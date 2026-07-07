Lily-Lagnajita: ‘চক্রবর্তী-চক্রবর্তী বলে বানিয়ে পিসি বলছি না…’! সম্পর্কে লিলির ভাইঝি হন লগ্নজিতা

Lily-Lagnajita: ‘চক্রবর্তী-চক্রবর্তী বলে বানিয়ে পিসি বলছি না…’! সম্পর্কে লিলির ভাইঝি হন লগ্নজিতা
প্রখ্যাত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী এবং জনপ্রিয় গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী আসলে সম্পর্কে পিসি এবং ভাইঝি। সম্প্রতি কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' মিউজিক লঞ্চে এসে খোলসা করলেন গায়িকা।
প্রখ্যাত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী এবং জনপ্রিয় গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী আসলে সম্পর্কে পিসি এবং ভাইঝি। যদিও তাঁদের সম্পর্কের এই রসায়ন জানা নেই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেও অনেকেরই। দীর্ঘ দিন ধরে তাঁদের একই পদবির কারণে কৌতুহল থাকলেও, সম্প্রতি লগ্নজিতা নিজেই তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কের কথা করেছেন খোলসা। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের আসন্ন বাংলা চলচ্চিত্র 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'-র ট্রেলার ও গান মুক্তির অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এই দুই তারকা। সেখানেই লগ্নজিতা জানান যে, মোটেও তাঁরা দুজন ‘চক্রবর্তী’পদবির কারণে পিসি-ভাইঝি হননি, বরং তাঁর বাবার নিজের দিদি হন লিলি।
লগ্নজিতা জানান, ‘লিলি চক্রবর্তী আমার পিসি। আবার ভাববেন না, চক্রবর্তী-চক্রবর্তী বলে পিসি বানিয়ে বলছি না। সত্যিকারের পিসি।’ এমনকী লগ্নজিতার সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল লিলি চক্রবর্তীর দাদার হাত ধরে, যাকে তিনি ‘বন্ধু’ বলে ডাকতেন।
লগ্নজিতা বলেন, ‘আমি আজকে যেটুকু যা হয়েছি, যা গান শিখেছি, তা পিসির দাদা, যাকে আমি বন্ধু বলে ডাকতাম তার কাছে। আমার বাবার সেতার শেখা বন্ধুর কাছে। আমার দাদাদের তবলা শেখা বন্ধুর কাছে। আমাদের পুরো পরিবারের সংগীত গুরু হচ্ছে বন্ধু।’
লগ্নজিতা আরও জানান যে, তাঁর বিয়েতে এসে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই অবাক হয়েছিলেন লিলি চক্রবর্তীকে কনের পরিবারের সঙ্গে দেখে। ‘১০ বছর আগে আমার বিয়েতে এসে ইন্ডাস্ট্রির অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, পরিবারের মাঝে লিলি চক্রবর্তী কী করছেন। তারপর সবাই বুঝল ওঁরই তো বাড়ির মেয়ের বিয়ে, ওঁকে তো থাকতেই হবে’!
১০ই জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'। আর এই সিনেমায় লগ্নজিতার গলায় শোনা যাবে 'শরীর ভালো নেই' এবং 'চোখে আলো না লাগে'।
আজও অর্ধাঙ্গিনী ছবিতে কাজ করা প্রসঙ্গে গায়িকা জানান, ‘বহু বছরের স্বপ্ন ছিল কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার। কেরিয়ারের প্রথম বছর থেকে এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছিলাম কিন্তু কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কখনও কাজ করা হয়নি। যদিও এই নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ ছিল না কিন্তু তবুও আমার মনে কিছুটা হলেও দুঃখ ছিল। সেই দুঃখ এবার মিটে গিয়েছে। আজকে যদি আমার মৃত্যুও হয় সে ক্ষেত্রেও আমার আর কোনও আফসোস রইল না।’ ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীও।
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