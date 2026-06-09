Kusha Kapila: '৩৭০ টাকার বিরিয়ানি খাইয়ে যৌনতা দাবি?' কমেডিয়ানের বিতর্কিত মন্তব্যে ফুঁসলেন কুশা

Kusha Kapila: '৩৭০ টাকার বিরিয়ানি খাইয়ে যৌনতা দাবি?' কমেডিয়ানের বিতর্কিত মন্তব্যে ফুঁসলেন কুশা
ইউটিউবার হিমাংশু জাংরা মহিলাদের ডেটিং সংস্কৃতিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে ‘৩৭০ টাকার বিরিয়ানি’র আপত্তিকর যৌনগন্ধী মন্তব্য করেন। সেই নিয়েই ফুঁসে ওঠলেন কুশা কপিলা।
সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তথা অভিনেত্রী কুশা কপিলা (Kusha Kapila) বরাবরই ইন্টারনেটে মহিলাদের ওপর হওয়া হেনস্থা এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এবার ইউটিউবার হিমাংশু জাংরা (Himanshu Jangra)-র সাম্প্রতিক একটি অত্যন্ত বিতর্কিত ও কুরুচিকর মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তিনি। হিমাংশুর সেই '৩৭০ টাকার বিরিয়ানি' ( ₹370 biryani) রূপক ব্যবহার করে মহিলাদের অসম্মান করার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কুশা দেশের সমস্ত স্বাধীনচেতা মহিলাকে একজোট হয়ে এই ধরণের মানসিকতার বিরুদ্ধে মুখ খোলার (Call out) আহ্বান জানিয়েছেন।
কী এই ‘৩৭০ টাকার বিরিয়ানি’ বিতর্ক?
বিতর্কের সূত্রপাত হয় যখন ইউটিউবার হিমাংশু জাংরা তাঁর একটি কনটেন্টে মহিলাদের ডেটিং সংস্কৃতি এবং আর্থিক স্বনির্ভরতাকে কটাক্ষ করতে গিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের একটি রূপক বা অ্যানালজি ব্যবহার করেন। তিনি পরোক্ষে দাবি করেন যে, অনেক মহিলাই নাকি স্রেফ ‘৩৭০ টাকার এক প্লেট বিরিয়ানি’র বিনিময়ে পুরুষদের সাথে ডেটে যান বা নিজেদের আত্মসম্মান বিকিয়ে দেন।
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই ভিডিওটি আসতেই ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। নেটিজেনদের বড় অংশ দাবি করে, এই ধরণের মন্তব্য স্রেফ কুরুচিকরই নয়, বরং তা সামগ্রিকভাবে নারীদের পণ্য হিসেবে দেখানোর এবং তাঁদের চরিত্রহনন করার এক নোংরা মানসিকতা।
"আর চুপ থাকা যাবে না"— ফুঁসে উঠলেন কুশা কপিলা
হিমাংশুর এই মন্তব্য নজর এড়ায়নি কুশা কপিলার। তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অন্যান্য মহিলাদেরও এই কন্টেন্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট ও প্রতিবাদ করার অনুরোধ জানান।
কুশা তাঁর বার্তায় স্পষ্ট বলেন:
"পুরুষদের এই ধরণের ধৃষ্টতা আর সহ্য করা উচিত নয়। স্রেফ সস্তা ভিউজ এবং পুরুষতান্ত্রিক দর্শকদের খুশি করতে কনটেন্টের নামে মহিলাদের এভাবে অপমান করাটা একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩৭০ টাকার বিরিয়ানি মন্তব্যটি অত্যন্ত আপত্তিকর। আমি সমস্ত মহিলাদের অনুরোধ করব, আপনারা এগিয়ে আসুন এবং এই ধরণের কুৎসিত মানসিকতার ইউটিউবারদের মুখোশ খুলে দিন। এদের বয়কট করা উচিত।"
কুশা আরও যোগ করেন যে, ডিজিটাল দুনিয়ায় নারীদের নিরাপত্তা এবং সম্মান বজায় রাখতে মহিলারা যদি নিজেরা জোরালো আওয়াজ না তোলেন, তবে এই ধরণের ‘কনটেন্ট ক্রিয়েটররা’ দিনের পর দিন পার পেয়ে যাবে এবং সমাজের যুবসমাজের মানসিকতা বিষাক্ত করবে।
নেটপাড়ায় প্রতিবাদের ঝড়
কুশার এই প্রতিবাদের ডাকের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় হিমাংশু জাংরার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বহু মহিলা এবং পুরুষও কুশার সুর মিলিয়ে বলছেন যে, কমেডি বা রোস্টিংয়ের নামে নারীদের এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইনফ্লুয়েন্সারদের একাংশের মতে, কুশার মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব যখন এই বিষয়ে সরাসরি নাম ধরে প্রতিবাদ করেছেন, তখন তা অন্য মহিলাদেরও এই ধরণের সাইবার বুলিং বা হেনস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জোগাবে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More