Arijit-Koel: লোপামুদ্রার জন্মদিনে অরিজিতের চোখে হারালেন কোয়েল, ভাইরাল ছবি! জানেন কীভাবে ২য় বউয়ের প্রেমে পড়েছিলেন গায়ক?

Arijit-Koel: লোপামুদ্রার জন্মদিনে অরিজিতের চোখে হারালেন কোয়েল, ভাইরাল ছবি! জানেন কীভাবে ২য় বউয়ের প্রেমে পড়েছিলেন গায়ক?
কোয়েল আর অরিজিৎ-এর রোমান্টিক ফটো যখনই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, তা জিতে নেয় নেটপাড়ার মন। এবারেও ঠিক তেমনটাই হল। লাভ বার্ডসের ফোটো পেতেই তা নিমেষে ভাইরাল।
কদিন আগে লোপামুদ্রা মিত্রের জন্মদিনে হাজির হয়েছিলেন কোয়েল ও অরিজিৎ সিং। গায়িকার জন্মদিন বিশেষ করে তোলেন দম্পতি। ইতিমধ্যেই সে উদযাপনের একাধিক ছবি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। এরমধ্যে একটি ছবি শেয়ার করা হয়েছে অরিজিতেরই একটি ফ্যান পেজ থেকে। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বরের চোখে হারিয়েছেন কোয়েল। আর এই ছবিটাই মন জয় করে নিল ভক্তদের। একজন কমেন্ট করেছেন, ‘বোঝা যায় কোয়েল কতটা ভালোবাসে অরিজিৎকে। তুমি খুব লাকি দাদা।’ আরেকটি কমেন্টে লেখা, ‘তোমরা দুজন এভাবেই থাকো সারাজীবন। ঠাকুরের কাছে আমরা সকলে এটাই প্রার্থনা করি।’
অনেকেই জানেন যে, কোয়েল অরিজিতের প্রথম পক্ষের স্ত্রী নন। এর আগেও একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন তিনি। যদিও সেই বিয়ে সুখের হয়নি। এরপর কোয়েলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। জানেন কি দুজনের কীভাবে প্রেমটা হয়েছিল?
আসলে ছোটবেলা থেকে প্রেম ছিল কোয়েল ও অরিজিতের। এমনকী, ফেম গুরুকূলে থাকার সময়তে এই কোয়েলেরই ফোন আসত অরিজিতের কাছে। তবে মাঝে কোনো অজানা কারণে দুজনের পথ আলাদা হয়। শুধু অরিজিৎ নন, কোয়েলও বিয়ে করেছিলেন একজনকে। সেই বিয়ে থেকে তাঁর একটি ছেলেও হয়েছিল। তবে কোয়েলেরও বিয়ে ভেঙে যায়। এরপর একে-অপরকে ফের দ্বিতীয় সুযোগ দেন কোয়েল ও অরিজিৎ। শুধু তাই নয়, লুকিয়ে তারাপীঠে বিয়েও করেছিলেন। এমনকী, অরিজিতের বিয়ের খবর বরং ফাঁস হয়েছিল, তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ ডিপি থেকে। সে যাই হোক, এটাও শোনা যায় যে, ‘তুম হি হো’ গানটি গেয়ে কোয়েল নাকি প্রপোজ করেছিলেন অরিজিৎ সিং-কে।
লোপামুদ্রার জন্মদিনে কোয়েল ও অরিজিৎ:
৬, ৭ এবং ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল ‘সহজ পরব’। ‘দোহার’ এবং ‘লোপামুদ্রা মিত্র প্রোডাকশনস’-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব এবার পা দিল ১২ বছরে। আর সেখানেই লোপামুদ্রার জন্য সারপ্রাইজ জন্মদিনের আয়োজন করা হয়েছিল। অরিজিৎ ও কোয়েলের থেকে পাওয় সারপ্রাইজ মন ছুঁয়ে গিয়েছিল লোপার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, ‘সহজ পরব, এর পাওনা এটাই যে সহজ মানুষরাই এর সাথে জড়িয়ে থাকে। কাল আমার জন্মদিন ছিল, কোয়েল- অরিজিৎ, আমার জীবনের সেরা উপহার দিল। কৃতজ্ঞতা শব্দটিও ছোট হয়ে যায় কোয়েল আর অরিজিৎ সিং-এর কাছে। এখনও ঘোর কাটেনি আমার।’ অরিজিৎকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার জয় সরকারও।