    Lalit Modi: ‘উনি গোল্ড ডিগার নন…’, সুস্মিতাকে করা কটাক্ষের জবাবে মুখ খুললেন ললিত মোদী

    Lalit Modi: ললিত মোদী একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তিনি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে নিজের এবং সুস্মিতা সেনের প্রেম কাহিনি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং ব্রেকআপের কারণ জানিয়েছেন।

    Jun 2, 2026, 12:00:49 IST
    By Swati Das Banerjee
    Lalit Modi: বিজনেসম্যান ললিত মোদী প্রথমবার নিজের এবং বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেনের সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত তাদের ছবির পেছনের গল্প এবং ব্রেকআপের কারণ জানিয়েছেন। তিনি সুস্মিতাকে নিজের ভালো বন্ধু বলেও দাবি করেছেন।

    সুস্মিতাকে করা কটাক্ষের জবাবে মুখ খুললেন ললিত মোদী
    কেন হল ব্রেকআপ?

    ললিত মোদী হিউমন্স অফ বোম্বেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘সুষ্মিতা সেন আমার জন্য খুব বিশেষ ছিলেন। তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। আজও তিনি আমার জন্য বিশেষ। যখন আমি তার সাথে ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করেছি তখন তিনি আমার জীবনের অংশ ছিলেন এবং হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। উনি বেশিরভাগ ভারতে থাকতেন আর আমি লন্ডনে। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক খুব সুন্দর ছিল। আজও উনি আমার খুব ভালো বন্ধু।’

    সুষ্মিতা কি গোল্ড ডিগার?

    ললিত মোদী সুষ্মিতাকে ‘গোল্ড ডিগার’ কটাক্ষের কড়া জবাব দিয়েছেন। ললিত মোদী বলেন, ‘সুস্মিতা খুব ভালো এবং ধনী মেয়ে। আমি জানি না, মানুষ এই সম্পর্কে জানে কি না, কিন্তু ওঁর কাছে অনেক ডায়মন্ডস আছে। আমি এই পৃথিবীতে এমন কাউকে চিনি না যার কাছে ওঁর চেয়ে বেশি ডায়মন্ডস আছে। মজার বিষয় হল, তিনি এগুলো নিজে উপার্জন করেছেন এবং ওঁর একটি ডায়মন্ডের দোকানও আছে। উনি সবকিছু নিজে করেছেন। আমি যখন ওঁর সাথে যেতাম তখন আমাকে কোনও কিছুর জন্য টাকা দিতে হত না। ওঁ সবকিছুর খরচ বহন করতেন। তাই উনি গোল্ড ডিগার নন, ললিত ডায়মন্ড ডিগার। হা হা হা।’

    ইনস্টাগ্রাম পোস্টের পেছনের গল্প ললিত মোদী স্মরণ করে বলেন, ‘আমাদের মধ্যে কোনও বিষয়ে কারনে ঝগড়া হচ্ছিল এবং আমি বলেছিলাম যে আমি এই পোস্ট করতে যাচ্ছি। আমি সার্ডিনিয়ায় যাচ্ছিলাম এবং ওঁ লন্ডনে ওঁর মায়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। যখন আমি লন্ডনে ছিলাম তখন আমি সম্ভবত পোস্টটি করেছিলাম এবং যখন আমি সার্ডিনিয়ায় পৌঁছালাম তখন এটি জাতীয় সংবাদে পরিণত হয়েছিল। উনি কখনও বলেননি যে পোস্টটি মুছে ফেলতে। আমিও কখনও ভাবিনি যে আমি এটি মুছে ফেলব। আমরা উভয়েই সেই বিষয় নিয়ে ঠিক ছিলাম। আমাদের কোনও কিছুর জন্য অনুশোচনা নেই। আপনি জানেন, সেই বছর আমরা চতুর্থ এবং পঞ্চম সবচেয়ে বেশি গুগল করা সেলিব্রিটি ছিলাম।’

    ললিত মোদী ২০২২ সালে সুষ্মিতা সেনের সাথে ছবি পোস্ট করে তাদের সম্পর্কের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'একটি বৈশ্বিক ভ্রমণের পর এখন লন্ডনে আছি। মালদ্বীপ এবং সার্ডিনিয়ায় পরিবার এবং আমার সঙ্গী সুষ্মিতা সেনের সাথে.... একটি নতুন শুরু অবশেষে একটি নতুন জীবন। আমি চাঁদে আছি...।'

    Home/Entertainment/Lalit Modi: 'উনি গোল্ড ডিগার নন…', সুস্মিতাকে করা কটাক্ষের জবাবে মুখ খুললেন ললিত মোদী
