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    'সত্যি বললে জীবন বেঁচে যেত…', কেতন হত্যাকাণ্ড নিয়ে যা লিখলেন হিনা

    পুণের কেতন আগরওয়ালের হত্যাকাণ্ড সকলকে স্তম্ভিত করেছে।   টিভি অভিনেত্রী হিনা খান এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে তার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি লেখেন, আজকাল সত্য বলা এবং শোনা কতটা কঠিন হয়ে উঠছে।

    Jun 24, 2026, 22:26:34 IST
    By Swati Das Banerjee
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    পুণের বাসিন্দা কেতন আগরওয়ালের বাগদত্তা সিয়া গয়াল তাকে ৪০০ ফুট উচ্চতা থেকে ধাক্কা দিয়ে হত্যার অভিযোগে ধৃত। এই ঘটনাটি সকলকে অবাক করে দিয়েছে। টিভি অভিনেত্রী হিনা খান এই পুরো ঘটনাটির উপর তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছেন। তিনি সিয়ার কর্মকাণ্ড নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘আজকাল সত্য বলা এবং শোনা এতটাই কঠিন হয়ে পড়েছে যে মানুষ অন্যের জীবন নেওয়ার জন্যও প্রস্তুত।’

    কেতন হত্যাকাণ্ড নিয়ে যা লিখলেন হিনা (Instagram)
    কেতন হত্যাকাণ্ড নিয়ে যা লিখলেন হিনা (Instagram)
    হিনা (Instagram)
    হিনা (Instagram)

    হিনা খান আরও লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে কারও জীবন নেওয়া সত্য গ্রহণের চেয়ে সহজ হয়ে পড়েছে। তুমি একটি সত্য বলে তার জীবন বাঁচাতে পারতে এবং জীবন যাপন করতে পারতে। কেন? দুঃখজনক।’

    हिना खान की इंस्टा स्टोरी (Instagram)
    हिना खान की इंस्टा स्टोरी (Instagram)

    কেতন হত্যার ঘটনাটি কি?

    কেতন এবং সিয়ার এনগেজমেন্ট এই বছর ফেব্রুয়ারিতে বড় ধুমধামে হয়েছিল। কেতন এবং সিয়া প্রায়শই ঘুরতে আসতেন। এমনি একদিন সিয়া এবং কেতন পুণের লোহাগড় দুর্গে ঘুরতে গিয়ে সিয়া কেতনকে ৪০০ ফুট উচ্চতা থেকে ধাক্কা দেয়, যার ফলে কেতনের মৃত্যু ঘটে। প্রথমে মেয়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রেমিকের হত্যা একটি দুর্ঘটনা মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে কেতনের বোন সিয়ার প্রতি কিছু সন্দেহের উপস্থাপন করে এবং পরিবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে।

    পুলিশ তদন্তে জানা যায় যে সিয়া তার প্রেমিক চেতন চৌধুরীর সাথে মিলে কেতনের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিয়া এবং চেতন পুলিশকে জানায় যে সিয়া কেতনের সাথে বিয়ে করতে চায়নি। যদি তাদের বিয়ে হতো তবে সিয়া এবং চেতনের সম্পর্কের পরিণতি পেত না। এই কারণেই তারা কেতনের হত্যার পরিকল্পনা করে।

    উল্লেখ্য, কেতন এবং সিয়ার বিয়ে এই বছর নভেম্বর মাসে হওয়ার কথা ছিল। ফ্রি প্রেস জার্নালের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, উভয় পরিবারের ১৭ কোটি টাকার প্যালেস এবং অতিথিদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাইভেট প্লেন বুক করা হয়েছিল। কেতন এবং সিয়া বালিতে তাদের প্রি-ওয়েডিং শুটের পরিকল্পনাও করেছিলেন।

    Home/Entertainment/'সত্যি বললে জীবন বেঁচে যেত…', কেতন হত্যাকাণ্ড নিয়ে যা লিখলেন হিনা
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