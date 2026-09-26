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গোবিন্দাকে খুনের চেষ্টা করছে সুনীতা! পরকীয়ার দায় চাপতেই বিস্ফোরক কোমল রানি

সুনীতা আহুজা একা পুজো করার কয়েক ঘন্টা পরে, গোবিন্দ কোমলকে নিয়ে প্যান্ডেলে পৌঁছেছিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী সুনীতা আহুজাও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।  

Published on: Sep 26, 2026, 17:02:47 IST
By Tulika Samadder
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বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা এখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চার কেন্দ্রে। বেশ কিছুদিন ধরেই এক মারাঠি অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে নানা জল্পনা চলছে। সম্প্রতি নিজের ছবি ‘রূপা’র সহ-অভিনেত্রী কোয়েল রানি স্বর্ণকারের সঙ্গে লালবাগচা রাজার দর্শনে গিয়েছিলেন গোবিন্দা। সেই সময়ের একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। অন্যদিকে, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই একা পুজো দিতে গিয়েছিলেন গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা। এরপরই স্বামীর সঙ্গে কোয়েলকে দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সুনীতা। এবার তাঁর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন কোয়েল রানি স্বর্ণকার।

সুনীতার কটাক্ষে জবাব কোমল রানির।
সুনীতার কটাক্ষে জবাব কোমল রানির।

এই ধরনের মহিলাদের অভিশাপে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না!

অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকার সুনিতা আহুজার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কোমল ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাব দিয়েছেন কোমল। শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, কোমল তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সুনীতার মন্তব্যের জবাব দেন। তিনি লেখেন, ‘যে মহিলা নিজের স্বামীকে বছরের পর বছর ধরে খুন করার চেষ্টা করছেন, এমন মহিলাদের অভিশাপ কারও গায়ে লাগে না।’

‘আগে থেকে ভেঙে যাওয়া সংসারে কেউ হোমব্রেকার হতে পারে না’

গোবিন্দার সঙ্গে সম্পর্কের জেরে কোমলকে ‘হোমব্রেকার’ বলেছেন অর্থাৎ সংসার ভাঙার জন্য দায়ী বলে কটাক্ষ করেছেন অনেকে। সেই অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ‘আগে থেকেই ভেঙে যাওয়া সংসারে কেউ কখনও হোমব্রেকার হতে পারে না।’

এরপর কোমল আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় না, কোনও আদর্শ স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার করতে পারেন।’ তাঁকে যেভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী। তাঁর বক্তব্য, সম্পূর্ণ পরিস্থিতি না জেনেই মানুষের কোনও দাবি বা অভিযোগ বিশ্বাস করা উচিত নয়।

কোমল রানির জবাব
কোমল রানির জবাব

কোমল রানিকে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে যাওয়া নিয়ে গোবিন্দার জবাব

কোমল রানির সঙ্গে লালবাগচা রাজায় যাওয়া নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই গোবিন্দ এএনআই-কে একটি সাক্ষাৎকার দেন। কথোপকথনের সময় গোবিন্দ বলেন, ‘এটা খুব ভেবেচিন্তে তৈরি করা একটা পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে এমন আরও ঘটনা ঘটবে। আমাকে আমার পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং সমাজে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ।’

কোমল রানিকে নিয়ে লালবাগচা রাজা-র দর্শনে যাওয়া নিয়ে গোবিন্দা আরও বলেন, নিজের ছবি ‘রূপা’র জন্য প্রার্থনা করতেই সেখানে গিয়েছিলেন। এর আগে করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর ছবিগুলি বড়সড় সাফল্য পেয়েছিল বলেও জানান গোবিন্দা। সঙ্গে আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর নতুন করে কাজ শুরু করছি, তাই প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম’।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/গোবিন্দাকে খুনের চেষ্টা করছে সুনীতা! পরকীয়ার দায় চাপতেই বিস্ফোরক কোমল রানি
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