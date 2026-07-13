Kusha Kapila-Samay Raina: সময় রায়নার ‘অমানবিক’ রোস্টিং, ‘থেরাপির সাহায্য নিতে হয়েছিল’, দাবি কুশা কপিলার

Kusha Kapila-Samay Raina: সময় রায়নার ‘অমানবিক’ রোস্টিং, ‘থেরাপির সাহায্য নিতে হয়েছিল’, দাবি কুশা কপিলার
কুশা কপিলা এবং সময় রায়নার মধ্যে দ্বন্দ্ব ফের একবার লাইমলাইটে এসেছে। সময়ের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি ভাইরাল হওয়ার পরে, কুশা দাবি করেছেন যে, সময়ের রোস্টিং শো-তে ভাগ নেওয়ার পরে তাঁকে থেরাপির সাহায্য নিতে হয়েছিল।
সময় রায়নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়েছে—এমন দাবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ছবিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিলেন অভিনেত্রী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর কুশা কাপিলা। ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি জানান, ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি সময় রায়না ও আকাশ শোলাঙ্কির রোস্ট শোয়ে তাঁকে নিয়ে করা আপত্তিকর কৌতুকের জেরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং সেই ট্রমা কাটিয়ে উঠতে থেরাপির সাহায্য নিতে হয়েছিল বলেও জানান তিনি।
সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে দাবি করা হয়, সময় রায়নার সঙ্গে মতবিরোধের পর তাঁর 'লেটেন্ট' শো বন্ধ হলে কুশা কাপিলা নাকি তা উদ্যাপন করেছিলেন। একই পোস্টে আরও অভিযোগ করা হয়, শোটি ফের শুরু হওয়ার পর তিনি আবার সময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করছেন। এই দাবির সমর্থনে একটি ছবিও ভাইরাল হয়, যেখানে দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যায়।
তবে কুশা সেই ছবিকে সম্পূর্ণ ভুয়ো বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ছবিতে তাঁর মুখ এআই-এর মাধ্যমে বসানো হয়েছে। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে লেখেন, একজন মহিলাকে হেয় করার জন্য কেউ এতটা নিচে নামতে পারে, তা তাঁর কল্পনারও বাইরে। একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই ধরনের ভুয়ো প্রচারের পিছনে কারা অর্থ ব্যয় করছে।
কুশা আরও জানান, সম্প্রতি গায়িকা জসলিনের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর এবং সময় রায়নার উপস্থিতিকে ভুলভাবে তাঁদের পুনর্মিলন হিসেবে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে তাঁদের মধ্যে কোনও কথাবার্তা হয়নি বলেও স্পষ্ট করেন তিনি।
রোস্ট শো বিতর্ক প্রসঙ্গে কুশা বলেন, সময় রায়না ও তিনি একসময় বন্ধু ছিলেন। আকাশ শোলাঙ্কির সঞ্চালনায় হওয়া সেই রোস্ট শোয়ের আগে তাঁকে কোনও স্ক্রিপ্ট বা কৌতুক দেখানো হয়নি। অনুষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে যে কৌতুক করা হয়েছিল, তা অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে গভীরভাবে মানসিকভাবে আঘাত করেছিল। ঘটনার পর তিনি সময় রায়না ও আকাশ শোলাঙ্কি—দু'জনকেই ব্লক করেন এবং দীর্ঘদিন থেরাপি নিয়ে সেই ট্রমা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।
তিনি আরও জানান, সময় রায়নার কঠিন সময়ে তিনি কখনও প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেননি বা তাঁর কেরিয়ারের অবনতিকে উদ্যাপন করেননি। বরং দু'জনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে একে অপরকে নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করবেন না।
বিবৃতির শেষে কুশা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সময় রায়নার সঙ্গে তাঁর কোনও বন্ধুত্ব নেই, ভবিষ্যতেও তিনি 'লেটেন্ট' শোয়ে অংশ নেবেন না। একই সঙ্গে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের লক্ষ্য করে ভুয়ো তথ্য ছড়ানো এবং চরিত্রহননের প্রবণতার কড়া সমালোচনা করেন।
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