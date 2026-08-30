রাখির পোশাক নিয়ে বিতর্ক, কেন কৃতির বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হল? মুখ খুলল GIVA

রাখির পোশাক নিয়ে বিতর্ক, কেন কৃতির বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হল? মুখ খুলল GIVA
কৃতি শ্যাননের রাখিবন্ধন বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্কের পর এবার মুখ খুললেন সেই গয়নার ব্র্যান্ডের ফাউন্ডার। কেন সেই বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে কথা বললেন। তাঁর দাবি, কর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রাখিবন্ধন উপলক্ষে গয়না সংস্থা জিভার একটি বিজ্ঞাপনকে ঘিরে সম্প্রতি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। বিজ্ঞাপনে তাঁর পোশাক নিয়ে আপত্তি ওঠে। এমনকী অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতও কৃতির পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিতর্কের পর বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেয় জিভা। এবার বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার আসল কারণ স্পষ্ট করলেন সংস্থার ফাউন্ডার ইশেন্দ্র আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপনের বার্তা বা কৃতির প্রতি সংস্থার সমর্থনে কোনও পরিবর্তন আসেনি।
রাখিবন্ধন বিজ্ঞাপন নিয়ে কী বললেন জিভার ফাউন্ডার?
জিভার ফাউন্ডার ইশেন্দ্র আগরওয়াল তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান, কৃতি শ্যাননকে নিয়ে তৈরি রাখিবন্ধন ক্যাম্পেনকে ঘিরে যে আলোচনা চলছে, তার উপর তিনি নিয়মিত নজর রাখছেন। বিশেষ করে, সংস্থা নাকি নিজেদের ক্যাম্পেন বা তার বক্তব্য থেকে সরে এসেছে—এমন ধারণা নিয়েও তিনি অবগত।
ইশেন্দ্র স্পষ্ট করে জানান, ক্যাম্পেনটির উপর সংস্থার আস্থা একটুও কমেনি। বরং এই ক্যাম্পেনের ভাবনা ও আবেগের সঙ্গে তাঁরা এখনো সম্পূর্ণভাবে একমত এবং কৃতির পাশেও রয়েছেন।
কেন সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপন?
জিভার ফাউন্ডার জানান, বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্যাম্পেনের বক্তব্য বা কৃতির পোশাকের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং সংস্থার কিছু স্টোরের আশপাশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় এবং গ্রাউন্ড স্টাফদের জন্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি হওয়ায় বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হয়।
তিনি জানান, সেই সময় সংস্থার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব ছিল কর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কোনও কর্মী যাতে এই বিতর্কের কারণে ক্ষতির মুখে না পড়েন, সেটিই ছিল বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেওয়ার মূল কারণ।
বিজ্ঞাপন সরানোর আগে কী বলেছিলেন কৃতি শ্যানন?
বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার আগে পোশাক নিয়ে বিতর্কের বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন কৃতি শ্যাননও। তিনি বলেছিলেন, কোনও উৎসবের আসল উদ্দেশ্য কী পোশাক পরা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে না। বরং সেই উৎসবের ঐতিহ্য এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের অনুভূতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
কৃতির পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত
যে বিজ্ঞাপনটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেখানে কৃতি শ্যাননকে ব্রালেট-স্টাইলের টপ, কেপ এবং স্কার্ট পরে দেখা গিয়েছিল। এই পোশাক নিয়েই আপত্তি জানান কঙ্গনা রানাওয়াত।
কঙ্গনার প্রশ্ন ছিল, ভাই-বোনের সম্পর্কের উৎসব রাখিবন্ধনের বিজ্ঞাপনে এই ধরনের পোশাক দেখানোর প্রয়োজন কেন হল? এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনটি নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হয়।
তবে জিভার ফাউন্ডারের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বিতর্কের কারণে ক্যাম্পেনের বক্তব্য বা কৃতির প্রতি সংস্থার অবস্থান বদলায়নি। কর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
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