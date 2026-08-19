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    KBBKD BO Day 5: বড় চমক জিতের! সোমের চেয়ে মঙ্গলে বাড়ল ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এর আয়, ৫ দিনে ব্যবসা কত?

    KBBKD BO Day 5: কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত-এর সঙ্গে দু'বছর পর রূপোলি পর্দায় কামব্যাক করেছেন জিৎ। বুমেরাং-এর ব্য়র্থতা ভুলে বিপ্লবী অনন্তর ভূমিকায় নিজের জানপ্রাণ উজার করে দিয়েছেন তারকা। দর্শক দাম দিচ্ছে সেই পরিশ্রমের?

    Published on: Aug 19, 2026, 10:00:27 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টলিউড সুপারস্টার জিতের ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’ বক্স অফিসে নিজের শক্ত অবস্থান বজায় রেখেছে। সাধারণত উইকডে-তে চলচ্চিত্রের আয় ধীরে ধীরে কমার প্রবণতা দেখা গেলেও, এই ছবির ক্ষেত্রে উলোট পুরাণ। সোমবারের তুলনায় মঙ্গলবারে ছবির আয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিঃসন্দেহে জিৎ ভক্তদের উচ্ছ্বাসের কারণ।

    বড় চমক জিতের! সোমের চেয়ে মঙ্গলে বাড়ল ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এর আয়, ৫ দিনে ব্যবসা কত?
    বড় চমক জিতের! সোমের চেয়ে মঙ্গলে বাড়ল ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এর আয়, ৫ দিনে ব্যবসা কত?

    কালেকশনের চোখধাঁধানো পরিসংখ্যান

    সোমবারের আয়: সোমবার পৃথিকৃৎ বসু পরিচালিত ছবিটির বক্স অফিস কালেকশন ছিল ১১ লাখ টাকা।

    মঙ্গলে বৃদ্ধি: মঙ্গলবার সেই আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ টাকায়। অর্থাৎ আরও বেশি সংখ্যাক দর্শক মঙ্গলবার ভিড় জমিয়েছেন পর্দায় জিতের নয় অবতার দেখছে।

    সর্বোচ্চ আয় (শনিবার): স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ দিনে অর্থাৎ মুক্তির দ্বিতীয় দিন শনিবারে ছবিটির ব্যবসা ছিল সবচেয়ে বেশি— এক দিনেই ছবি সংগ্রহ করেছিল ৪৩ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ছবিটি বক্স অফিস থেকে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে।

    ৫ দিনের বক্স অফিস কালেকশন

    প্রথম দিন (শুক্রবার, ১৪ই আগস্ট): ১৮ লাখ টাকা (নেট)

    দ্বিতীয় দিন (শনিবার, ১৫ই আগস্ট - স্বাধীনতা দিবস): ৪১ লাখ টাকা (নেট)

    তৃতীয় দিন (রবিবার, ১৬ই আগস্ট): ২৭ লাখ টাকা (নেট)

    চতুর্থ দিন (সোমবার, ১৭ই আগস্ট): ১১ লাখ টাকা (নেট)

    পঞ্চম দিন (মঙ্গলবার, ১৮ই অগস্ট): ১২ লাখ টাকা (নেট)

    মোট নেট আয় (Net Collection): ১.২০ কোটি টাকা (Sacnilk.com-এর তথ্যানুসারে)

    স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর জীবনী নির্ভর এই পিরিয়ড ড্রামাটি নিয়ে দর্শকমহলে এখনও ইতিবাচক চর্চা বজায় রয়েছে। চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে ছবিটির ব্যবসা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করছেন বাণিজ্য বিশ্লেষকরা।

    ছবিটি তার তারকাখচিত কলাকুশলী এবং অভিনয়শিল্পীদের শক্তিশালী পারফরম্যান্সের কারণে বিশেষভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

    জিৎ: বিপ্লবী অনন্ত সিং-এর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুপারস্টার জিৎ। পথিকৃত বসু পরিচালিত এই ছবিতে তাঁর ভিন্নধর্মী ৯টি লুক ও অ্যাকশন অবতার ইতিমধ্যেই দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

    টেটা রায় চৌধুরী: ছবিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইন্সপেক্টর দুর্গা রায় চরিত্রে নজর কেড়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘এই ছবি জিতের কামব্যাক’। জিতের ডেডিকেশনে মুগ্ধ টোটা।

    অন্যান্য কলাকুশলী: এছাড়াও ছবিতে অত্যন্ত জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশিষ্ট অভিনেতা কৌশিক সেন এবং রজতাভ দত্তরা। বিশেষ ভূমিকায় দেখা মিলেছে সৃজলা গুহকে।

    হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জিৎ জানিয়েছেন, সব থেকে না হলেও, এই ছবি তাঁর কেরিয়ারের ‘ওয়ান অফ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং’ চরিত্র তো বটেই। অনন্তর দেশের প্রতি যে সমর্পিত মনোভাব, ওর সংঘর্ষ, ধৈর্য এবং আত্মত্যাগ—সবটাই খুব অনুপ্রেরণাদায়ক। মহৎ কাজ করতে গেলে যে অনেক লড়াই করতে হয়, চরিত্রটা সেটা শেখায়।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/KBBKD BO Day 5: বড় চমক জিতের! সোমের চেয়ে মঙ্গলে বাড়ল ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’-এর আয়, ৫ দিনে ব্যবসা কত?
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