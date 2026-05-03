Kiara Advani: ‘টক্সিক’ ছবির সাহসী দৃশ্য পছন্দ হল না কিয়ারার, নিলেন কোন বড় সিদ্ধান্ত?

Kiara Advani: ‘টক্সিক’ ছবির সাহসী দৃশ্য পছন্দ হল না কিয়ারার, নিলেন কোন বড় সিদ্ধান্ত?
Kiara Advani: 'টক্সিক' ছবির জন্য ভক্তদের অপেক্ষা তুঙ্গে। এই ছবিতে যশের বিপরীতে দেখা যাবে কিয়ারা আদভানিকে। তবে, সূত্রের খবর অনুযায়ী, ছবির কিছু দৃশ্যে আপত্তি জানিয়েছেন কিয়ারা এবং সেগুলি বাদ দেওয়ার জন্য নির্মাতাদের অনুরোধ করেছেন।
Kiara Advani: এই বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত ছবি 'টক্সিক'। ছবির মুক্তি বারবার পিছিয়ে যাওয়ায় ভক্তরা হতাশ হলেও, ছবিটির দ্রুত মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। 'টক্সিক'-এ যশ অভিনীত ছবির পাশাপাশি বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আডবানিকেও দেখা যাবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিতে কিয়ারা এবং যশের মধ্যে কিছু সাহসী রোমান্টিক দৃশ্য রয়েছে। এই দৃশ্যগুলি নিয়ে কিয়ারা খুশি নন এবং সেগুলি বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
কিয়ারা কি ছবির ফাইনাল আউটপুট নিয়ে খুশি নন?
কিছুদিন আগে কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল যে কিয়ারা যশের সাথে একটি সাহসী রোমান্টিক দৃশ্য শুট করেছেন। পরিচালক আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এটি তার কমফোর্ট জোনের মধ্যে থেকেই করা হবে, কিন্তু ফাইনাল আউটপুট আসার পর কিয়ারা এই বিষয়ে পুনরায় ভাবছেন।
'টক্সিক'-এর মুক্তি পিছিয়েছে
যশের 'টক্সিক' ছবির টিজারে একটি দৃশ্য নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছিল। এই দৃশ্যে একটি গাড়ির ভিতরে কিছু সাহসী দৃশ্য দেখানো হয়েছিল যা সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচিত হয়েছিল। প্রথমে যশের 'টক্সিক' ছবিটি ৪ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন এই তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তির নতুন তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
'টক্সিক' পরিচালনা করেছেন মোহনদাস। অন্যদিকে, যশ এই ছবির অন্যতম প্রযোজক। যশকে নিয়ে কথা বললে, তিনি নিতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ'-এ রাবণের চরিত্রে অভিনয় করবেন। 'রামায়ণ' দুটি ভাগে মুক্তি পাবে। ছবির প্রথম ভাগ এই বছর দিওয়ালির সময় মুক্তি পাবে। অন্যদিকে, ছবির দ্বিতীয় ভাগ আগামী বছর মুক্তি পাবে।
'রামায়ণ'-এ কোন কোন তারকাদের দেখা যাবে?
'রামায়ণ'-এ রণবীর কাপুর ভগবান রামের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। অন্যদিকে, সাই পল্লবী মা সীতার চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই ছবিতে বলিউডের অনেক তারকাকে দেখা যাবে। এই তারকাদের মধ্যে অরুণ গোভিল (দশরথ), লারা দত্ত (কৈকেয়ী), রবি দুবে (লক্ষ্মণ), বিজয় সেতুপতি, সানি দেওল (হনুমান), শীবা চাড্ডা, কুনাল কাপুর (ইন্দ্র), রকুলপ্রীত সিং এবং রাঘব জুয়াল (মেঘনথ) এর নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
