মেয়ের বয়স সবে ১ বছর! দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা, সারায়ার সঙ্গে ছবি দিয়ে সুখবর দিলেন সিদ্ধার্থ

মেয়ের বয়স সবে ১ বছর! দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা কিয়ারা, সারায়ার সঙ্গে ছবি দিয়ে সুখবর দিলেন সিদ্ধার্থ
বলিউডের তারকা দম্পতি কিয়ারা আদভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রাকে ঘিরে ফের সুখবরের জল্পনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিশেষ ছবি পোস্ট করে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর ঘোষণা করেছেন কিয়ারা। মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে তাঁদের পোস্ট।
কিয়ারা আদভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সংসারে ফের আসতে চলেছে নতুন অতিথি! মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার সুখবর সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন কিয়ারা। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে অভিনেত্রী লিখেছেন, ফের জীবনের সবচেয়ে বড় উপহারে আশীর্বাদ পাওয়ায় তাঁদের হৃদয় ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে।
ছবিতে কিয়ারার সঙ্গে দেখা গিয়েছে সিদ্ধার্থ ও তাঁদের মেয়ে সারায়াহকে। তিনজনের হাতেই রয়েছে একজোড়া ছোট্ট বোনা শিশুর জুতো। গত বছর সারায়াহর জন্মের আগে যেভাবে নিজেদের জীবনে নতুন অতিথি আসার খবর জানিয়েছিলেন, এবারের ঘোষণাতেও অনেকটা একই ধরনের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।
গত বছরই মা হয়েছিলেন কিয়ারা
কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ গত বছরের নভেম্বর মাসে তাঁদের মেয়ে সারায়াহকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। মা হওয়ার পর খুব বেশি সময় কাজ থেকে দূরে থাকেননি কিয়ারা। চলতি বছর যশের সঙ্গে ‘টক্সিক’ ছবিতেও অভিনয় করেছেন তিনি।
মাতৃত্ব তাঁর জীবনে কতটা পরিবর্তন এনেছে, সে বিষয়ে রাজ শামানির পডকাস্টে কথা বলেছিলেন কিয়ারা। অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, মা হওয়ার আগে ও পরে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ বলে মনে করেন। অন্য এক সাক্ষাৎকারে মাতৃত্ব তাঁকে আরও ‘টাইগ্রেস’ করে তুলেছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি।
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ‘টক্সিক’-এর শুটিং
কিয়ারার ‘টক্সিক’ ছবির সহ-অভিনেত্রী হুমা কুরেশিও অভিনেত্রীর কাজের প্রতি নিষ্ঠার প্রশংসা করেছিলেন। এক অনুষ্ঠানে হুমা জানান, ছবির একটি দৃশ্যে প্রচুর বৃষ্টির মধ্যে শুটিং করতে হয়েছিল। সেই সময় কিয়ারা ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শারীরিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি দৃশ্যটি দৃঢ়ভাবে সম্পন্ন করেছিলেন বলে জানান হুমা।
‘শেরশাহ’-র সেটে প্রেম
কিয়ারা ও সিদ্ধার্থের প্রথম পরিচয় হয় ২০২১ সালের ছবি ‘শেরশাহ’-র সেটে। ছবিতে সিদ্ধার্থ অভিনয় করেছিলেন ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রার চরিত্রে, আর কিয়ারা ছিলেন তাঁর প্রেমিকা ডিম্পল চিমার ভূমিকায়। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পাওয়া ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিল।
ছবির কাজের সময়ই তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় বলে জানা যায়। ২০২০ সাল থেকেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন শোনা গেলেও দু’জনের কেউই প্রকাশ্যে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। পরে ‘কফি উইথ করণ’-এ করণ জোহর কিয়ারাকে সিদ্ধার্থের প্রেমিকা হিসেবে উল্লেখ করলে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে জল্পনা আরও জোরালো হয়।
২০২৩ সালে বিয়ে
দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের জয়সালমেরে ঐতিহ্যবাহী হিন্দু রীতিতে বিয়ে করেন কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ। তাঁদের বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছিল এবং একসময় ভারতে ইনস্টাগ্রামের সবচেয়ে বেশি লাইক পাওয়া পোস্টগুলির মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছিল।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More