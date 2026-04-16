    মায়ের মৃত্যুর ৩ দিন পর থেকে কাজ করা নিয়ে কটাক্ষ! ‘মা শিখিয়েছেন…’ জবাব কনীনিকার

    মায়ের মৃত্যুর ৩ দিন পর থেকেই তিনি কাজ শুরু করার জন্য কটাক্ষের শিকারও হয়েছিলেন কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন নায়িকা। দিলেন জবাবও।

    Apr 16, 2026, 13:36:24 IST
    By Sayani Rana
    গত বছর বাংলা নববর্ষের আবহে মা কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন অভিনেত্রী কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ দিন ধরে রোগে ভুগছিলেন তিনি। ৬৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন। অভিনেত্রী মাতৃহারা হয়েছেন একবছর হয়য়ে গেল। কিন্তু এখনও সেই ক্ষত তাঁর মনে দগদগ করছে। রান্নাঘরের শ্যুটিংয়ের মাঝেই খবর এসেছিল নায়িকার কাছে। এবার তা নিয়েই নানা কথা ভাগ করে নিলেন নায়িকা।

    সিটি সিনেমাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আগের নববর্ষ থেকেই মন কেমন। কারণ আমি আগের নববর্ষের ঠিক আগে মাকে হারিয়ে ছিলাম। রান্নাঘরে যেদিন আমি নববর্ষের বিশেষ পর্বের জন্য শ্যুটিং করছিলাম। শ্যুটিংয়ের মাঝ পথে খবর আসে মা মারা গিয়েছেন। আমার মা আমাকে খুব বাস্তববাদী হতে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।'

    মায়ের মৃত্যুর ৩ দিন পর থেকেই তিনি কাজ শুরু করার জন্য কটাক্ষের শিকারও হয়েছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেও মুখ খুললেন নায়িকা। দিলেন জবাবও। তাঁর কথায়, 'আমার মনে আছে ফেসবুকে কেউ একজন লিখে পাঠিয়েছিল যে, আপনি মনে হয় ভুলে গিয়েছেন আপনার মা মারা গিয়েছে। আমি কিন্তু কাজ করা বন্ধ করিনি। কারণ আমার মা আমাকে একটা কথাই শিখিয়েছেন যে, খুব কষ্ট করে নিজের জায়গাটা তৈরি করেছি, সেই জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। আমি আমার মায়ের মৃত্যুর তিনদিন পর থেকে কাজ করেছি। কিন্তু মায়ের মৃত্যুটা আমি অনুভব করা শুরু করেছি ৬মাস পর থেকে। যে মা নেই আমার জীবনে।'

    কিছুদিন আগেই তালসারিতে শ্যুটিং করতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে প্রয়াত হন টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল আরুণোদয় বন্দোপাধ্যায়। তিনিও অভিনেত্রীর খুব কাছের ও স্নেহের পাত্র। এই নববর্ষের আগে আদরের 'বাবিন'কে হারিয়েও একই রকম মন খারাপ কনীনিকার। সে কথাও তিনি এই সাক্ষাৎকারে জানান। এই ঘটনার পর অনিদ্রা ঘিরে ধরেছে তাঁকে, রাতের পর রাত তিনি জেগে কাটাচ্ছেন সে কথাও তিনি ওই সাক্ষাৎকারেই ভাগ করে নেন।

    প্রসঙ্গত, মাকে হারানোর পর অভিনেত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে জানাতে চাই যে, আমাদের প্রিয় মা কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে স্বর্গবাসী হয়েছেন।’ তাঁর সেই পোস্ট দেখে সেই কঠিন সময়ে অভিনেত্রীকে সমবেদনা জানিয়েছেন তাঁর ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুবান্ধব এবং অনুরাগীরা।

