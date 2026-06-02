Kishore Kumar: কিশোর কুমারের এই গানটি করে দেওয়া হয় ব্যান, পরে সেটিই হয়ে ওঠে জনপ্রিয়

Kishore Kumar: কিশোর কুমারের এই গানটি করে দেওয়া হয় ব্যান, পরে সেটিই হয়ে ওঠে জনপ্রিয়
Kishore Kumar: কিশোর কুমার, যাঁর গায়কীর প্রেমে সবাই মুগ্ধ ছিল, একটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক গান ব্যান করা হয়েছিল। আজও এই গানটি শুনলে এর লিরিক্স হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।
Kishore Kumar: কিশোর কুমার এখন এই পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাঁর সুর আজও ফ্যানদের হৃদয়ে জীবিত। তিনি ছিলেন এমন এক গায়ক, যিনি পার্টি ও পপ গানের পাশাপাশি দুঃখী ও রোমান্টিক গানও গাইতেন। তাঁর জাদুকরী গায়কি সবার কাছে জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে তাঁর একটি গান কিছু সময়ের জন্য ব্যান করা হয়েছিল?
কোন গান?
সেই গানটি হল 'তেরে বিনা জিন্দেগি সে কোই শিকভা তো নিই', যা কিশোর কুমার লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে গেয়েছিলেন। গানটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন আর ডি বর্মন, এবং লিরিক লিখেছিলেন গুলজার। গানটিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জীব কুমার ও সুচিত্রা সেন। গানটি ছিল 'আন্ধী' চলচ্চিত্রের।
কেন গানটি ব্যান করা হয়েছিল?
বলা হয়, যখন এই চলচ্চিত্রটি মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন গুজব ছড়িয়েছিল যে এই ছবির গল্প সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপর ভিত্তি করে। এই কারণে ছবিটি ব্যান করা হয়েছিল এবং গানগুলি রেডিওতে বাজানো হয়নি, কিন্তু কিছু মাস পর ব্যানটি তুলে নেওয়া হয় এবং ছবিটি সিনেমা হলে প্রদর্শিত হতে শুরু করে এবং গানটি ফ্যানদের জন্য ফিরে আসে।
একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ইমার্জেন্সির সময় ইন্দিরা গান্ধীর প্রচারক এবং তখনকার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ভি সি শুক্লা কিশোর কুমারকে বার্তা দিয়েছিলেন যে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর জন্য একটি গান গাইবেন, কিন্তু কিশোর তা অস্বীকার করেন। কিশোরের এই সিদ্ধান্তে ইন্দিরা গান্ধী এবং সরকারের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।
রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁকে আবার ব্যান করা হয়েছিল। তাঁর গানগুলি দূরদর্শন এবং রেডিওতে বাজানো হয়নি। এমনকি কিশোর কুমার বলেছিলেন, 'কেউ আমার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না যা আমি করতে চাই না। আমি অন্যের ইচ্ছায় চলতে পারি না।'
আগে এই গানটির সুর আর ডি বর্মন একটি বাংলা দুর্গা পূজা অ্যালবামের জন্য তৈরি করেছিলেন। সেই গানের লিরিক্স ছিল 'জেতে জেতে পথে হলি দেরি।' পঞ্চম দা এই গানটি গেয়েছিলেন যা গুলজার সাহেবের খুব পছন্দ ছিল, এবং পরে তিনি এই গানটিকে 'আন্ধী' ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।
কিশোর কুমার সম্পর্কে
কিশোর কুমার অসাধারণ গায়ক হওয়ার পাশাপাশি একজন প্রতিভাবান অভিনেতাও ছিলেন। তিনি তাঁর জাদুকরী গায়কি ও প্রতিভা দিয়ে ৪ দশক ধরে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করেছেন।
কিশোর কুমারের মৃত্যু ১৩ অক্টোবর ১৯৮৭ সালে হৃদরোগে হয়েছিল। ৫৮ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।