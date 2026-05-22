Bengali Serial Update: অচৈতন্য অনুভব লাজুর স্বপ্নে বিভোর! এবার কি হবে মিল? চমক কনে দেখা আলো-য়

Bengali Serial Update: অচৈতন্য অনুভব লাজুর স্বপ্নে বিভোর! এবার কি হবে মিল? চমক কনে দেখা আলো-য়
দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে এখনো অচৈতন্য অনুভব। ছুটে এল লাজু। এবার কী হবে মিল, আশায় বুক বাঁধছে কনে দেখা আলো-র দর্শকরা।
জি বাংলা-র অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মধ্যে আসে কনে দেখা আলো। বিশেষ করে লাজু আর অনুবের জুটি। যদিও দুজনের এক হওয়া দেখতে আশায় বুক বেঁধেছেন দর্শকেরা। কিন্তু ধারাবাহিকের গল্প ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, লাজু-অনুভবের রোম্যান্স দেখতে আরও খানিক অপেক্ষা করতে হবে দর্শককে।
আপাতত কনে দেখা আলো-য় দেখানো হচ্ছে দুর্ঘটনার পর এখনো জ্ঞান ফেরেনি অনুভবের। এদিকে লাজুর অ্যাক্সিডেন্টের খবর কানে পৌঁছেছে লাজুর। হাসপাতালে ছুটে আসে সে অনুভবের সঙ্গে দেখা করতে। এদিকে, অচৈতন্য অবস্থায় লাজুর স্বপ্নে বিভোর অনুভব। ঘোরের মধ্যেও শুধু লাজুরই নাম নিয়ে চলেছে সে। এত কিছুর পরেও, বনলতা একরোখা। কিছুতেই দেখা করতে দেবে না লাজুকে অনুভবের সঙ্গে।
যদিও সুদেবকে ডিভোর্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে লাজু। এমনকী, সেই সূত্র ধরে অনুভবের উকিল বন্ধুর সঙ্গে দেখাও করেছে। যেভাবে মৃত্যুর নাচক করেছে সুদেব, তাতে লাজু বিরক্ত। ‘মিথ্যেবাদী’র সঙ্গে সারা জীবন না থাকার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছে। এখন দেখার সামনে আর কোন টুইস্ট আসে লাজু-অনুভবের সামনে। বনলতাই বা কবে সিধে হয়? চলতি সপ্তাহেও কনে দেখা আলো-র টিআরপি এসেছে ৪.০, জি বাংলার এই ধারাবাহিক নিজের দখলে করেছে সপ্তম স্থান।
বনলতার চক্রান্তের কারণেই বদলে যায় লাজু-অনুভব-সুদেবের জীবন। নিজের প্রেমিকের কাছে যেতে, গ্রামের সিধেসাধা সুদেবের হাত ধরে বনলতা। অজান্তেই শহরের ছেলে অনুভবের কাছে পৌঁছে যায় লাজু। শুরুটা মসৃণ না হলেও, ধীরে ধীরে কাছাকাছি আসে লাজু-অনুভব। ভালোবেসে ফেলে তাঁরা একে-অপরকে। এরই মাঝে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় লাজু। সেখানেও তার স্বপ্নপূরণের সঙ্গী সেই অনুভবই। এদিকে, বনলতা নিজের আর অনুভবের সংসার বাঁচাতে মরিয়া। লাজুকে ছাড়তে রাজি নয় সুদেবও। ফলে ভালোবাসার এক চক্রব্যুহে ফেঁসে চারটে জীবন।
প্রসঙ্গত, অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এবং 'ম্যাজিক মোমেন্টস' ও চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকার ক্ষোভের প্রভাব পড়েছিল 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকেও। সিরিয়ালটির ভবিষ্যৎ যখন প্রশ্নের মুখে, তখন জি বাংলা ও আর্টিস্ট ফোরামের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর্টিস্ট ফোরামের শর্ত মেনে নিয়ে চ্যানেল এই ধারাবাহিকের প্রযোজনার দায়িত্ব লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র অর্কর প্রযোজনা সংস্থা অর্গানিক প্রোডাকশন-এর থেকে সরিয়ে দেয়। আপাতত জি বাংলা প্রোডাকশন করছে কনে দেখা আলো-র প্রযোজনা। ধারাবাহিকটির চিত্রনাট্য এতদিন লীনা লিখতেন। সেখানেও এখন বদল এসেছে।
