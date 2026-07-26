মাঝরাতে হাওড়া ব্রিজে সাই-বিজয়, চলল মণিরত্নমের ছবির শুটিং, ফাঁস সেই ছবি
কিছুদিন আগেই কলকাতায় এসেছেন বিজয় সেতুপতি এবং সাই পল্লবী। সোশ্যাল মিডিয়ায় দক্ষিণী এই অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি ছড়িয়ে পড়তেই বোঝা গিয়েছিল যে আবার কোনও নতুন চমক আসতে চলেছে। তারপর জানা গেল মণি রত্নম পরিচালিত আগামী ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন এই তারকা জুটি।
কিছুদিন আগেই কলকাতায় এসেছেন বিজয় সেতুপতি এবং সাই পল্লবী। সোশ্যাল মিডিয়ায় দক্ষিণী এই অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি ছড়িয়ে পড়তেই বোঝা গিয়েছিল যে আবার কোনও নতুন চমক আসতে চলেছে। তারপর জানা গেল মণি রত্নম পরিচালিত আগামী ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন এই তারকা জুটি।
এবার অনলাইনে ফাঁস হল কলকাতার বুকে করা সেই ছবির শুটিং-এর কিছু অংশ। ছবি দেখে ভক্তদের ২০১৮ সালের হিট ছবি ‘৯৬’ এর কথা মনে পড়ে গিয়েছে। রবিবার, হাওড়া ব্রিজে পল্লবী ও সেতুপতির শুটিংয়ের অসংখ্য ছবি অনলাইনে ফাঁস হয়েছে।
ছবিতে সেতুপতিকে ক্লিন-শেভড লুকে একটি কালো টি-শার্ট, জিন্স ও সাদা স্নিকার্স পরা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবিগুলোতে পল্লবীকে একটি বাদামী রঙের ফ্লোয়িং ড্রেস পরা অবস্থায় দেখা যায় এবং তার কোঁকড়া চুলগুলো খোলা রাখা। কিছু ছবি দেখে মনে হচ্ছে, অভিনেতারা দৃশ্যের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় মণির নির্দেশনায় ছবিটি তোলা হয়েছে, আবার অন্য ছবিগুলোতে তাদের দৃশ্যের মাঝের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, অভিনেতারা কলকাতায় একটি গানের শুটিং করছিলেন।
যেহেতু নির্মাতারা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু প্রকাশ করেননি, তাই ছবির শুটিংয়ের ঝলক পেয়ে ভক্তরা রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। ছবিগুলো পোস্ট করে একজন এক্স (পূর্বতন টুইটার) ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘ক্লিন শেভে ভিজেদের দেখতে বেশ ভালোই লাগে।’
একজনের মনে হয়েছে ছবিগুলো ‘৯৬’-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, তিনি লিখেছেন, ‘পুরোপুরি ‘৯৬’-এর মতো লাগছে।’ ২০২১ সালের তেলেগু ছবি ‘শ্যাম সিংহ রায়’-এর কথা উল্লেখ করে একজন লিখেছেন, ‘সাই পল্লবী + কলকাতা = (হার্ট ইমোজি)।’
এই বছরের মার্চ মাসে, কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা গুঞ্জনের পর মণি পরিচালিত এবং বিজয় সেতুপতি ও সাই পল্লবী অভিনীত চলচ্চিত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। সাই অভয়ঙ্কর এই প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছেন এমন গুঞ্জনের মধ্যেই ঘোষণা করা হয় যে, এ আর রহমান এর সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। এই ঘোষণায় ভক্তরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই এই চলচ্চিত্র নির্মাতার পরবর্তী ছবি নিয়ে কৌতূহলী ছিলেন।
মণির শেষ ছবি, ‘থাগ লাইফ ’, ২০০-৩০০ কোটি রুপির বাজেটে নির্মিত হয়েছিল ; এটি বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটিরও কম সংগ্রহ করে । এই বছর ‘গান্ধী টকস’-এ শেষ দেখা যাওয়া সেতুপতির হাতে আরও রয়েছে ‘জেইলার ২’, ‘ট্রেন’, ‘স্লাম ডগ: ৩৩ টেম্পল রোড’, ‘আরাসান’ এবং ‘পকেট নভেল’।
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