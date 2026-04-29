    Karisma Kapoor: ‘বেশি জুম করবেন না…', ফটো তোলার আগেই পাপারাজ্জিদের সতর্ক করলেন করিশ্মা

    Karisma Kapoor: সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে, অভিনেত্রী করিশ্মা কাপুর পাপারাজ্জিদের (ফটোগ্রাফার) জুম না করার জন্য সতর্ক করছেন। এই ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

    Apr 29, 2026, 22:26:31 IST
    By Swati Das Banerjee
    Karisma Kapoor: সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনি প্রায়শই সেলিব্রিটিদের এমন ভিডিও দেখেছেন যেখানে তারা পাপারাজ্জিদের অনুরোধ করেন যেন ভিডিও বানানোর সময় তাদের শরীরের কোনও অংশে জুম না করা হয়। অনেক সেলিব্রিটি পাপারাজ্জিদের সাথে আলাদাভাবে দেখা করেও এই অনুরোধ করেছেন। সম্প্রতি, করিশ্মা কাপুরের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছে যেখানে তিনি পাপারাজ্জিদের বলছেন - 'বেশি জুম করবেন না'।

    ফটো তোলার আগেই পাপারাজ্জিদের সতর্ক করলেন করিশ্মা (Viral Video Screengrab)
    করিশ্মার এই ভাইরাল ভিডিওতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরাও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। ব্যবহারকারীরা বলছেন যে এটা খুবই দুঃখজনক যে কাউকে এমন কথা বলতে হচ্ছে। করিশ্মা কাপুর, টেরেন্স লুইস এবং গীতা কাপুর শীঘ্রই 'ইন্ডিয়াস বেস্ট ডান্সার' সিজন ৫-এ বিচারক হিসেবে দেখা যাবেন। সকল বিচারক সেটের বাইরে পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দিচ্ছিলেন। করিশ্মাও পোজ দেন। ক্যামেরার সামনে থেকে সরে যাওয়ার আগে করিশ্মা কাপুর পাপারাজ্জিদের সতর্ক করে বলেন - 'বেশি জুম করবেন না'।

    করিশ্মার ভিডিওতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা কী বললেন?

    করিশ্মার এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। এই ভাইরাল ভিডিওতে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদেরও প্রতিক্রিয়া এসেছে। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন - 'এটা খুব দুঃখজনক যে একজন মেয়েকে বলতে হচ্ছে যে জুম করবেন না'। অন্য একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন - 'যদি একজন মহিলাকে এটা বলতে হয়, তাহলে আমাদের ভাবা দরকার যে আমরা কতটা ভুল পথে যাচ্ছি'। একজন লিখেছেন - 'আমার মনে হয় সমস্ত সেলিব্রিটিদের এমন লোক নিয়োগ করা উচিত যারা পাপারাজ্জিদের সামনে তাদের পিছন থেকে কভার করবে, তাহলে হয়তো তারা বুঝবে যে এমনটা করা কতটা ভুল'।

    ২০২৪ সালের 'মার্ডার মুবারক'-এ দেখা গিয়েছিল করিশ্মা কাপুরকে। করিশ্মা কাপুরের কথা বললে, তিনি ৯০-এর দশকের অন্যতম সফল নায়িকা ছিলেন। ২০২৪ সালে, করিশ্মা কাপুর নেটফ্লিক্সের 'মার্ডার মুবারক' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এই ছবিতে করিশ্মা কাপুরের সাথে পঙ্কজ ত্রিপাঠি, সারা আলি খান, বিজয় ভার্মা-র মতো অভিনেতারা ছিলেন।

    কবে থেকে শুরু হচ্ছে 'ইন্ডিয়াস বেস্ট ডান্সার' সিজন ৫?

    'ইন্ডিয়াস বেস্ট ডান্সার' সিজন ৫' আগামি ৯ মে থেকে সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশন এবং সনি লিভে প্রচারিত হবে। এই শো প্রতি শনিবার এবং রবিবার রাত ৯টায় দেখা যাবে। ডান্সারদের এই সিজন 'ইন্ডিয়া ওয়ালা ডান্স' থিমের সাথে আসছে, যা ফ্রি-স্টাইল এবং বলিউড নাচের মিশ্রণের উপর কেন্দ্রিক হবে।

