০২১ সালে লাহোর কনফিডেন্সিয়ালে শেষ দেখা গিয়েছিল। স্মৃতি এক দশকেরও বেশি সময় পর কিয়ঙ্কি সাস ভি কাভি বহু থি ২ দিয়ে টেলিভিশনে ফিরে আসেন ।
২০২২ সালে মুম্বইয়ের সমুদ্রতীরে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে করিশ্মা তান্না ও ব্যবসায়ী বরুণ বাঙ্গেরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, যেখানে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবার উপস্থিত ছিলেন। এই বছরের এপ্রিলে এই দম্পতি ঘোষণা করেন যে তাঁরা তাঁদের প্রথম সন্তানের প্রত্যাশা করছেন। মে মাসে করিশ্মা তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় তুলু রীতিতে আয়োজিত বেবি শাওয়ারের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন ।