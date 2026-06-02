Lalit-Sushmita: সুস্মিতার সঙ্গে আদরে মাখামাখি ছবি ফাঁস করেন ললিত! কেন ভাঙে প্রেম? জানালেন এতদিনে
ব্রহ্মাণ্ড সুন্দরী সুস্মিতা সেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি পোস্ট করে প্রেমের ঘোষণা সেরেছিলেন ললিত মোদী। যা দেখে চমকে গিয়েছিল বিশ্ব। মাস কয়েক যেতে না যেতেই ব্রেক আপেও দেন সিলমোহর। কী ঘটেছিল?
২০২২ সালের সেই জুলাই মাসের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? সোশ্যাল মিডিয়ায় হঠাৎ একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেনের সঙ্গে নিজের প্রেমের কথা ঘোষণা করেছিলেন আইপিএল (IPL) প্রতিষ্ঠাতা তথা ব্যবসায়ী ললিত মোদী (Lalit Modi)。 সেই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল বিনোদন দুনিয়ায়। কিন্তু যেমন আকস্মিকভাবে সেই প্রেমের শুরু হয়েছিল, তেমনই ঝড়ের গতিতে তা থিতিয়েও যায়। চারদিকে ওনাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি। অবশেষে, দীর্ঘ টালবাহানার পর সুস্মিতার সঙ্গে সেই বহুচর্চিত ব্রেকআপের আসল কারণটা খোলসা করলেন স্বয়ং ললিত মোদী।
কেন টিকল না প্রেম? ‘হিউম্যানস অব বম্বে’-তে অকপট ললিত
সম্প্রতি ‘হিউম্যানস অব বম্বে’ (Humans of Bombay) পডকাস্টে এসে নিজের অতীত সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেন ললিত। সুস্মিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের আসল কারণ জানাতে গিয়ে তিনি দূরত্বের দিকেই আঙুল তুলেছেন। ললিত জানান, সুস্মিতা ওঁর জীবনে ভীষণ স্পেশাল একজন মানুষ ছিলেন। ওঁর আজকের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পেছনে সুস্মিতার অবদান অনেক। তিনি আজও ওঁর জীবনে বিশেষ জায়গাতেই থাকতেন, কিন্তু ওনাদের দুজনের মাঝের ভৌগোলিক দূরত্বটাই সব শেষ করে দিল।
ললিত মোদীর কথায়, সুস্মিতার পুরো কেরিয়ার আর ব্যস্ততা ছিল ভারতে, আর আমার পাকাপাকি জীবন লন্ডনে। এই অতিরিক্ত দূরত্বের কারণেই সম্পর্কটা আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে বিচ্ছেদ হলেও সুস্মিতার প্রতি ওঁর মনে কোনও তিক্ততা নেই। ললিতের চোখে সুস্মিতা একজন অসাধারণ নারী, যিনি একজন সিঙ্গল মাদার হিসেবে ওঁর দুই মেয়েকে যেভাবে বড় করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সুস্মিতা এবং ওঁর পরিবার এখনও ওঁর খুব ভালো বন্ধু।
সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ‘মাই লাভ’ থেকে রীমা-র হাত ধরা!
পেছন ফিরে তাকালে মনে পড়বে, ২০২২ সালে সুস্মিতার সঙ্গে মালদ্বীপ আর সার্ডিনিয়া ট্যুরের ছবি পোস্ট করে ললিত মোদী ওঁর ইনস্টাগ্রাম বায়ো-তে লিখেছিলেন ‘মাই লাভ'। এমনকি ওনাদের বিয়ের গুঞ্জন রটলে টুইট করে স্পষ্ট করেছিলেন, এখনই বিয়ে নয়, তাঁরা স্রেফ ডেটিং করছেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ললিত ওঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে সুস্মিতার সমস্ত ছবি ও উল্লেখ মুছে দেন, যা ওনাদের ব্রেকআপের জল্পনা বাড়িয়ে দিয়েছিল।
এরপর ২০২৫ সালের ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ললিত মোদী নিজেই ওঁর নতুন প্রেমিকা রীমা বাউরির (Rima Bouri) সাথে ভিডিও পোস্ট করেন। উল্লেখ্য, ললিতের প্রথমা স্ত্রী মীনাল মোদী ২০১৮ সালে ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে প্রয়াত হন। তবে নতুন সম্পর্কে জড়ালেও, সুস্মিতার সাথে কাটানো সেই রঙিন দিনগুলো যে ওঁর জীবনের অন্যতম সেরা স্মৃতি, দর্শকদের সামনে আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন আইপিএল কর্তা!
