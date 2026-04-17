Tanishka Tiwari: ‘বলত ডাহা ফেল করবে…’, ক্লাস টেনে ৭৯ শতাংশ নিয়ে পাশ ‘কুসুম’ তনিষ্কার, গর্বে পরিবার

Tanishka Tiwari: ‘বলত ডাহা ফেল করবে…’, ক্লাস টেনে ৭৯ শতাংশ নিয়ে পাশ ‘কুসুম’ তনিষ্কার, গর্বে পরিবার
Kusum serial lead actress Tanishka Tiwari: শ্যুটিংয়ের মাঝেই কিন্তু লেখাপড়া করতে হয়েছে কুসুম অর্থাৎ তনিষ্কা তিওয়ারিকে। এমনকী, পরীক্ষার হল থেকেই সোজা চলে আসত শ্যুটে। তাতেও দারুণ ফলাফল। নিঃসন্দেহে খুশি তনিষ্কা ও তাঁর পরিবার।
Tanishka Tiwari CBSE Class 10 Result: কুসুম হিসেবে ছোট পর্দায় জাদু তৈরি করেছেন তনিষ্কা তিওয়ারি। মিষ্টি মেয়েটা তাঁর অভিনয় গুণে বাঙালি দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে আদপে কিন্তু ‘কুসুম’ বড্ডই ছোট। সবেমাত্র দশম শ্রেণি পাশ করল সে। পয়লা বৈশাখের দিন বেরিয়েছে সিবিএসসি-র ক্লাস টেনের রেজাল্ট। ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে যে ৭৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে দশম শ্রেণির গণ্ডি পেরিয়েছে সে। বলে রাখা ভালো, শ্যুটিংয়ের মাঝেই কিন্তু লেখাপড়া করতে হয়েছে। এমনকী, পরীক্ষার হল থেকেই তনিষ্কা সোজা চলে আসত শ্যুটে। তাতেও দারুণ ফলাফল। নিঃসন্দেহে খুশি তনিষ্কা ও তাঁর পরিবার।
তনিষ্কার প্রোফাইল থেকে খুব সম্ভবত পোস্টটি করেছেন তাঁর পরিবারের কেউ। তিনটি ছবি দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভবত তা দশম শ্রেণির ফেয়ারওয়েলের। দেখা গেল, তনিষ্কার শার্টে বন্ধুরা লিখেছে মনের কথা। কেউ পিঠে, কেউ জামার হাতায়। সঙ্গে নিজেদের সন্তানকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।
সেই পোস্টে লেখা, ‘অনেক অক্লান্ত হার্ডওয়ার্ক, ১৪ ঘন্টা শ্যুটিং, রাত জেগে পড়ে মাত্র ২ ঘন্টা বিশ্রাম দিনের পর দিন তোমার কঠিন পরিশ্রম চোখের সামনে দেখেছি। আর তোমার শ্যুটিংয়ের সবাই জানে শ্যুটের ফাঁকে কীভাবে সময় বের করে পড়তে। যারা বলত, সিরিয়াল করে বোর্ডের পরীক্ষায় পারবে কী করে, ডাহা ফেল করবে, হাসি মুখে কাজ দিয়ে তাদেরও উওর দিয়ে দিলে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। তুমি সত্যিকারের যোদ্ধা তনিষ্কা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ৭৯ শতাংশ নম্বর, সঙ্গে দুটো বিষয়ে লেটার। তোমার জন্য খুব খুব খুশি। মা, বাবা আর তিওয়ারি পরিবার তোমার সাফল্যে ভীষণ খুশি।’
‘আর সিরিয়াল করেও যে ভালো নম্বর পাওয়া যায়, মনে যদি ইচ্ছাশক্তিটা থাকে। তোমরা সবাই আশীবাদ করো ওকে, জীবনে যেন আরো ভালো কাজ করতে পারে, আর ভালো মানুষ হতে পারে।’, আরও লেখা হয়েছে সেই পোস্টে।
তনিষ্কা তাঁর বোর্ড পরীক্ষা চালাকালীন জানিয়েছিলেন, ‘এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যাই। আর পরীক্ষা দিয়ে সোজা শুটিংয়ে আসি। শটের ফাঁকে সময় পেলেই বই নিয়ে বসে যাই।’ তবে ছোট থেকেই যেহেতু নায়িকা হওয়ার শখ, তাই সব কষ্ট করেছেন হাসি মুখে।
তনিষ্কা আরও জানিয়েছিলেন যে, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ‘হিউম্যানিটিজ’ নিয়ে পড়তে চান। মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করার ইচ্ছে রয়েছে। ‘ফিল্ম স্টাডিজ’ নিয়ে উচ্চশিক্ষা করার ইচ্ছেও রয়েছে দর্শকদের প্রিয় ‘কুসুম’ অর্থাৎ তনিষ্কার।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।