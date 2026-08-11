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    Fact Check: খতরো কে খিলাড়িতে স্টান্টের পর জেসমিনের স্মৃতিশক্তি হারানোর খবর সত্যি না নাটক?

    Khatron Ke Khiladi 15: রিয়েলিটি টিভি শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে জেসমিন ভাসিন একটি ওয়াটার স্টান্ট করছিলেন। স্টান্ট শেষ হওয়ার পর আচমকাই কিছুক্ষণের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি চলে যায়।

    Published on: Aug 11, 2026, 10:17:20 IST
    By Tulika Samadder
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    রিয়েলিটি স্টান্ট শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট নতুন কিছু নয়। তবে মেকাররা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মানদণ্ড মেনে চলার দাবি করলেও, শুটিং সেটে যে বিপদ একেবারেই থাকে না, তা নয়। কিছুদিন আগেই প্রতিযোগী গৌরব খান্না তাঁর পিঠের চোটের দাগ প্রকাশ্যে দেখানোর পর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার শোনা যাচ্ছে, শোয়ের একটি স্টান্ট করতে গিয়ে বড়সড় বিপদের মুখে পড়েছিলেন অভিনেত্রী জেসমিন ভাসিন। এমনকি কিছু সময়ের জন্য তাঁর স্মৃতিশক্তিও সাময়িকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

    রিয়েলিটি টিভি শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে জেসমিন ভাসিনের ওয়াটার স্টান্টের ঝলক ভাইরাল।
    রিয়েলিটি টিভি শো ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে জেসমিন ভাসিনের ওয়াটার স্টান্টের ঝলক ভাইরাল।

    জলের স্টান্ট করতে গিয়েই বিপত্তি

    ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-র ১৫তম সিজনের প্রোমো ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি করেছে। একটি প্রোমোতে জেসমিনকে একটি কঠিন ওয়াটার স্টান্ট করতে দেখা যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, স্টান্ট চলাকালীন পানিতে পড়ে যান অভিনেত্রী। এরপরই ঘটে অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

    স্টান্ট শেষ হওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য জেসমিনের আগের ঘটনা মনে পড়ছিল না। পরিস্থিতি দেখে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সেটে থাকা নিরাপত্তা টিম এবং অন্যান্য সদস্যরা। যদিও স্মৃতিশক্তি হারানোর বিষয়টি ছিল সাময়িক এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

    ‘ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছিল’, দাবি সূত্রের

    ‘ইন্ডিয়া ফোরাম’-এর একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, শোয়ের সঙ্গে যুক্ত এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ঘটনাটি সত্যি বলে নিশ্চিত করেছেন। সূত্রের দাবি, স্টান্টের পর কিছুক্ষণ জেসমিন কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। সেটে উপস্থিত প্রত্যেকের জন্যই মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগের। পরবর্তী কয়েক ঘণ্টাও যথেষ্ট চাপের মধ্যে কাটে। তবে গোটা পরিস্থিতিতে জেসমিন অত্যন্ত ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলেছিলেন বলেও জানিয়েছে ওই সূত্র।

    এপিসোড দেখার অপেক্ষায় দর্শক

    এর আগেও ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-তে কঠিন স্টান্টের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন জেসমিন। তবে এবার যে ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন তাঁর ভক্তরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই অভিনেত্রীকে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

    তবে স্টান্টের সময় ঠিক কী ঘটেছিল, জেসমিন কীভাবে পানিতে পড়েছিলেন এবং তারপর কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল—তার সম্পূর্ণ ছবি পেতে দর্শকদের অপেক্ষা করতে হবে আসন্ন উইকএন্ডের এপিসোডের জন্য।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Fact Check: খতরো কে খিলাড়িতে স্টান্টের পর জেসমিনের স্মৃতিশক্তি হারানোর খবর সত্যি না নাটক?
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