'দ্য কেরালা স্টোরি ২'-এর মুক্তি স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের উপর হাইকোর্ট কী সিদ্ধান্ত নিল?
‘কেরালা স্টোরি ২’-এর পোস্টার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এটা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই ছবিটির মুক্তি স্থগিত রাখার দাবি উঠছে। ‘কেরালা স্টোরি ২’-এর মুক্তি ১৫ দিনের স্থগিতাদেশের কয়েক ঘন্টা পরে, বৃহস্পতিবার কেরালা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং এই বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত একই রেখেছে।
বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী এবং পি ভি বালাকৃষ্ণনের একটি বেঞ্চ, সন্ধ্যায় শুনানির সময় মন্তব্য করে যে, ছবিটির মুক্তির বিরোধিতা করা আবেদনগুলি জনস্বার্থ মামলার প্রকৃতির এবং এগুলি প্রশ্ন তোলে যে, কীভাবে একজন একক বিচারক এটি শুনানি করতে পারেন।
চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পক্ষে উপস্থিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী নীরজ কিষাণ কৌল আদালতকে বলেন যে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) আরও দেখেছে যে, ছবিটিতে রাষ্ট্রের অবমাননাকর কিছু নেই। তিনি যুক্তি দেন যে, ছবিটি কেবল একটি খারাপ সামাজিক দিক চিত্রিত করেছে।
‘দ্য কেরালা স্টোরি’র ছবির সিক্যুয়াল এই ছবি। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কামাখ্যা নারায়ণ সিং, রচনা করেছিলেন অমরনাথ ঝাভিপুল এবং অমৃতলাল শাহ। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উলকা গুপ্তা, ঐশ্বর্য ওঝা এবং অদিতি ভাটিয়া।
