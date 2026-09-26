গোবিন্দাকে খুনের চেষ্টা করছে সুনীতা! পরকীয়ার দায় চাপতেই বিস্ফোরক কোমল রানি

গোবিন্দাকে খুনের চেষ্টা করছে সুনীতা! পরকীয়ার দায় চাপতেই বিস্ফোরক কোমল রানি
সুনীতা আহুজা একা পুজো করার কয়েক ঘন্টা পরে, গোবিন্দ কোমলকে নিয়ে প্যান্ডেলে পৌঁছেছিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী সুনীতা আহুজাও এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা এখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চার কেন্দ্রে। বেশ কিছুদিন ধরেই এক মারাঠি অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে নানা জল্পনা চলছে। সম্প্রতি নিজের ছবি ‘রূপা’র সহ-অভিনেত্রী কোয়েল রানি স্বর্ণকারের সঙ্গে লালবাগচা রাজার দর্শনে গিয়েছিলেন গোবিন্দা। সেই সময়ের একাধিক ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। অন্যদিকে, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই একা পুজো দিতে গিয়েছিলেন গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা। এরপরই স্বামীর সঙ্গে কোয়েলকে দেখে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সুনীতা। এবার তাঁর মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন কোয়েল রানি স্বর্ণকার।
এই ধরনের মহিলাদের অভিশাপে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না!
অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকার সুনিতা আহুজার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কোমল ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাব দিয়েছেন কোমল। শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, কোমল তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সুনীতার মন্তব্যের জবাব দেন। তিনি লেখেন, ‘যে মহিলা নিজের স্বামীকে বছরের পর বছর ধরে খুন করার চেষ্টা করছেন, এমন মহিলাদের অভিশাপ কারও গায়ে লাগে না।’
‘আগে থেকে ভেঙে যাওয়া সংসারে কেউ হোমব্রেকার হতে পারে না’
গোবিন্দার সঙ্গে সম্পর্কের জেরে কোমলকে ‘হোমব্রেকার’ বলেছেন অর্থাৎ সংসার ভাঙার জন্য দায়ী বলে কটাক্ষ করেছেন অনেকে। সেই অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর কথায়, ‘আগে থেকেই ভেঙে যাওয়া সংসারে কেউ কখনও হোমব্রেকার হতে পারে না।’
এরপর কোমল আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় না, কোনও আদর্শ স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার করতে পারেন।’ তাঁকে যেভাবে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী। তাঁর বক্তব্য, সম্পূর্ণ পরিস্থিতি না জেনেই মানুষের কোনও দাবি বা অভিযোগ বিশ্বাস করা উচিত নয়।
কোমল রানিকে নিয়ে লালবাগচা রাজার দর্শনে যাওয়া নিয়ে গোবিন্দার জবাব
কোমল রানির সঙ্গে লালবাগচা রাজায় যাওয়া নিয়ে চলমান আলোচনার মধ্যেই গোবিন্দ এএনআই-কে একটি সাক্ষাৎকার দেন। কথোপকথনের সময় গোবিন্দ বলেন, ‘এটা খুব ভেবেচিন্তে তৈরি করা একটা পরিকল্পনা। ভবিষ্যতে এমন আরও ঘটনা ঘটবে। আমাকে আমার পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং সমাজে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এটা একটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ।’
কোমল রানিকে নিয়ে লালবাগচা রাজা-র দর্শনে যাওয়া নিয়ে গোবিন্দা আরও বলেন, নিজের ছবি ‘রূপা’র জন্য প্রার্থনা করতেই সেখানে গিয়েছিলেন। এর আগে করিশ্মা কাপুরের সঙ্গে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর ছবিগুলি বড়সড় সাফল্য পেয়েছিল বলেও জানান গোবিন্দা। সঙ্গে আরও বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর নতুন করে কাজ শুরু করছি, তাই প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম’।
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