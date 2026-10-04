Kiran Rao: 'বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক বা লিভ-ইন এখন আর অস্বাভাবিক নয়'—আধুনিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্ফোরক কিরণ রাও

Kiran Rao: 'বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক বা লিভ-ইন এখন আর অস্বাভাবিক নয়'—আধুনিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্ফোরক কিরণ রাও
Kiran Rao: বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক কিংবা লিভ-ইন লিভিং বর্তমান সমাজে অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয় বলে মন্তব্য কিরণ রাওয়ের।
বলিউডের খ্যাতিমান পরিচালক ও প্রযোজক কিরণ রাও (Kiran Rao) নিজের চিন্তাভাবনা ও স্পষ্টভাষী বক্তব্যের জন্য সর্বদা চর্চায় থাকেন। হিন্দি সিনেমার সুপারস্টার আমির খান (Aamir Khan)-এর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরও তাঁদের সুস্থ ও বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্ক বিনোদন জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আধুনিক সমাজ, সম্পর্ক এবং বিয়ের আগের শারীরিক ও মানসিক সমীকরণ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন কিরণ।
‘বিয়ের আগের শারীরিক সম্পর্ক বা লিভ-ইন এখন স্বাভাবিক’
সাক্ষাৎকারে সমাজ ও সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কিরণ রাও জানান, বর্তমান যুগে মানসিকতা অনেকটাই বদলে গেছে।
তিনি উল্লেখ করেন, ‘আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক বা লিভ-ইন সম্পর্কে থাকা আর কোনো অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশ্ব এখন অনেক বদলে গেছে এবং মানুষ নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নিতে শিখছে।’
তিনি উদাহরণ টেনে জানান যে, আমির খানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগে তাঁরা নিজেরাও প্রায় এক বছর লিভ-ইন বসবাস করেছিলেন, যা মূলত তাঁদের অভিভাবকদের আশ্বস্ত করতেই পরবর্তীতে বিয়ের রূপ নেয়।
‘বিয়ে অনেক সময় দমবন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি করে’
মেয়েদের ওপর বিয়ের প্রভাব এবং সম্পর্কের স্বাধীনতা নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ শেয়ার করে ‘লাপাতা লেডিজ’ খ্যাত এই পরিচালক জানান, অনেক সময় সমাজ ও বিয়ের প্রথা একজন মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাকে সীমিত করে দেয়।
তাঁর মতে, সমাজে এখনও বিয়ের প্রাতিষ্ঠানিক চাপ বিশেষ করে মহিলাদের মানসিক বিকাশে কিছুটা হলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মনে করেন, একটি সুস্থ সম্পর্কের ভিত্তি হলো দুজন মানুষের পারস্পরিক সম্মান ও নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা বজায় রাখা।
আমির খানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ও পরিচয় পুনর্নির্মাণ
আমির খানের বিশাল ব্যক্তিত্বের পাশে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলা নিয়েও কথা বলেন কিরণ। তিনি জানান, অত্যন্ত সফল একজন তারকার সাথে বিবাহবন্ধনে থাকলে নিজের ব্যক্তিত্ব বা পরিচয় খানিকটা ম্লান হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
তবে ২০২১ সালে আমিরের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মতিতে বিচ্ছেদের পর তাঁরা নিজেদের সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছেন এবং ছেলে আজাদকে যৌথভাবে মানুষ করছেন। কিরণ জানান, কোনো তিক্ততা ছাড়া এই বিচ্ছেদ তাঁদের দুজনকে নিজস্ব ব্যক্তি হিসেবে নতুন করে বিকশিত হতে সাহায্য করেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More