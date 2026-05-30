Kumar Sanu: কুমার শানুর এই গান আজও জনপ্রিয়, কিন্তু রেকর্ডিং রুমে আরডি বর্মন করেন তিরস্কার

Kumar Sanu: কুমার শানুর এই গান আজও জনপ্রিয়, কিন্তু রেকর্ডিং রুমে আরডি বর্মন করেন তিরস্কার
Kumar Sanu Song: কুমার সানুর সেই গান, যেটি এত সুন্দর গাওয়ার কারণে তাঁকে গালির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জানুন, ১৯৪২ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমার গানের রেকর্ডিংয়ের এই কাহিনী।
Kumar Sanu: ১৯৪২ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমা '১৯৪২ - এ লভ স্টোরি' একটি আইকনিক হিট ছিল। গল্পটি ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত এক রাজনীতিকের ছেলের, যে এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর (ফ্রিডম ফাইটার) মেয়ের প্রেমে পড়ে। সিনেমার গান 'একটি মেয়েকে দেখে তো এমন লাগল' চার্টবস্টার হিট ছিল। এই গানটি গেয়েছিলেন কুমার শানু এবং মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন আর. ডি. বর্মন।
কিন্তু কি জানেন, যখন এই গানটির রেকর্ডিং শেষ হল তখন আর. ডি. বর্মন কুমার শানুকে গালিগালাজ শুরু করেছিলেন। কেন এমন হলো? কুমার শানুকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, জাভেদ আখতার এই গানের কথা লিখেছিলেন এবং এটিকে অসাধারণভাবে গেয়েছিলেন। যখন গানের রেকর্ডিং শুরু হল, তখন আর. ডি. বর্মন কুমার শানুকে বলেছিলেন যে গানে 'যেমন' শব্দটি বেশ কয়েকবার আসবে। তাই যাতে বারবার একরকম শোনায় না, সেই জন্য প্রতিবার 'যেমন' শব্দটি আলাদা ভাবে গাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশনা মাথায় রেখেই কুমার শানু গানের রেকর্ডিং শুরু করলেন এবং চেষ্টা করলেন প্রতিবার 'যেমন' শব্দটি আলাদা করে গাওয়ার।
যেমনই রেকর্ডিং রুম থেকে বের হলেন, রেকর্ডিং শেষ হলো এবং তারপর যা হলো তা কুমার শানু আশা করেননি। যখন কুমার শানু রেকর্ডিং রুম থেকে বের হলেন, তখন আর. ডি. বর্মন খুব খুশি ছিলেন। তিনি সরাসরি গিয়ে কুমার শানুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করলেন।
হ্যাঁ, আর. ডি. বর্মন কুমার শানুকে রাগে নয়, বরং ভালোবাসায় গালিগালাজ করেছিলেন। যখন এই গানটি মুক্তি পেল, তখন ইতিহাস তৈরি হলো। এটি এত পছন্দ করা হলো যে এটি প্রতিটি হৃদয়ের আওয়াজ হয়ে উঠল। আজও এই গানটি মানুষের প্লেলিস্টে জায়গা করে রয়েছে। পরে এটিকে রিমেকও করা হয়েছিল।
২০১৯ সালে যখন 'একটি মেয়েকে দেখে তো এমন লাগল' সিনেমাটি মুক্তি পেল, তখন এর টাইটেল সং '১৯৪২ - দ্য লাভ স্টোরি' এর একই গানকে রিমেক করে তৈরি করা হয়েছিল। সেই গানটি রাজকুমার রাও এবং সোনম কাপুরের উপর চিত্রায়িত হয়েছিল। এই রিমেক গানটিও মানুষ অনেক পছন্দ করেছিল, কিন্তু আজও মানুষের প্রিয় এই সিনেমার অরিজিনাল গানই। যেখানে কুমার শানুর গায়কী এবং জাভেদ আখতারের কলমের জাদু কাজ করেছে।
'১৯৪২ - দ্য লাভ স্টোরি' এর IMDb রেটিং ছিল ৭.২ এবং যদি আপনি এই উইকেন্ডে বাড়িতে বসে এটি উপভোগ করতে চান, তাহলে এই মুভিটি আপনাকে এমাজন প্রাইম ভিডিওতে পাওয়া যাবে।