‘মেনে নেব না…’, কৃতিকে ছেড়ে অন্য নারীতে মজে কবীর? যেভাবে সত্য়িটা জানালেন নায়িকা

‘মেনে নেব না…’, কৃতিকে ছেড়ে অন্য নারীতে মজে কবীর? যেভাবে সত্য়িটা জানালেন নায়িকা
বিচ্ছেদের জল্পনায় জল! ‘প্রেমিক’ কবীর বাহিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ ছবি শেয়ার করে সম্পর্কে সিলমোহর দিলেন কৃতি শ্যানন?
বলিউড সুন্দরী কৃতি শ্যাননের ব্যক্তিগত জীবন, বিশেষ করে ব্যবসায়ী কবীর বাহিয়া (Kabir Bahia)-র সঙ্গে কৃতির প্রেম সম্পর্ক নিয়ে বিগত কয়েকমাস ধরে বিনোদন জগতে জোর গুঞ্জন চলছে। গত সপ্তাহে এই জল্পনা এক নতুন মোড় নেয়, যখন অন্য এক তরুণীর সাথে কবীরের ঘনিষ্ঠ ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় এবং নেটিজেনরা ধরে নেন যে কৃতি ও কবীরের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।
কিন্তু সেই সমস্ত গুজব ও বিচ্ছেদের জল্পনাকে এক ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিলেন অভিনেত্রী নিজেই। মঙ্গলবার রাতে ইনস্টাগ্রামে কবীরের সাথে এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ভালোবাসামাখা ছবি শেয়ার করে কৃতি বুঝিয়ে দিলেন— তাঁদের প্রেম এখনও অটুট। শুধু তাই নয়, এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে নিজের বিয়ে ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও এক বড় খোলসা করলেন অভিনেত্রী।
‘হাফ ইয়ারলি ডাম্প!’— কৃতি ও কবীরের আলিঙ্গনবদ্ধ ছবি
ইনস্টাগ্রামে ‘হাফ ইয়ারলি ডাম্প!’ ক্যাপশন দিয়ে গত ছয় মাসের একঝাঁক ‘অদেখা’ ছবি শেয়ার করেছেন কৃতি। সেখানে ককটেল ২ নায়িকা তাঁর পোষ্য কুকুর, বোন নূপুর শ্যাননের সাথে ছুটি কাটানো থেকে শুরু করে কো-স্টার রশ্মিকা মান্দান্নার সাথে জড়িয়ে থাকার ছবিও ভাগ করে নেন। তবে সবার নজর কেড়েছে যে ছবিটি, সেখানে কৃতিকে কবীর বাহিয়ার কোমরে হাত দিয়ে এক লাইভ পারফরম্যান্স উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে।
কবীরের পরনে আইভরি শেরওয়ানি এবং কৃতির পরনে একটি কালো হুডি, যার পেছনে লেখা— ‘Emotionally Invested, Financially Broke’ (আবেগগতভাবে জড়িয়ে, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া)! এই আলিঙ্গনবদ্ধ ছবিই বিচ্ছেদের সমস্ত খবরকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল।
কেন ছড়িয়েছিল বিচ্ছেদের গুজব?
গত সপ্তাহে রেডিটে কবীর বাহিয়াকে অন্য এক মেয়ের সাথে অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা যায়। সেই ছবি ঘিরেই নেটিজেনরা অনুমান করেন যে কৃতি ও কবীরের হয়তো ব্রেকআপ হয়ে গেছে। তবে কবীরের ঘনিষ্ঠ সূত্র মারফত জানা গেছে, ওই তরুণী কবীরের পারিবারিক বন্ধু, যাকে তিনি বোনের মতো দেখেন। মানুষজন না বুঝেই ভুল ধারণা ছড়িয়েছেন। কৃতি ও কবীরের মধ্যে সবকিছু ঠিক আছে।
‘বিয়ের আগে সম্পর্কের কথা বলব না’— কৃতি শ্যানন
সম্প্রতি বোন নূপুর শ্যানন ও গায়ক স্টেবিন বেনের বিয়েতে কবীরের উপস্থিতি নিয়ে কৃতিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অত্যন্ত পরিণত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সরাসরি প্রেমের কথা স্বীকার বা অস্বীকার করেননি। তবে নিজের বিয়ে ও সম্পর্কের বিষয়ে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে জানিয়েছেন।
কৃতি বলেন, ‘আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্তত বিয়ের আগে পর্যন্ত কোনও কথা বলতে চাই না। যেদিন আমি বিয়ে করব, সেদিনই এই বিষয়ে কথা বলব। কিছু জিনিস স্রেফ আমার আর আমার কাছের মানুষদের জন্যই থাকা উচিত। আমি সবকিছুই ওঁর সাথে শেয়ার করি।’
যখন ইন্টারভিউয়ার ফের সেই ‘বিশেষ বন্ধু’ (কবীর)-র কথা উল্লেখ করেন, কৃতি মিষ্টি হেসে জবাব দেন— ‘আমি কোনও কিছু স্বীকারও করছি না, আবার অস্বীকারও করছি না।’
বর্তমানে কৃতি অভিনীত ছবি ‘ককটেল ২’ (Cocktail 2) প্রেক্ষাগৃহে রমরমিয়ে চলছে এবং বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটির বেশি ব্যবসা করে ২০২৬ সালের পঞ্চম সফল হিন্দি ছবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রফেশনাল ও পার্সোনাল— দুই জীবনেই এখন কৃতির সোনালী সময়।
অন্য এক মহিলার সঙ্গে কবিরের ছবি গত সপ্তাহে রেডিটে প্রকাশ্যে আসে অন্য এক মহিলার সঙ্গে কবীরের ছবি। ছবিটি জল্পনা ছড়িয়েছে যে কবীর এবং কৃতি আলাদা হয়ে গেছেন। তবে কৃতি তার সাম্প্রতিক পোস্টের মাধ্যমে দ্রুত এই দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। এদিকে, কবিরের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ছবিটি সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'কবীরের একটি মেয়ের সঙ্গে ছবি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি তার পারিবারিক বন্ধু যাকে তিনি বোনের মতো মনে করেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে মানুষ কত দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় এবং মিথ্যা আখ্যান ছড়ায়। কবীর বাহিয়ার সঙ্গে ডেটিং নিয়ে কৃতি টাইমস নাও-র সঙ্গে সাম্প্রতিক কথোপকথনের সময়, কৃতিকে তার গুজব সম্পর্ক এবং গায়ক স্টেবিন বেনের সাথে তার বোন নূপুর শ্যাননের বিয়েতে কবীরের লক্ষণীয় উপস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কৃতি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সরাসরি আপডেট দেওয়া এড়িয়ে গেলেও, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি এই জাতীয় বিষয়গুলি গোপন রাখতে পছন্দ করেন। তিনি বলেন, 'অন্তত বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে চাই না। যেদিন আমার বিয়ে হবে। আমি এটা নিয়ে কথা বলব। কিছু জিনিস আছে যা কেবল আমার এবং আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের জন্য এবং আমাদের মধ্যে আমি সবকিছু বলি। বিয়েতে দেখা 'বিশেষ বন্ধু' সম্পর্কে জানতে চাইলে কৃতি প্রাথমিকভাবে বলেন, তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। যাইহোক, সাক্ষাত্কারকারী যখন আবার সেই "একজন বিশেষ বন্ধু" উল্লেখ করেছিলেন, তখন কৃতি হেসে বলেছিলেন, "আমি কোনও কিছু গ্রহণ করব না বা অস্বীকার করব না। কৃতি শ্যানন ফিল্মস কৃতির সর্বশেষ ছবি, ককটেল 2, বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে। ছবিটির ভারতের মোট সংগ্রহ ₹103.50 কোটি দাঁড়িয়েছে, যখন এর মোট ভারতের মোট সংগ্রহ এখনও পর্যন্ত ₹86.80 কোটি পৌঁছেছে। সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র পর্যালোচনা পাওয়া সত্ত্বেও, ছবিটি 2026 সালের পঞ্চম সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হিন্দি চলচ্চিত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। হোমি আদাজানিয়া পরিচালিত ককটেল 2 এ শাহিদ কাপুর এবং রশ্মিকা মন্দানাও অভিনয় করেছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More