প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
বিয়ে করলেন ‘কোই মিল গয়া’-র ছোট্ট ‘বিট্টু সর্দার’! এখন কী করেন অনুজ শর্মা?
দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ডঃ প্রভজ্যোত চাওলার সঙ্গে হিন্দু ও শিখ রীতিতে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন অনুজ পণ্ডিত শর্মা, রইল বিয়ের ঝলক!
২০০৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হৃতিক রোশন অভিনীত ব্লকবাস্টার সায়েন্স-ফিকশন ছবি ‘কোই… মিল গয়া’ (Koi... Mil Gaya)-র সেই মিষ্টি শিশুশিল্পী ‘বিট্টু সর্দার’-এর কথা মনে আছে? হৃতিক ওরফে রোহিতের বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করে যিনি দর্শকদের মন জয় করেছিলেন, সেই অভিনেতা অনুজ পণ্ডিত শর্মা (বর্তমানে অনুজ অনিল শর্মা নামে পরিচিত) এবার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা ডঃ প্রভজ্যোত চাওলা-র সঙ্গে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন অভিনেতা। সোশাল মিডিয়ায় বিয়ের একাধিক ছবি ও সুন্দর মুহূর্ত শেয়ার করে অনুরাগীদের নস্টালজিক করে তুলেছেন অনুজ।
হিন্দু ও শিখ— দুই রীতিতেই সম্পন্ন হলো অনুজ ও প্রভজ্যোতের বিয়ে:
পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘরোয়া পরিবেশে সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন এই জুটি। হিন্দু এবং শিখ— দুই ঐতিহ্যবাহী রীতি মেনেই সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান।
পবিত্র অগ্নিকে সাক্ষী রেখে সাতপাক ঘোরার পাশাপাশি একটি গুরুদ্বারে গিয়ে বিয়ের আইনি নথিপত্রে স্বাক্ষর করেন নবদম্পতি।
বিয়ের বিশেষ দিনে অফ-হোয়াইট রঙের কারুকাজ করা শেরওয়ানিতে সেজেছিলেন অনুজ। অন্যদিকে, কনে প্রভজ্যোত বেছে নিয়েছিলেন ঐতিহ্যবাহী লাল রঙের ব্রাইডাল লেহেঙ্গা।
প্রসঙ্গত, সোশাল মিডিয়া প্রোফাইল অনুযায়ী ডঃ প্রভজ্যোত চাওলা একটি হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত।
. শিশুশিল্পী ‘বিট্টু সর্দার’ থেকে অভিনেতা ও চিত্রনাট্যকার— অনুজের কেরিয়ার:
রাকেশ রোশন পরিচালিত ‘কোই… মিল গয়া’ ছবিতে ভিনগ্রহী প্রাণী ‘জাদু’-র অন্যতম খুদে বন্ধু হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন অনুজ। এরপর বড় পর্দা, টেলিভিশন এবং ওটিটি— সব মাধ্যমেই নিজের দক্ষতার ছাপ রেখেছেন তিনি।
২০০৩ সালেই নানান পাটেকর, বিবেক ওবেরয়, শিল্পা শেট্টি ও সইফ আলি খান অভিনীত ‘ডরনা মানা হ্যায়’ (Darna Mana Hai) ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীতে ‘সে সালাম ইন্ডিয়া’ (২০০৭) এবং ‘টোটাল সিয়াপ্পা’ (২০১৪)-তে ইয়ামি গৌতমের ভাই ‘মানব’-এর চরিত্রে অভিনয় করেন অনুজ।
ছোটপর্দায় ‘পরভরিশ সিজন ২’ (২০১৫-২০১৬)-এ ‘জোগি’ খুরানা এবং কমেডি শো ‘আদত সে মজবুর’ (২০১৭-২০১৮)-এ ‘সানি’-র চরিত্রে দর্শকদের প্রশংসা কুড়োন তিনি। ২০২১ সালে ডিজনি হটস্টারের কমেডি ওয়েব সিরিজ ‘বামিনী অ্যান্ড বয়েজ’-এ ‘উৎপল’-এর চরিত্রেও অভিনয় করেন।
বর্তমানে কুশল এস রাঠোর পরিচালিত ‘কমন আদমি’ প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অনুজ, যেখানে অভিনয়ের পাশাপাশি চিত্রনাট্যকার হিসেবেও কাজ করছেন তিনি। এই প্রজেক্টে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন টলিউড কুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সোনালি কুলকার্নি, ব্রিজেন্দ্র কালা এবং অলকা আমিনের মতো অভিনেতারা। এছাড়াও ‘মেরি হিরিয়ে’ ও ‘তেরে বাস্তে’-র মতো মিউজিক ভিডিয়োতেও কাজ করেছেন অনুজ।
অনুজ বর্তমানে আসন্ন প্রকল্প কমন আদমীর সঙ্গে যুক্ত, যেখানে তিনি অভিনয় ও লেখক হিসেবে অবদান রাখছেন। খুশাল এস. রাঠোর পরিচালিত এই প্রকল্পে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সোনালি কুলকার্নি, ব্রিজেন্দ্র কলা এবং অলকা আমিন রয়েছেন। অভিনয় ও চিত্রনাট্য লেখার পাশাপাশি, অনুজ মিউজিক ভিডিওও অন্বেষণ করেছেন। তিনি কানিক্কা কাপুরের সঙ্গে 'মেরি হীরিয়ী' গানে এবং তেরে ভাস্তেতে অভিনয় করেছেন।