    Sanjay Dutt: ৩৩ বছর পর আবার ফিরছে বল্লু! ভয়ঙ্কর লুকে ধরা দিলেন ‘খলনায়ক’ সঞ্জয়

    Sanjay Dutt: সম্প্রতি খলনায়ক রিটার্নস থেকে সঞ্জয়ের লুক প্রকাশ করা হয়েছিল, যা দর্শকদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার, সিনেমা থেকে তার প্রথম লুক ঘোষণার ভিডিও সামনে এসেছে। এই ভিডিওতে সঞ্জু বাবা তার ভয়ঙ্কর রূপে ধরা দিয়েছেন।  

    Apr 25, 2026, 14:40:57 IST
    By Swati Das Banerjee
    Sanjay Dutt: বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত কেরিয়ারে হিরো থেকে ভিলেন পর্যন্ত বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে, সঞ্জয় দত্ত 'ধুরন্ধর'-এ তার এসপি চৌধুরীর চরিত্রের জন্য অনেক প্রশংসা পাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে, সঞ্জয় আবারও বক্স অফিসে ঝড় তুলতে প্রস্তুত। হ্যাঁ, সঞ্জয় দত্তের ভক্তদের জন্য রয়েছে এক বিরাট সুখবর।

    ৩৩ বছর পর আবার ফিরছে খলনায়ক!
    ফের আসছে ‘খলনায়ক’

    সম্প্রতি খলনায়ক রিটার্নস থেকে সঞ্জয়ের লুক প্রকাশ করা হয়েছিল, যা দর্শকদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার, সিনেমা থেকে তার প্রথম লুক ঘোষণার ভিডিও সামনে এসেছে। এই ভিডিওতে সঞ্জু বাবা তার ভয়ঙ্কর রূপে ধরা দিয়েছেন। এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসার সাথে সাথেই ভাইরাল হয়ে গেছে।

    ৩৩ বছর পর খলনায়কের প্রত্যাবর্তন, হিন্দি সিনেমায় অ্যান্টি-হিরোকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার তিন দশকেরও বেশি সময় পর, সঞ্জয় দত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে খলনায়ক রিটার্নস ঘোষণা করেছেন। শুক্রবার খলনায়ক রিটার্নস-এর প্রথম লুক ঘোষণার ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এটি শেয়ার করে সঞ্জয় লিখেছেন, 'কিছু গল্প শেষ হয় না… তারা আবার শুরু হয়। খলনায়ক রিটার্নস।' যদিও কাস্ট এবং মুক্তির সময়সীমা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এখনও গোপন রাখা হয়েছে।

    এই ভিডিওতে সঞ্জয় দত্তের ভয়ঙ্কর রূপের সাথে রক্তপাত দেখানো হয়েছে। মৃতদেহের মাঝে লম্বা চুল, বড় দাড়ি নিয়ে সঞ্জয় দত্ত ভয় সৃষ্টি করছেন। তার সামনে পড়ে থাকা ব্যক্তি সঞ্জয়ের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে। সঞ্জয় তাকে বলছেন - বলেছিলাম না, রাত ১০টায় বল্লু জেল থেকে পালাবে... আমি নায়ক নই, আমি খলনায়ক।

    সঞ্জয় দত্তের এই সোয়াগ দেখে ভক্তদের সিনেমার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে। খলনায়ক, যা সুভাষ ঘাই পরিচালিত এবং ১৯৯৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল, তা তার সময়ের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছিল। সঞ্জয় দত্ত বদনাম বল্লুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সাথে ছিলেন মাধুরী দীক্ষিত এবং জ্যাকি। এই ছবিটি হিরো এবং ভিলেনের মধ্যেকার রেখাকে অস্পষ্ট করে দিয়েছিল।

    সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে


    খলনায়কের গল্প বল্লু নামের এক বিপজ্জনক অপরাধীকে নিয়ে, যে পুলিশি হেফাজত থেকে পালিয়ে যায় এবং ইন্সপেক্টর রাম (জ্যাকি) শ্রফের সাথে একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ তাড়া শুরু করে। তাকে ধরার জন্য, রামের বাগদত্তা, ইন্সপেক্টর গঙ্গা, যার চরিত্রে মাধুরী দীক্ষিত অভিনয় করেছেন, আন্ডারকভার হয়ে যান এবং নিজেকে বল্লুর জগতে যুক্ত করেন। যা উন্মোচিত হয় তা কেবল একটি ম্যানহান্ট নয়, বরং এটি প্রতারণা, মুক্তি এবং একজন অপরাধী হওয়ার গল্প দেখায়।

