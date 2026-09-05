কাশ্মীরে হতে চলেছে প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, দেখানো হবে ১৩৫ টি সিনেমা
এবার আর রক্তে মাখা কাশ্মীর নয়, এবার এক নতুন ঐতিহাসিক সফর শুরু করতে চলেছে ভূস্বর্গ। গতবছরের পহেলগাঁও ঘটনার পর কাশ্মীরের প্রতি মানুষের যে রাগ অথবা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তার কিছুটা হয়তো উপশম হবে কাশ্মীরের এই পদক্ষেপের ফলে।
এবার আর রক্তেমাখা কাশ্মীর নয়, এবার এক নতুন ঐতিহাসিক সফর শুরু করতে চলেছে ভূস্বর্গ। গত বছরের পহেলগাঁও ঘটনার পর কাশ্মীরের প্রতি মানুষের যে রাগ অথবা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তার কিছুটা হয়তো উপশম হবে কাশ্মীরের এই পদক্ষেপের ফলে। আগামী ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর কাশ্মীরে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কাশ্মীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।
দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে কাশ্মীর। কাশ্মীরের শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারের এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন সিনেমা দেখানো হবে এই অনুষ্ঠানে।
তবে এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল ২০২৩ সালে। অবশেষে ২০২৬ সালের সেই কল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ৪১ টি দেশের মোট ১৩৫ টি চলচ্চিত্র এই অনুষ্ঠানের জন্যও নির্বাচিত হয়েছে। ৮০টি দেশের ১,১০০ টি সিনেমার মধ্যে ১৩৫ টি সিনেমা কে বেছে নেওয়া হয়েছে চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য। ১৩৫টি সিনেমার মধ্যে ৬৪টি ভারতের সিনেমা, ১৩ টি ফ্রান্সের এবং ৮টি ইরানের চলচ্চিত্র রয়েছে।
তবে এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র সিনেমার ক্ষেত্রে নয়, গোটা দেশ এবং বিশ্বের সামনে জম্মু এবং কাশ্মীরের পুরনো ঐতিহ্যকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিজেদের বর্তমান অবস্থাকে শক্তিশালী করাও এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য।
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