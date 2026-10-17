‘আমার বয়স তখন মাত্র ২০…’, একতা কাপুরকে ‘প্রতারণা’র অভিযোগের নেপথ্যের সত্যি সামনে আনলেন কাজি তৌকির

‘আমার বয়স তখন মাত্র ২০…’, একতা কাপুরকে ‘প্রতারণা’র অভিযোগের নেপথ্যের সত্যি সামনে আনলেন কাজি তৌকির
‘বিগ বস ২০’-তে ফের একবার দর্শকদের মন জয় করছেন গায়ক কাজি তৌকির। সম্প্রতি শোয়ের এক পর্বে একতা কাপুরের দেওয়া অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ জানালেন তিনি। কাজির দাবি, সেই সময় তাঁর সিদ্ধান্তের ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁকে অহংকারী বলে তুলে ধরেছিল সংবাদমাধ্যম। এত বছর পর সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন গায়ক।
Bigg Boss 20: টেলিভিশনের জনপ্রিয় বিতর্কিত রিয়্যালিটি শো ‘বিগ বস ২০’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। টেলিভিশন থেকে বলিউড—বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচিত মুখেরা এই শোয়ে অংশ নিয়েছেন। তবে শুরুর পর থেকেই দর্শকদের পাশাপাশি সলমন খানেরও পছন্দের প্রতিযোগী হয়ে উঠেছেন গায়ক কাজি তৌকির। এবার শোয়ের সাম্প্রতিক পর্বে নিজের কেরিয়ারের এক অজানা অধ্যায় নিয়ে মুখ খুললেন তিনি। একতা কাপুরের অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা এবং সেই সময় তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়েও মুখ খুলেছেন কাজি।
শো জেতার পরেও কেন কাজ করেননি কাজি?
‘বিগ বস ২০’-এর একটি প্রোমোতে দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যায় বাগানের এলাকায় বসে কাজি তৌকির ও আম্রপালি দুবে কথা বলছেন। সেই সময় আম্রপালি তাঁকে প্রশ্ন করেন, ২২ বছর পর এই শোয়ে ফিরে এসে তিনি কি এত ভালোবাসা পাওয়ার আশা করেছিলেন?
উত্তরে কাজি জানান, তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। ২০০৫ সালে একটি গানের রিয়্যালিটি শো জিতে পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা পেয়েছিলেন তিনি। এরপর ২০১৫ সালে ‘আফগান জালেবি’ গানের সৃজনশীল কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন, যেটিও ব্লকবাস্টার হয়েছিল বলে জানান কাজি।
তাঁর কথায়, কেরিয়ারে কাজ না করার পিছনে অন্য কিছু ব্যক্তিগত কারণ ছিল। কয়েকটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হলেও সেগুলি শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। সেই কারণে তাঁর জীবনের এক-দু'বছর কেটে যায়। টেলিভিশনেও কাজ করার সুযোগ তাঁর কাছে খুব একটা ভালো ছিল না বলে জানান তিনি।
একতা কাপুরের ‘রকস্টার’ প্রস্তাব কেন ফিরিয়েছিলেন?
কাজি জানান, ২০০৫ সালে একতা কাপুর তাঁর কাছে একটি গল্প নিয়ে এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। একতা তাঁকে ‘রকস্টার’ চরিত্রের সম্পূর্ণ গল্প শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বয়সে তিনি বিষয়টি ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি।
কাজির কথায়, ‘একতাজি আমাকে পুরো ‘রকস্টার’ চরিত্রটা বুঝিয়ে বলছিলেন। কিন্তু আমি তখন কীভাবে তাঁকে সরাসরি বলব যে আমি এটা করতে চাই না? আমি তো সেটা বলতে পারব না।’
কীভাবে একতা কাপুরকে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন কাজি?
কাজি জানান, একতা কাপুরকে সরাসরি না বলতে না পেরে তিনি অনুপমা নামে এক মহিলার মাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, তিনি অনুপমাকে বলেছিলেন যে এই কাজটি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব নয়।
কাজির দাবি, সেই সময় তিনি ইতিমধ্যেই অন্য একটি ছবিতে কাজ করছিলেন এবং সেই ছবির জন্য চুক্তিও সই করেছিলেন। তাই নতুন প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেননি। কাজির কথায়, অনুপমা তাঁর সিদ্ধান্ত বুঝেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়েছিলেন, তিনি কাজটি করতে না চাইলে কোনও সমস্যা নেই।
কাজিকে অহংকারী বলে প্রচার করেছিল সংবাদমাধ্যম?
কাজি জানান, পরের দিন সকালে সংবাদমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, সংবাদপত্রে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে তিনি একতা কাপুরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর হাতে নাকি আরও বড় কাজ রয়েছে।
সেই সময়ের কথা স্মরণ করে কাজি বলেন, সংবাদমাধ্যমে তাঁকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছিল যেন তিনি অহংকারী। কিন্তু তখন নিজের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য আজকের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার সুযোগ ছিল না। ফলে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানানোর সুযোগও পাননি তিনি। কাজির কথায়, ‘আমি তো একতাজির সম্মান করি। তাহলে কেন আমি ওঁর সঙ্গে প্রতারণা করব?’
এত বছর পর ‘বিগ বস ২০’-এর মঞ্চে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে পুরনো বিতর্কের ব্যাখ্যা দিলেন কাজি তৌকির। তাঁর এই স্বীকারোক্তির পর একতা কাপুরের সেই প্রস্তাব ঘিরে পুরনো ঘটনা ফের আলোচনায় উঠে এসেছে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More