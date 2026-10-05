Khatron Ke Khiladi 15 Winner: খতরো-র সিজন ১৫ জিতে নিলেন অবিনাশ! ট্রফি, ২০ লাখ টাকা ছাড়া আর কী পেলেন?
খতরো কে খিলাড়ি ১৫-এর বিজয়ী হলেন অবিনাশ মিশ্র। অবিনাশ এই মরসুমের ট্রফি জিতেছে। শোয়ের শুরু থেকেই অবিনাশ খুব ভাল খেলেছিলেন।
অবিনাশ মিশ্র 'খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫'-এর শিরোপা জিতেছেন। ১৫তম সিজনের বিজয়ী কে হবেন, তা জানার জন্য ভক্তরা অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করছিলেন, কারণ এবার এই শো-তে বলিউডের বহু খ্যাতনামা মুখ অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবিবার অনুষ্ঠিত ফাইনালে ঋত্বিক ধঞ্জানি এবং ওরিকে পরাজিত করে অবিনাশ মিশ্র ট্রফিটি জিতে নেন।
ট্রফির সঙ্গে দুটি বিশেষ জিনিসও জিতেছেন
অবিনাশ শুধু বিজয়ীর ট্রফিই পাননি, বরং ২০ লক্ষ টাকা, ইউরোপ ভ্রমণ এবং একটি গাড়িও জিতেছেন। শীর্ষ তিন ফাইনালিস্টকে বাইকও দেওয়া হয়েছিল।
নিজের জয় নিয়ে অবিনাশ যা বললেন
অবিনাশ তার জয় সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি জেতাটা বিশেষ, কারণ আমি এই শো-তে এসেছিলাম শুধু নিজেকে প্রমাণ করার জন্য, কিন্তু শো যত এগিয়েছে, আমি নিজেকে আরও চ্যালেঞ্জ করার জন্য এটিকে ব্যবহার করেছি। আমি অনেক বছর ধরে টেলিভিশনের সঙ্গে যুক্ত। আমি আমার এই যাত্রাটা পুরোপুরি উপভোগ করেছি, কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে আমি চাই মানুষ আমার মধ্যে আরও অনেক কিছু দেখুক। এই শো আমাকে সবকিছু একপাশে সরিয়ে রেখে আমার কাজের মাধ্যমে নিজের হয়ে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে।’
অবিনাশ এসেছিলেন নিজেকে পরীক্ষা করতে
অবিনাশ আরও বলেন, ‘এই পুরো যাত্রাটা মূলত একটি মানসিক যাত্রা। আপনি শারীরিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন, কিন্তু যখন আপনি ভয়ের দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েন, তখন আর কোনো চেষ্টা অবশিষ্ট থাকে না; থাকে শুধু আপনার ভয় এবং সেই মুহূর্তে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো। এমন অনেক দিন ছিল যখন আমি নিজেকেই অবাক করে দিয়েছি, এবং আমি সেই মুহূর্তগুলো সবসময় মনে রাখব। আমি খতরোঁ কে খিলাড়িতে এসেছিলাম নিজেকে পরীক্ষা করতে। কিন্তু এখন আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিদায় নিচ্ছি... এটাই আমার সবচেয়ে বড় জয়।’
শো-এর শুরু থেকেই অবিনাশ একজন শক্তিশালী প্রতিযোগী ছিলেন। পুরো সিজনে তিনি একটিও টাস্ক বাতিল করেননি। তিনি সুইফট ইমিউনিটি জ্যাকেটও জিতেছেন, যা তাকে একজন প্রতিযোগীকে এলিমিনেশন বা কোনো টাস্ক করা থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা দেয়। এমনকী ফাইনালে পা রাখা প্রথম প্রতিযোগীও ছিলেন তিনিই। অবিনাশকে ফারহানা ভাট, ওরি, করণ ওয়াহি এবং ঋত্বিকের কাছ থেকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তবে, অবিনাশ তাদের সবাইকে পরাজিত করে ট্রফিটি জিতে নেন।
অবিনাশের কেরিয়ার
অভিনেতা হওয়ার আগে অবিনাশ একজন ডিজে ছিলেন। ২০১৬ সালে 'শেঠজি' শো-এর মাধ্যমে তিনি অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর তিনি 'ইশকবাজ'-এ অভিনয় করেন। অবিনাশের ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল 'নাথ' শো, যা ২০২২ সালে প্রচারিত হয়েছিল। এরপর অবিনাশ 'বিগ বস ১৮'-এ অংশ নেন, যেখানে তিনি শীর্ষ চারে ছিলেন, এবং এখন তিনি 'খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫'-এর বিজয়ী হয়েছেন।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More