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রাখির পোশাক নিয়ে বিতর্ক, কেন কৃতির বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হল? মুখ খুলল GIVA

কৃতি শ্যাননের রাখিবন্ধন বিজ্ঞাপন নিয়ে বিতর্কের পর এবার মুখ খুললেন সেই গয়নার ব্র্যান্ডের ফাউন্ডার। কেন সেই বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে কথা বললেন। তাঁর দাবি, কর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

Published on: Aug 30, 2026, 09:34:41 IST
By Tulika Samadder
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রাখিবন্ধন উপলক্ষে গয়না সংস্থা জিভার একটি বিজ্ঞাপনকে ঘিরে সম্প্রতি বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। বিজ্ঞাপনে তাঁর পোশাক নিয়ে আপত্তি ওঠে। এমনকী অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতও কৃতির পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিতর্কের পর বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেয় জিভা। এবার বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার আসল কারণ স্পষ্ট করলেন সংস্থার ফাউন্ডার ইশেন্দ্র আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, বিজ্ঞাপনের বার্তা বা কৃতির প্রতি সংস্থার সমর্থনে কোনও পরিবর্তন আসেনি।

কৃতি শ্যাননের সেই বিতর্কিত গয়নার বিজ্ঞাপন।
কৃতি শ্যাননের সেই বিতর্কিত গয়নার বিজ্ঞাপন।

রাখিবন্ধন বিজ্ঞাপন নিয়ে কী বললেন জিভার ফাউন্ডার?

জিভার ফাউন্ডার ইশেন্দ্র আগরওয়াল তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জানান, কৃতি শ্যাননকে নিয়ে তৈরি রাখিবন্ধন ক্যাম্পেনকে ঘিরে যে আলোচনা চলছে, তার উপর তিনি নিয়মিত নজর রাখছেন। বিশেষ করে, সংস্থা নাকি নিজেদের ক্যাম্পেন বা তার বক্তব্য থেকে সরে এসেছে—এমন ধারণা নিয়েও তিনি অবগত।

ইশেন্দ্র স্পষ্ট করে জানান, ক্যাম্পেনটির উপর সংস্থার আস্থা একটুও কমেনি। বরং এই ক্যাম্পেনের ভাবনা ও আবেগের সঙ্গে তাঁরা এখনো সম্পূর্ণভাবে একমত এবং কৃতির পাশেও রয়েছেন।

কেন সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপন?

জিভার ফাউন্ডার জানান, বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে ক্যাম্পেনের বক্তব্য বা কৃতির পোশাকের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং সংস্থার কিছু স্টোরের আশপাশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় এবং গ্রাউন্ড স্টাফদের জন্য নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তৈরি হওয়ায় বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

তিনি জানান, সেই সময় সংস্থার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব ছিল কর্মীদের শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কোনও কর্মী যাতে এই বিতর্কের কারণে ক্ষতির মুখে না পড়েন, সেটিই ছিল বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেওয়ার মূল কারণ।

বিজ্ঞাপন সরানোর আগে কী বলেছিলেন কৃতি শ্যানন?

বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়ার আগে পোশাক নিয়ে বিতর্কের বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন কৃতি শ্যাননও। তিনি বলেছিলেন, কোনও উৎসবের আসল উদ্দেশ্য কী পোশাক পরা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে না। বরং সেই উৎসবের ঐতিহ্য এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের অনুভূতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

इशेंद्र अग्रवाल का इंस्टाग्राम पोस्ट (Instagram)
इशेंद्र अग्रवाल का इंस्टाग्राम पोस्ट (Instagram)

কৃতির পোশাক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত

যে বিজ্ঞাপনটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সেখানে কৃতি শ্যাননকে ব্রালেট-স্টাইলের টপ, কেপ এবং স্কার্ট পরে দেখা গিয়েছিল। এই পোশাক নিয়েই আপত্তি জানান কঙ্গনা রানাওয়াত।

কঙ্গনার প্রশ্ন ছিল, ভাই-বোনের সম্পর্কের উৎসব রাখিবন্ধনের বিজ্ঞাপনে এই ধরনের পোশাক দেখানোর প্রয়োজন কেন হল? এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনটি নিয়ে বিতর্ক আরও তীব্র হয়।

তবে জিভার ফাউন্ডারের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বিতর্কের কারণে ক্যাম্পেনের বক্তব্য বা কৃতির প্রতি সংস্থার অবস্থান বদলায়নি। কর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/রাখির পোশাক নিয়ে বিতর্ক, কেন কৃতির বিজ্ঞাপনটি সরিয়ে নেওয়া হল? মুখ খুলল GIVA
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