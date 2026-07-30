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    ‘মনে হচ্ছে সিরিয়াল দেখছি…’, ‘রামায়ণ’-এ লারাকে দেখে হতাশ নেটপাড়া

     রামায়ণের ট্রেলার আজ মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির পর থেকেই লারা দত্তের লুক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। নেটিজেনরা বলছে, লারা দত্তের লুক দেখে বোঝা হচ্ছে না যে এটা ক্রেতা যুগ নাকি ২০২৬ সাল।

    Published on: Jul 30, 2026, 21:00:54 IST
    By Swati Das Banerjee
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    নিতেশ তিওয়ারির রামায়ণের ট্রেলার আজ ৩০ জুলাই মুক্তি পেয়েছে। ভক্তরা এই ট্রেলার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেলারে রাজা দশরথ থেকে শুরু করে ভগবান রাম এবং মা সীতা পর্যন্ত সকলের লুকের আভাস দেওয়া হয়েছে। ট্রেলার মুক্তির পর লারা দত্তের লুক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে এবং নেটিজেনরা তাঁকে ট্রোল করে চলেছেন। অনেকেই বলছেন যে লারা দত্তকে অত্যন্ত আধুনিক লুক দেওয়া হয়েছে। তাঁরা জিজ্ঞেস করছেন, এটা কি ক্রেতা যুগ না ২০২৬ সাল?

    ‘রামায়ণ’-এ লারাকে দেখে হতাশ নেটপাড়া (Video Grab)
    ‘রামায়ণ’-এ লারাকে দেখে হতাশ নেটপাড়া (Video Grab)

    লারা দত্ত এই সিনেমায় রাজা দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ীর চরিত্রে অভিনয় করবেন। ট্রেলারে একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে যেখানে কৈকেয়ী রামকে ১৪ বছর বনবাসে পাঠানোর কথা বলছেন। ট্রেলারে লারা দত্তকে শিফনের শাড়িতে দেখা যাচ্ছে, তাঁর চুল এক পাশে আটকানো।

    ক্রেতা যুগ নাকি ২০২৬?

    রানি কৈকেয়ীর চরিত্রে লারা দত্তের এই লুক সকলের কাছে অত্যন্ত আধুনিক মনে হচ্ছে এবং এর কারণেই তাঁকে ট্রোল করা হচ্ছে। একজন ইউজার মন্তব্য করেছেন, আধুনিক শাড়ি, স্ট্রেট চুল, এটা কি ক্রেতা যুগ নাকি ২০২৬?

    একজন বলেছেন, এই স্টাইলিং ইতিহাসগতভাবে এত ভুল এবং হতাশাজনক! এটি যেন একটি টেলি সিরিয়ালের দৃশ্য। একজন বলেছেন, মনে হচ্ছিল এটি একটি টেলি সিরিয়ালের স্ক্রিনশট। একজন লিখেছেন, সঠিক, লারা দত্ত একদমই ক্রেতা যুগের অনুভূতি দিচ্ছেন না।

    যেখানে অনেকেই তাঁর লুকের রসিকতা করছেন। তবে কিছু মানুষ তাঁর পক্ষেও কথা বলেছেন। একজন জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা কি ক্রেতা যুগে ছিলে? কীভাবে জানলে যে ক্রেতা যুগে এমন শাড়ি পরা হয় না? একজন লিখেছেন, এটি কতটা অযৌক্তিক যুক্তি। আগেকার মহিলারা তাদের চুল তখনই বাঁধতেন যখন তাদের স্বামীর মৃত্যু হত। লারা দত্তের লুক একেবারে সঠিক।

    Home/Entertainment/‘মনে হচ্ছে সিরিয়াল দেখছি…’, ‘রামায়ণ’-এ লারাকে দেখে হতাশ নেটপাড়া
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