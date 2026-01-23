Edit Profile
    'লাফটার শেফস'-এ দ্বিতীয় সন্তানের মুখ সামনে আনবেন ভারতী? শোয়ের নতুন প্রোমো ঘিরে শুরু ব্যাপক চর্চা

    কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। ফের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। তবে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর থেকে এখনও তাঁকে সামনে আনেননি ভারতী। তবে এবার শোনা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নাকি একটি রিয়্যালিটি শোতে তিনি তাঁর সন্তানকে সামনে আনতে পারেন।

    Published on: Jan 23, 2026 7:04 PM IST
    By Sayani Rana
    সম্প্রতি ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়া ভক্তদের সুখবর দিয়েছিলেন। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। ফের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। তবে দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর থেকে এখনও তাঁকে সামনে আনেননি ভারতী। তবে এবার শোনা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি নাকি একটি রিয়্যালিটি শোতে তিনি তাঁর সন্তানকে সামনে আনতে পারেন।

    'লাফটার শেফস'-এ দ্বিতীয় সন্তানের মুখ সামনে আনবেন ভারতী?
    'লাফটার শেফস'-এ দ্বিতীয় সন্তানের মুখ সামনে আনবেন ভারতী?

    পুত্র সন্তানের জন্মের পর, ভারতী সিংকে আবারও 'লাফটার শেফস'-এর উপস্থাপনা করতে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের নতুন পর্বের একটি প্রোমোও প্রকাশ্যে এসেছে। প্রোমোতে দেখা গিয়েছে ভারতী সিং হুইলচেয়ারে করে আসছেন। আর তাঁর কোলে একটি শিশু। অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিরা অনুমান করছেন যে, ভারতী তাঁর দ্বিতীয়-পুত্র কাজু নিয়ে এসেছেন। এই প্রোমো দেখার পর থেকেই ভক্তরা ওই আসন্ন পর্বটি দেখার জন্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই উত্তেজিত।

    প্রোমোতে দেখা যায়, ভারতী সিং হুইলচেয়ারে করে আসছেন, তার কোলে তোয়ালে ঢাকা একটি শিশু। আলি ভারতীকে শিশুটির মুখ দেখাতে বলেন। ভারতী উত্তর দেন যে, তিনি তার মুখ দেখাবেন না, কেবল তার পা দেখাবেন। অভিষেক পাল্টা বলেন, ‘ওকে দেখান, ও ইন্টারনেটে এত ট্রেন্ড করছে।’ ভারতী অভিষেকের অনুরোধে রাজি হন।

    এরপর ভারতীকে শিশুটির নজর কাটান। এরপর তিনি শিশুটিকে ক্যামেরার দিকে মুখ করাতে শুরু করেন। ভারতী যখন এটা করছিলেন, তখন সবাই কাজুর নাম নিয়ে চিৎকার করছিলেন। এই প্রোমোটা দেখার পর ভক্তরা পর্বটা নিয়ে খুবই উত্তেজিত।

    ভারতী কি কোন রসিকতা করছেন?

    ভক্তরা মনে করছেন যে ভারতী সিং কালারস টিভিতে কাজুর মুখ সামনে আনবেন। তবে প্রোমো থেকে স্পষ্ট নয় যে ভারতী সিং আসলে কাজুকে নিয়ে এসেছেন নাকি তিনি কোনও মজা করছেন। ভারতী সিং এখনও তাঁর সন্তানের মুখ সামনে আনেননি। হাসপাতাল থেকে একটি ভ্লগের মাধ্যমে ভারতী এবং হর্ষ জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা এখনই তাঁদের সন্তানের মুখ প্রকাশ করছেন না কারণ বাড়ির বড়রা তা চান না। তবে তাঁরা শীঘ্রই তাদের ভক্তদের সামনে সন্তানকে নিয়ে আসবেন।

