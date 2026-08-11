Fact Check: খতরো কে খিলাড়িতে স্টান্টের পর জেসমিনের স্মৃতিশক্তি হারানোর খবর সত্যি না নাটক?
Khatron Ke Khiladi 15: রিয়েলিটি টিভি শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে জেসমিন ভাসিন একটি ওয়াটার স্টান্ট করছিলেন। স্টান্ট শেষ হওয়ার পর আচমকাই কিছুক্ষণের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি চলে যায়।
রিয়েলিটি স্টান্ট শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট নতুন কিছু নয়। তবে মেকাররা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে চলার দাবি করলেও, শুটিং সেটে যে বিপদ একেবারেই থাকে না, তা নয়। কিছুদিন আগেই প্রতিযোগী গৌরব খান্না তাঁর পিঠের চোটের দাগ প্রকাশ্যে দেখানোর পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার শোনা যাচ্ছে, শোয়ের একটি স্টান্ট করতে গিয়ে বড়সড় বিপদের মুখে পড়েছিলেন অভিনেত্রী জেসমিন ভাসিন। এমনকি কিছু সময়ের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তিও সাময়িকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।
জলের স্টান্ট করতে গিয়েই বিপত্তি
‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-র ১৫তম সিজনের প্রোমো ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে। একটি প্রোমোতে জেসমিনকে একটি কঠিন ওয়াটার স্টান্ট করতে দেখা যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, স্টান্ট চলাকালীন পানিতে পড়ে যান অভিনেত্রী। এরপরই ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা।
স্টান্ট শেষ হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য জেসমিনের আগের ঘটনা মনে পড়ছিল না। পরিস্থিতি দেখে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সেটে থাকা নিরাপত্তা টিম এবং অন্যান্য সদস্যরা। যদিও স্মৃতিশক্তি হারানোর বিষয়টি ছিল সাময়িক এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।
‘ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছিল’, দাবি সূত্রের
‘ইন্ডিয়া ফোরাম’-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, শোয়ের সঙ্গে যুক্ত এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ঘটনাটি সত্যি বলে নিশ্চিত করেছেন। সূত্রের দাবি, স্টান্টের পর কিছুক্ষণ জেসমিন কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। সেটে উপস্থিত প্রত্যেকের জন্যই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগের। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টাও যথেষ্ট চাপের মধ্যে কাটে। তবে গোটা পরিস্থিতিতে জেসমিন অত্যন্ত ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছিলেন বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র।
এপিসোড দেখার অপেক্ষায় দর্শক
এর আগেও ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে কঠিন স্টান্টের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন জেসমিন। তবে এবার যে ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন তাঁর ভক্তরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই অভিনেত্রীকে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।
তবে স্টান্টের সময় ঠিক কী ঘটেছিল, জেসমিন কীভাবে পানিতে পড়েছিলেন এবং তারপর কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল—তার সম্পূর্ণ ছবি পেতে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে আসন্ন উইকএন্ডের এপিসোডের জন্য।
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